После завтрака отправляемся на автобусную обзорную экскурсию по празднично украшенной Казани — многоликому мегаполису, возраст которого — больше 1000 лет, где храмы соседствуют с мечетями, а современные особняки — с усадьбами татарских купцов.

Вы увидите европейскую часть города с её роскошными особняками 18-20 веков и Казанский университет, связанный с именами Лобачевского и Ленина. Узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим Горький и какие места отразил в своих произведениях Лев Толстой. Посмотрите на одну из старейших площадей города — площадь Свободы, Театр оперы и балета, здание Дворянского, построенное по образцу дворцов итальянского Возрождения, Дом правительства в стиле сталинских высоток Москвы и Богородицкий монастырь — место обретения Казанской иконы Божией матери, один из крупнейших монастырей Поволжья.

Мы посетим Крестовоздвиженскую церковь, где хранится Ватиканский список святыни, подаренный Казани Папой Римским Иоанном Павлом II. Прогуляемся по набережной с видом на кремль и казанский небоскрёб — гостиницу «Ривьера», увидим один из крупнейших в России стадионов.

Затем побываем в Казанском кремле, построенном по приказу Ивана Грозного и выдержавшем осаду Емельяна Пугачёва и бои времён Гражданской войны. Пройдёмся по мостовым, по которым ходили Пётр I и Екатерина II. Полюбуемся убранством Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф. Осмотрим средневековые стены и башни, дворец главы республики и мавзолей казанских ханов, падающую башню Сююмбике. Насладимся видом на столицу со смотровой площадки.

После окончания экскурсии в 13:30 у вас будет свободное время. А в 21:00 вас ждёт новогодний банкет (за доплату, бронируется заранее).