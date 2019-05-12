22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Если в ясную погоду выплыть на лодке или катамаране в центр озера, то можно увидеть подземный город, а поэт Габдулла Тукай говорит, что даже можно услышать призыв на молитву из подводной мечети. Говорят и о змее, охраняющем сокровища, и о вредной колдунье, в стародавние времена уносившей красавиц, спускавшихся постирать белье в озере.

Истории пестрые, как дома татарской слободы — мы видим их и вдоль озера, и на параллельных улицах: деревянные, каменные, кирпичные. В ярких цветах, с каменными воротами, ведущими во двор, цветами на подоконнике — такие дома стояли здесь, когда снова начали строиться мечети — с разрешения императрицы Екатерины Великой. На противоположном берегу татарской слободы была русская слобода, там вырос Федор Шаляпин. И он вспоминал о городе добрым словом, с тоской об озере Кабан, на берегу которого теперь стоит парк Тысячелетия города. На углу парка — католический собор, за ним — старообрядческий храм, на другом берегу — мечети. И это неслучайно, ведь Казан, от которого и получил свое название город — это котел, бурлящий, кипящий котел, где всему есть место, и каждый найдет что-то свое. Свое казанское.

Маршрут и основные достопримечательности: