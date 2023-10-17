3 день

Тюмень

Разница во времени + 2 часа.

Завтрак в поезде.

11:00 Прибытие туристического поезда на ст. Тюмень.

Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Трансфер в с. Покровское.

Посещение музея Распутина с элементами иммерсивного шоу.

Трансфер в Тюмень.

Обед в ресторане города.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Тюмень — первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем «индекса счастья».

Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.

Во время экскурсии Вы прогуляетесь по пешеходной исторической улице города, увидите уникальные памятники деревянного зодчества, объёмную резьбу и невероятной красоты наличники, узнаете историю основания города Тюмени, как нефтяной столицы Сибири, а также посетите Сквер сибирских кошек, Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в России.

Посещение термального СПА курорта «Лето-лето» (по желанию, билеты оплачиваются отдельно).

Термальный источник «ЛетоЛето» относится к СПА-комплексу курорта, это единственный природный источник, который находится почти в самом центре города.

При строительстве комплекса с отелем и аквапарком была пробурена собственная скважина глубиной 1248 метров.

В бассейн под открытым небом, расположенный на берегу реки Тура, поступает природная минеральная вода с уникальными целебными свойствами.

Температура воды на выходе из скважины составляет 38-43 C.

В бассейне установлено около 110 гидромассажных форсунок для проработки всех групп мышц тела.

Купание в термальном источнике оказывает омолаживающее действие на организм, помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.

Отдых в «ЛетоЛето» — это яркие эмоции и впечатления, развлечения, релакс и оздоровление!

Важно! Дети до 14 лет отдыхают в Аквапарке, т. к. доступ в СПА зону после 17:00 для них ограничен

Ужин в ресторане в городе.

Трансфер на ж/д вокзал.

00:00 – отправление туристического поезда.