В столицу Татарстана на Новый год

Погулять по праздничной Казани, познакомиться с Йошкар-Олой и Свияжском

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Приглашаем погулять по улицам с тысячелетней историей, нарядно украшенным новогодними огнями, побывать в Казанском кремле и пройтись по мостовым, по которым ходили Пётр I и Екатерина II.

Мы посетим соборы и церкви, осмотрим средневековые стены и башни, мавзолей казанских ханов и падающую башню Сююмбике.

Вас также ждёт поездка на остров-град Свияжск и в Йошкар-Олу, где вы увидите её старинную часть с небольшими зданиями и тихими переулками и новую — с широкими площадями и современной набережной.

А в заключительный день желающие смогут отправиться за город на экскурсию в Раифский мужской монастырь.
В столицу Татарстана на Новый год
В столицу Татарстана на Новый год
В столицу Татарстана на Новый год
В столицу Татарстана на Новый год
В столицу Татарстана на Новый год
В столицу Татарстана на Новый год
В столицу Татарстана на Новый год
В столицу Татарстана на Новый год
В столицу Татарстана на Новый год
Ближайшие даты:
30
дек
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Размещение в гостинице, свободное время, экскурсия за доплату

Вы приезжаете в Казань и самостоятельно заезжаете в гостиницу (не раньше расчётного часа — 14:00, до этого времени возможна сдача вещей в камеру хранения гостиницы). После у вас будет свободное время, а вечером желающие смогут познакомиться с городом на экскурсии (за доплату) с 20:00 до 22:00. Вы полюбуетесь зданиями и набережными, сверкающими миллионами огней. Увидите улицы с тысячелетней историей и красивейшие уголки ночной столицы: Старо-Татарскую слободу в отражении вод озера Кабан, волшебный замок театра кукол, Дворец земледельцев с огромным бронзовым деревом и Кремлевскую набережную.

Размещение в гостинице, свободное время, экскурсия за доплатуРазмещение в гостинице, свободное время, экскурсия за доплатуРазмещение в гостинице, свободное время, экскурсия за доплатуРазмещение в гостинице, свободное время, экскурсия за доплату
2 день

Знаковые достопримечательности Казани, свободное время, новогодний банкет

После завтрака отправляемся на автобусную обзорную экскурсию по празднично украшенной Казани — многоликому мегаполису, возраст которого — больше 1000 лет, где храмы соседствуют с мечетями, а современные особняки — с усадьбами татарских купцов.

Вы увидите европейскую часть города с её роскошными особняками 18-20 веков и Казанский университет, связанный с именами Лобачевского и Ленина. Узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим Горький и какие места отразил в своих произведениях Лев Толстой. Посмотрите на одну из старейших площадей города — площадь Свободы, Театр оперы и балета, здание Дворянского, построенное по образцу дворцов итальянского Возрождения, Дом правительства в стиле сталинских высоток Москвы и Богородицкий монастырь — место обретения Казанской иконы Божией матери, один из крупнейших монастырей Поволжья.

Мы посетим Крестовоздвиженскую церковь, где хранится Ватиканский список святыни, подаренный Казани Папой Римским Иоанном Павлом II. Прогуляемся по набережной с видом на кремль и казанский небоскрёб — гостиницу «Ривьера», увидим один из крупнейших в России стадионов.

Затем побываем в Казанском кремле, построенном по приказу Ивана Грозного и выдержавшем осаду Емельяна Пугачёва и бои времён Гражданской войны. Пройдёмся по мостовым, по которым ходили Пётр I и Екатерина II. Полюбуемся убранством Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф. Осмотрим средневековые стены и башни, дворец главы республики и мавзолей казанских ханов, падающую башню Сююмбике. Насладимся видом на столицу со смотровой площадки.

После окончания экскурсии в 13:30 у вас будет свободное время. А в 21:00 вас ждёт новогодний банкет (за доплату, бронируется заранее).

Знаковые достопримечательности Казани, свободное время, новогодний банкетЗнаковые достопримечательности Казани, свободное время, новогодний банкетЗнаковые достопримечательности Казани, свободное время, новогодний банкетЗнаковые достопримечательности Казани, свободное время, новогодний банкет
3 день

Памятники архитектуры Свияжска и Музей археологии дерева

Утром у вас будет свободное время, а в 13:00 едем в Свияжск, история которого началась около 500 лет назад, когда русские мастера всего за месяц срубили на острове деревянную крепость — форпост армии Ивана Грозного перед штурмом Казани.

Вы увидите церковь Николая Чудотворца и собор Успения Богородицы с росписями 16-го века, собор Богоматери Всех Скорбящих Радости и единственный памятник деревянного зодчества Поволжья — Троицкую церковь. Заглянем в уникальный Музей археологии дерева с интересными экспонатами.

В 19:00 вернёмся в Казань.

Памятники архитектуры Свияжска и Музей археологии дереваПамятники архитектуры Свияжска и Музей археологии дерева
4 день

Знакомство с Йошкар-Олой и культурой народа мари

Позавтракав, направляемся в город Йошкар-Ола. Вы увидите её старинную часть с небольшими зданиями и тихими переулками и новую — с широкими площадями и современной набережной. Мы побываем и в центре марийской столицы, где царит атмосфера сразу нескольких европейских городов. Вы рассмотрите знаменитые «часы с осликом» в здании Художественной галереи, сможете потереть нос негласному символу города — Йошкиному коту, полюбуетесь на набережную в датском стиле с Патриаршей площади, прогуляетесь по пешеходному бульвару им. С. Чавайна и по Парку культуры.

Заглянем в Национальный музей Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева. На примере собирательного образа жизненного пути марийской женщины вы познакомитесь с культурой народа мари 19-20 веков, их обрядами, традиционными занятиями и религиозными верованиями.

После обеда в кафе (входит в стоимость), в 16:30, выезжаем обратно в Казань.

Знакомство с Йошкар-Олой и культурой народа мариЗнакомство с Йошкар-Олой и культурой народа мариЗнакомство с Йошкар-Олой и культурой народа мариЗнакомство с Йошкар-Олой и культурой народа мари
5 день

Дополнительная экскурсия в Раифский монастырь

Сегодня желающие могут отправиться за город на экскурсию в Раифский мужской монастырь (за доплату). Крупнейший в Казанском крае, он был основан в начале 17-го века, а к началу прошлого столетия здесь сложился неповторимый архитектурный ансамбль из 60-метровой колокольни и пяти храмов, окружённых башнями и каменной стеной. Монастырь расположен на берегу живописного озера в заповедном лесу и напоминает сказочный город.

Вы увидите Грузинский собор, где хранится чудотворный список Грузинской иконы Божией Матери, Троицкий собор в русско-византийском стиле, который славится потрясающей акустикой, Софийскую церковь, колокольню с храмом Михаила Архангела, часовню и само озеро. После экскурсии вернёмся в Казань.

Дополнительная экскурсия в Раифский монастырьДополнительная экскурсия в Раифский монастырь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, гостиница, после 14:00
Завершение: Казань, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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