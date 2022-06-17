В группе до 50 человек вы отправитесь в Свияжск, но не на обычном рейсовом теплоходе, а на туристическом: это значит, что весь путь займет на три часа меньше. По дороге гид познакомит вас с историей Казани и всего региона, а уже в Свияжске расскажет самое любопытное о его памятниках. После экскурсии вы сможете почаевничать и прикупить сувениры в «Ленивом торжке».

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Теплоходная прогулка. Смотровые палубы, мягкие кресла, бар — дорога пройдёт с комфортом и без лишних остановок, как на рейсовых теплоходах. Пейзажи Волги дополнит рассказ гида об важнейших событиях в прошлом Татарстана и города, куда мы направляемся.

Экскурсия по Свияжску. Вы познакомитесь с летописью этого города, услышите о взятии Казани и поймёте, какова роль Свияжска в истории страны. Посетите Успенский монастырь (16-18 век); увидите церковь Живоначальной Троицы — единственную деревянную постройку на острове, сохранившуюся со времён Ивана Грозного. Впечатлитесь резным иконостасом и фресками собора Богоматери «Всех скорбящих Радость». Побываете на старинной Рождественской площади и залюбуетесь речными просторами с берегов и смотровой площадки.

«Ленивый торжок». После вы посетите комплекс исторической реконструкции под открытым небом. Тут и чай из угольного самовара с баранками, блинами и сладостями, и вяленая волжская рыба, а еще сувениры, вышедшие из-под рук местных мастеров. Желающие могут заглянуть в русский тир с арбалетами, луками, копьями — и проверить свою меткость!

Организационные детали

С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды

Экскурсия начинается в Речном порту

Речная прогулка занимает 2 часа в одну сторону, на острове вы проведете около 3 часов

Что входит в стоимость, а что — нет