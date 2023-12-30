Погулять по праздничной Казани, познакомиться с Йошкар-Олой и Свияжском
Мы посетим соборы и церкви, осмотрим средневековые стены и башни, мавзолей казанских ханов и падающую башню Сююмбике.
Вас также ждёт поездка на остров-град Свияжск и в Йошкар-Олу, где вы увидите её старинную часть с небольшими зданиями и тихими переулками и новую — с широкими площадями и современной набережной.
А в заключительный день желающие смогут отправиться за город на экскурсию в Раифский мужской монастырь.
дек
янв
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Программа тура по дням
Размещение в гостинице, свободное время, экскурсия за доплату
Вы приезжаете в Казань и самостоятельно заезжаете в гостиницу (не раньше расчётного часа — 14:00, до этого времени возможна сдача вещей в камеру хранения гостиницы). После у вас будет свободное время, а вечером желающие смогут познакомиться с городом на экскурсии (за доплату) с 20:00 до 22:00. Вы полюбуетесь зданиями и набережными, сверкающими миллионами огней. Увидите улицы с тысячелетней историей и красивейшие уголки ночной столицы: Старо-Татарскую слободу в отражении вод озера Кабан, волшебный замок театра кукол, Дворец земледельцев с огромным бронзовым деревом и Кремлевскую набережную.
Знаковые достопримечательности Казани, свободное время, новогодний банкет
После завтрака отправляемся на автобусную обзорную экскурсию по празднично украшенной Казани — многоликому мегаполису, возраст которого — больше 1000 лет, где храмы соседствуют с мечетями, а современные особняки — с усадьбами татарских купцов.
Вы увидите европейскую часть города с её роскошными особняками 18-20 веков и Казанский университет, связанный с именами Лобачевского и Ленина. Узнаете, где зарабатывал на жизнь юный Максим Горький и какие места отразил в своих произведениях Лев Толстой. Посмотрите на одну из старейших площадей города — площадь Свободы, Театр оперы и балета, здание Дворянского, построенное по образцу дворцов итальянского Возрождения, Дом правительства в стиле сталинских высоток Москвы и Богородицкий монастырь — место обретения Казанской иконы Божией матери, один из крупнейших монастырей Поволжья.
Мы посетим Крестовоздвиженскую церковь, где хранится Ватиканский список святыни, подаренный Казани Папой Римским Иоанном Павлом II. Прогуляемся по набережной с видом на кремль и казанский небоскрёб — гостиницу «Ривьера», увидим один из крупнейших в России стадионов.
Затем побываем в Казанском кремле, построенном по приказу Ивана Грозного и выдержавшем осаду Емельяна Пугачёва и бои времён Гражданской войны. Пройдёмся по мостовым, по которым ходили Пётр I и Екатерина II. Полюбуемся убранством Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф. Осмотрим средневековые стены и башни, дворец главы республики и мавзолей казанских ханов, падающую башню Сююмбике. Насладимся видом на столицу со смотровой площадки.
После окончания экскурсии в 13:30 у вас будет свободное время. А в 21:00 вас ждёт новогодний банкет (за доплату, бронируется заранее).
Памятники архитектуры Свияжска и Музей археологии дерева
Утром у вас будет свободное время, а в 13:00 едем в Свияжск, история которого началась около 500 лет назад, когда русские мастера всего за месяц срубили на острове деревянную крепость — форпост армии Ивана Грозного перед штурмом Казани.
Вы увидите церковь Николая Чудотворца и собор Успения Богородицы с росписями 16-го века, собор Богоматери Всех Скорбящих Радости и единственный памятник деревянного зодчества Поволжья — Троицкую церковь. Заглянем в уникальный Музей археологии дерева с интересными экспонатами.
В 19:00 вернёмся в Казань.
Знакомство с Йошкар-Олой и культурой народа мари
Позавтракав, направляемся в город Йошкар-Ола. Вы увидите её старинную часть с небольшими зданиями и тихими переулками и новую — с широкими площадями и современной набережной. Мы побываем и в центре марийской столицы, где царит атмосфера сразу нескольких европейских городов. Вы рассмотрите знаменитые «часы с осликом» в здании Художественной галереи, сможете потереть нос негласному символу города — Йошкиному коту, полюбуетесь на набережную в датском стиле с Патриаршей площади, прогуляетесь по пешеходному бульвару им. С. Чавайна и по Парку культуры.
Заглянем в Национальный музей Республики Марий Эл им. Тимофея Евсеева. На примере собирательного образа жизненного пути марийской женщины вы познакомитесь с культурой народа мари 19-20 веков, их обрядами, традиционными занятиями и религиозными верованиями.
После обеда в кафе (входит в стоимость), в 16:30, выезжаем обратно в Казань.
Дополнительная экскурсия в Раифский монастырь
Сегодня желающие могут отправиться за город на экскурсию в Раифский мужской монастырь (за доплату). Крупнейший в Казанском крае, он был основан в начале 17-го века, а к началу прошлого столетия здесь сложился неповторимый архитектурный ансамбль из 60-метровой колокольни и пяти храмов, окружённых башнями и каменной стеной. Монастырь расположен на берегу живописного озера в заповедном лесу и напоминает сказочный город.
Вы увидите Грузинский собор, где хранится чудотворный список Грузинской иконы Божией Матери, Троицкий собор в русско-византийском стиле, который славится потрясающей акустикой, Софийскую церковь, колокольню с храмом Михаила Архангела, часовню и само озеро. После экскурсии вернёмся в Казань.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Казань, гостиница, после 14:00Завершение: Казань, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.