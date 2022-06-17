В Свияжск - на комфортабельном теплоходе

За два часа добраться до остров-града и вместе с гидом осмотреть его достопримечательности

В группе до 50 человек вы отправитесь в Свияжск, но не на обычном рейсовом теплоходе, а на туристическом: это значит, что весь путь займет на три часа меньше.

По дороге гид познакомит вас с историей Казани и всего региона, а уже в Свияжске расскажет самое любопытное о его памятниках. После экскурсии вы сможете почаевничать и прикупить сувениры в «Ленивом торжке».
В Свияжск - на комфортабельном теплоходе
В Свияжск - на комфортабельном теплоходе
В Свияжск - на комфортабельном теплоходе
В Свияжск - на комфортабельном теплоходе
В Свияжск - на комфортабельном теплоходе
В Свияжск - на комфортабельном теплоходе
В Свияжск - на комфортабельном теплоходе
В Свияжск - на комфортабельном теплоходе
В Свияжск - на комфортабельном теплоходе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Теплоходная прогулка. Смотровые палубы, мягкие кресла, бар — дорога пройдёт с комфортом и без лишних остановок, как на рейсовых теплоходах. Пейзажи Волги дополнит рассказ гида об важнейших событиях в прошлом Татарстана и города, куда мы направляемся.

Экскурсия по Свияжску. Вы познакомитесь с летописью этого города, услышите о взятии Казани и поймёте, какова роль Свияжска в истории страны. Посетите Успенский монастырь (16-18 век); увидите церковь Живоначальной Троицы — единственную деревянную постройку на острове, сохранившуюся со времён Ивана Грозного. Впечатлитесь резным иконостасом и фресками собора Богоматери «Всех скорбящих Радость». Побываете на старинной Рождественской площади и залюбуетесь речными просторами с берегов и смотровой площадки.

«Ленивый торжок». После вы посетите комплекс исторической реконструкции под открытым небом. Тут и чай из угольного самовара с баранками, блинами и сладостями, и вяленая волжская рыба, а еще сувениры, вышедшие из-под рук местных мастеров. Желающие могут заглянуть в русский тир с арбалетами, луками, копьями — и проверить свою меткость!

Организационные детали

  • С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия начинается в Речном порту
  • Речная прогулка занимает 2 часа в одну сторону, на острове вы проведете около 3 часов

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: проезд на теплоходе туристического класса в обе стороны; Входные билеты на остров-град Свияжск,
  • Дополнительные расходы (по желанию): чаепитие (100 руб. /чел.), сувениры, стрельба в тире «Ленивого торжка»

Выберите дату при бронировании

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Речном порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

👥ГрупповыеВодные развлечения🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньРечные прогулкиСвияжск🛳КруизыНа теплоходе

Еще несколько похожих предложений в Казани

Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
4 часа
Речные прогулки
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
Медиана
3.7
3 отзыва
Очень популярно сейчас
Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск. Вы узнаете тайные истории
15 000 за 1-5 чел.
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
8.5 часов
Речные прогулки
⛴ На теплоходе
Групповая
Спутник
4.1
128 отзывов
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Поднимайтесь на борт
Сегодня
Завтра
19 июня
21 июня
1 800 за 1 человека
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь за один день
7 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталия
4.4
8 отзывов
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь за один день
За пределами столицы Татарстана есть много уникальных мест. Со мной вы отправитесь на остров-град Свияжск. Пушкин
7 500 за 1-20 чел.
В Свияжск на индивидуальном катере с гидом
2 часа
Речные прогулки
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
В Свияжск на индивидуальном катере с гидом
Отправляйтесь в остров-град Свияжск на катере с ветерком. Вас ждет скоростная прогулка по Волге. Вы полюбуетесь
17 000 за 1-5 чел.
Экскурсия на остров-град Свияжск
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Гиды
4.7
9 отзывов
Экскурсия на остров-град Свияжск
Свияжск - исторический город в Татарстане, построенный при впадении реки Свияги
от 7 000 за 1-10 чел.
Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алсу
5
13 отзывов
Казань и Остров-град Свияжск за 1 день. Обзорная на автомобиле
Всего один день в Казани
8 800 за 1-4 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
3.5 часа
Речные прогулки
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
Лариса
4.9
108 отзывов
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
28 июня
2 июля
11 июля
12 июля
от 9 400 за 1-3 чел.
Остров-град Свияжск
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.9
97 отзывов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
3 июля
4 июля
11 июля
12 июля
6 500 за 1-8 чел.
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
7 часов
Индивидуальная
Руслан
4.9
18 отзывов
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Приехав в Казань, многие теряются от количества достопримечательностей, которые хотелось бы увидеть. Мы совершим
8 900 за 1-4 чел.
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Любовь
5
2 отзыва
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Побывать в действующих старинных монастырях и полюбоваться природой Волжско-Камского заповедника
1 июля
6 июля
8 июля
15 июля
8 500 за 1-4 чел.
Главные символы Казани и остров Свияжск - за 1 день
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Руслан
4.9
37 отзывов
Главные символы Казани и остров Свияжск - за 1 день
Узнать главное о республике, познакомиться с её столицей и проникнуться атмосферой острова-града
30 июля
1 авг
2 авг
3 авг
98008 820 за 1-4 чел.
Из Казани - в Свияжск на теплоходе
8 часов
⛴ На теплоходе
Групповая
Елена
4.1
33 отзыва
Из Казани - в Свияжск на теплоходе
По красавице-Волге к берегам острова-града
19 июня
22 июня
23 июня
24 июня
1 800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
ХОРОШО
🧭
ТАМ