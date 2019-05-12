22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прекрасные истории о жизни, народные предания и городские тайны

Дамир
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Дамир – ваш гид
Мы прокатимся на велосипеде по самым красивым местам города Казань.

Мы увидим удивительное сочетание рельефа, природы и архитектуры.

По дороге будем останавливаться и слушать рассказы о тайнах истории.

Например, как уживались русские с татарами или как жили в Казани знаменитые на весь мир люди.

Об основании города ходит множество легенд, и все их вы услышите на этой экскурсии и выберете вариант, который вам больше нравится.
1500 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 9 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
4.18
Велоэкскурсия по Казани
Велоэкскурсия по Казани

Программа

Если в ясную погоду выплыть на лодке или катамаране в центр озера, то можно увидеть подземный город, а поэт Габдулла Тукай говорит, что даже можно услышать призыв на молитву из подводной мечети. Говорят и о змее, охраняющем сокровища, и о вредной колдунье, в стародавние времена уносившей красавиц, спускавшихся постирать белье в озере.

Истории пестрые, как дома татарской слободы — мы видим их и вдоль озера, и на параллельных улицах: деревянные, каменные, кирпичные. В ярких цветах, с каменными воротами, ведущими во двор, цветами на подоконнике — такие дома стояли здесь, когда снова начали строиться мечети — с разрешения императрицы Екатерины Великой. На противоположном берегу татарской слободы была русская слобода, там вырос Федор Шаляпин. И он вспоминал о городе добрым словом, с тоской об озере Кабан, на берегу которого теперь стоит парк Тысячелетия города. На углу парка — католический собор, за ним — старообрядческий храм, на другом берегу — мечети. И это неслучайно, ведь Казан, от которого и получил свое название город — это котел, бурлящий, кипящий котел, где всему есть место, и каждый найдет что-то свое. Свое казанское.

Маршрут и основные достопримечательности:

  • старо-татарская слобода со старинными мечетями и купеческими домами;
  • набережная легендарного озера Кабан с поющими фонтанами;
  • место впадения Казанки в Волгу;
  • храм павшим воинам и истории о подземных ходах;
  • канал Булак и его мосты;
  • казанский Кремль, виды с холма, легенды об основании города, предания;
  • мосты через Казанку, элитная застройка, набережная Казанки;
  • дворец Бракосочетания — Чаша Любви;
  • мост Миллениум и парк Горького — русская Швейцария;
  • национально-культурный центр «Казань»;
  • университеты города и Поволжский Федеральный Университет.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит прокат велосипеда. Предлагаемый маршрут рассчитан на все уровни физической подготовки. Передвижение в группе делает прогулку безопасной и веселой.
Путешественники проходят обязательный инструктаж по технике безопасности в начальной точке маршрута.

