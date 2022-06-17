Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Теплоходная прогулка. Смотровые палубы, мягкие кресла, бар — дорога пройдёт с комфортом и без лишних остановок, как на рейсовых теплоходах. Пейзажи Волги дополнит рассказ гида об важнейших событиях в прошлом Татарстана и города, куда мы направляемся.
Экскурсия по Свияжску. Вы познакомитесь с летописью этого города, услышите о взятии Казани и поймёте, какова роль Свияжска в истории страны. Посетите Успенский монастырь (16-18 век); увидите церковь Живоначальной Троицы — единственную деревянную постройку на острове, сохранившуюся со времён Ивана Грозного. Впечатлитесь резным иконостасом и фресками собора Богоматери «Всех скорбящих Радость». Побываете на старинной Рождественской площади и залюбуетесь речными просторами с берегов и смотровой площадки.
«Ленивый торжок». После вы посетите комплекс исторической реконструкции под открытым небом. Тут и чай из угольного самовара с баранками, блинами и сладостями, и вяленая волжская рыба, а еще сувениры, вышедшие из-под рук местных мастеров. Желающие могут заглянуть в русский тир с арбалетами, луками, копьями — и проверить свою меткость!
Организационные детали
С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
Экскурсия начинается в Речном порту
Речная прогулка занимает 2 часа в одну сторону, на острове вы проведете около 3 часов
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: проезд на теплоходе туристического класса в обе стороны; Входные билеты на остров-град Свияжск,
Дополнительные расходы (по желанию): чаепитие (100 руб. /чел.), сувениры, стрельба в тире «Ленивого торжка»
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Провели 679 экскурсий для 1289 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаем классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждем встречи с вами.