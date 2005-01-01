Арсен проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Казань во всей красе

Вы увидите важнейшие сооружения города: центральный стадион 🏟️, кукольный театр, цирк и дворец бракосочетаний в виде гигантской чаши, окруженный скульптурами драконов и крылатых барсов. Оцените старинные белокаменные стены Кремля, полюбуетесь рекой Казанка и узнаете, какой известный меценат стал прототипом памятника Добродетели. А еще погуляете по площади перед дворцом Земледельцев, рассмотрите роскошные особняки и пройдете по залитой огнями набережной.

Путешествие сквозь столетия

Казань — город 🏙️ с многовековой историей 📖. Вы погуляете по Старо-татарской слободе, отыщете древнейшую каменную мечеть татарской столицы ⭐️ и услышите легенды, связанные с озером Кабан. Кроме того, увидите Рыбнорядскую площадь, университетский дворик 19 века и ярко подсвеченную площадь Свободы. А в современных районах я покажу дворец водных видов спорта, стадион «Ак Барс», учебные корпуса авиационного института и легендарный сверхзвуковой пассажирский самолет ✈️ Ту-144.

Организационные детали