Велоэкскурсия по Казани
Велоэкскурсия по Казани
Велоэкскурсия по Казани
Велоэкскурсия по Казани
Велоэкскурсия по Казани
Велоэкскурсия по Казани
Велоэкскурсия по Казани
Велоэкскурсия по Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дамир
Дамир
Профессиональный фитнес инструктор групповых программ. Велопутешественник и просто счастливый человек.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 мая 2019
Команда путешественников из Москвы выражает благодарность за проведение велоэкскурсии по Казани экскурсоводу Дамиру. Очень содержательно, интересно, позитивно. Дети довольны, а взрослые в полном восторге от посещённых мест. Велосипедное путешествие по Казани позволило проехать там, где обычный турист не ходит.
11 мая 2019
Было приятно прокатиться на велосипеде по Казани, но Дамиру нужно серьезно поработать над своей речью и подачей материала. Информация воспринималась тяжело.
6 мая 2019
Было интересно. Дамир много знает об истории и географии города и региона. Маршрут продуман грамотно. Мы совсем не устали. На велосипеде можно успеть посмотреть гораздо больше, чем пешком. Рекомендуем.
Дмитрий
29 августа 2018
Дамир-большой молодец. Глаз горит-это главное. Три часа пролетели незаметно.Проехали 12,9 км. Вообще не затруднительно. Формат подобран очень удачно. Дамир,вы на правильном пути. Удачи.
Полина
8 мая 2018
Расскажу, как есть. Мы с сестрой (19 и 14 лет) искали экскурсию по Казани, хотели что-то вроде обзорной, но и так, чтобы историю города узнать. Нашли экскурсию Дамира, отзывы в большинстве своем хорошие, маршрут по описанию интересный и охватывает максимальное кол-во достопримечательностей. "Оно!" - подумали мы.
Велосипеды хорошие, тут претензий никаких. Нам показалось странным, когда нас начали учить забираться и слезать с велосипеда, как его держать и всякие другие мелочи (с учетом того, что мы сказали, что мы катаемся и катаемся хорошо, и вообще вред ли человек, неуверенно себя чувствующий на велосипеде, согласиться на данную экскурсию). Ладно. Сначала была тирада про фитнес клуб "Планета фитнес", про его основание, тренеров и тд. Мы с сестрой переглянулись, мол, зачем это нам, но окей, послушаем. Поехали. Соглашусь с предыдущими комментаторами, маршрут построен реально хорошо, ехать везде было удобно и легко. Что касается излагаемой экскурсоводом информации, то тут не сказать, что мы остались довольны. Обе изучаем историю, кто в универе, кто в школе (я вообще ЕГЭ сдавала), и когда Александра III называют "Саньком" звучит это, извините, дико. Не было никакой вводной информации: население города, дата основания и тд. Все смешано и мало информативно. К тому же, мы не увидели половину тех мест, что указаны в плане экскурсии. Возможно я придираюсь, но ни у кого после экскурсии не сложилось общей исторической картинки Казани, мы остались слегка расстроены, ожидания не оправдались. Если вы хотите просто прокатиться по центру Казани на великах, то рекомендую, если узнать что-то новое и интересное - нет, лучше сходить в Национальный музей РТ.
1 мая 2018
Если честно, экскурсия полный провал и пустая трата денег. У человека нет ни базового образования, ни желания хоть что-то почитать, ни способности хотя бы как-то согласованно изъясняться. Человек не знает о Казани ни черта, вам не покажут интересных необычных мест, атмосферных историй, просто истории, любопытных фактов. Просто проведут мимо самых известных улиц "тут толстой был", "тут ильич начинал свои антиреволюционные настроения", от околесицы про Лобачевского кровь из ушей течет. Не понимаете математики, просто можно сказать, что это выдающийся математик, и создатель неевклидовой геометрии, которая была впоследствии названа его именем. Кстати объехали за три часа совсем немного. Лучше возьмите в прокат велосипед и вооружитесь Википедией, чем этот, извините, быдло-тур. Зачем-то 20 минут пялились на "Планету-фитнес", а дальше понеслось какое-то нецитируемое мракобесье. Экскурсия настолько плоха, что улучшить ее можно лишь заменой гида.
14 августа 2017
Первый опыт использования сервиса Tripster: удобно, оперативно, познавательно.
О существовании велоэкскурсии узнала случайно (Спасибо, Google!).
Гид в течение суток вышел на связь. По прибытию в Казань подтвердил время и место встречи. Экскурсию начали вовремя. Велосипеды не новые, но удобные для перемещения в пространстве города.
Гид провел экскурсию с поправкой на детей в группе. Какие-то моменты излагал на простом, доступном семилетке языке.
Велодорожек в Казани нет. Но я и не ожидала их там найти. Обратила внимание, что гид построил маршрут таким образом, что по большей части мы ехали по широким тротуарам.
В итоге мы познакомились с городом на столько, что несколькими днями позже смогли самостоятельно пересекать Казань на экскурсионных велосипедах в разных направлениях.

Отлично провели время. Сын в итоге расстроился лишь по причине того, что экскурсия закончилась)))

Экскурсия для активных и позитивных людей, которые понимают, что экскурсия предполагается на остановках, а не в процессе движения!
19 июня 2017
Экскурсия очень понравилась! Дамир - отличный гид, рассказывает необычные и интересные факты. Катание на велосипеде чередовалось с остановками для рассказа, поэтому было очень комфортно.
19 июня 2017
Добрый день!
Неожиданный формат экскурсии определил наш выбор. И мы нисколько не пожалели об этом, несмотря на то, что некоторые наши участники были не очень готовы к такому велопробегу. Неформальная подача информации - то, чего порой не хватает в туристических поездках.
Огромное спасибо Дамиру за прекрасно разработанный маршрут, нестандартный набор фактов, что, несмотря на усталость от поездки, оставило прекрасные впечатления о городе.
14 мая 2017
Очень понравилась экскурсия! Необычно, интересно, весело! Не смотря на холод и даже дождь временами мы остались довольны! Спасибо Дамиру за профессионализм и тёплое отношение. Да! Были на этой экскурсии после обзорной автобусной, и очень классно!
Ещё 12 отзывов

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