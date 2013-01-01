Вас очарует неповторимая ночная панорама Кремля. Ночные прогулки по Казани прекрасны не только в летнюю ночь, но и в другое время года, когда искусно подсвеченные здания, мосты с декоративными фонарями создают ощущение сказочной атмосферы, которая навсегда останется с вами и заставит еще не раз вернуться в этот город 🏙️ экскурсия ⛳ включает осмотр прекрасно подсвеченных, самых красивых 🤩 исторических зданий и достопримечательностей: визитной карточки города мечети Кул-Шариф, гордой красавицы башни Сююмбике, знаменитого Дворца земледельцев (им можно любоваться и днем и ночью), волшебной Чаши Любви, изумрудного города - театра кукол "Экият", спортивных объектов универсиады 2013: "Казань-Арена", Дворец водных видов спорта и т. д.

Вы услышите старинные татарские легенды об озере Кабан, об "особенной жизни добронравных и ласковых людей в Старо-татарской слободе" (М. Горький) и многое другое.