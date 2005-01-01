Арсен проводит ещё 1 экскурсию

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Вечерняя Казань на автомобиле

Проехать по самым красивым местам города и насладиться его волшебной атмосферой

Арсен
Арсен – Гид из Казани
В свете вечерних огней Казань смотрится особенно величаво! Вы посетите древние и современные районы города, узнаете о его прошлом и настоящем и расшифруете местные символы.

А также проедете по вантовому мосту Миллениум, услышите о знаменитых жителях татарской столицы ⭐️ и раскроете, какое здание построено без опорных колонн.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Вечерняя Казань на автомобиле
Вечерняя Казань на автомобиле

Что вас ожидает

Казань во всей красе
Вы увидите важнейшие сооружения города: центральный стадион 🏟️, кукольный театр, цирк и дворец бракосочетаний в виде гигантской чаши, окруженный скульптурами драконов и крылатых барсов. Оцените старинные белокаменные стены Кремля, полюбуетесь рекой Казанка и узнаете, какой известный меценат стал прототипом памятника Добродетели. А еще погуляете по площади перед дворцом Земледельцев, рассмотрите роскошные особняки и пройдете по залитой огнями набережной.

Путешествие сквозь столетия
Казань — город 🏙️ с многовековой историей 📖. Вы погуляете по Старо-татарской слободе, отыщете древнейшую каменную мечеть татарской столицы ⭐️ и услышите легенды, связанные с озером Кабан. Кроме того, увидите Рыбнорядскую площадь, университетский дворик 19 века и ярко подсвеченную площадь Свободы. А в современных районах я покажу дворец водных видов спорта, стадион «Ак Барс», учебные корпуса авиационного института и легендарный сверхзвуковой пассажирский самолет ✈️ Ту-144.

Организационные детали

  • Мы будем передвигаться на автомобиле 🚘 Ford Mondeo
  • Если вас больше 4-х человек, я могу провести экскурсию ⛳ на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Доплата составит 3 000 рублей.
Начало и место завершения
🚩 в районе центрального стадиона
Вечерняя Казань на автомобиле
Вечерняя Казань на автомобиле
Вечерняя Казань на автомобиле
Вечерняя Казань на автомобиле
Вечерняя Казань на автомобиле
Вечерняя Казань на автомобиле
Вечерняя Казань на автомобиле
Вечерняя Казань на автомобиле
Вечерняя Казань на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арсен
Арсен
Здравствуйте! Меня зовут Арсен, я родился в Казани и с 2005 года знакомлю гостей с ее историей. Уделяю внимание не только архитектурным и природным достопримечательностям столицы Татарстана, но и связанным с ней людям. Надеюсь на скорую встречу.
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Арсен проводит ещё 1 экскурсию

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