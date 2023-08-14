Побывать в русских Карловых Варах и в энергетически аномальной зоне и пожить у воды
Мы заглянем в усадьбу древнего дворянского рода и проверим на себе положительное влияние аномальной зоны.
Побываем в селе Ундоры, на территории которого когда-то находилось древнее море: вы познакомитесь с палеонтологическими находками и подышите целебным «морским» воздухом. А в завершении проедем по ленинским местам.
авг
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 14 лет, строго в сопровождении одного из родителей.
Необходимое снаряжение: велошлем (можно арендовать у нас), одежда для езды на велосипеде, желательно специальные велотрусы (без швов) и обувь с жесткой подошвой. Обязательно наличие одежды на случай дождя. Мы рекомендуем велодождевик и непромокаемые штаны, можно и бахилы на обувь. Всё это вам надо будет возить с собой, так как машины может не быть рядом в момент начала дождя. Велосумки нужны небольшие, их также можно арендовать. Для вечернего времени необходима обычная одежда. Несмотря на то, что мы посещаем хорошие рестораны, в них отсутствует дресс-код, поэтому вечерние платья и смокинги не обязательны. Желательно иметь средства защиты от солнца и комаров. Никакого специального снаряжения или инструментов не требуется. Если вы принимаете специальные лекарственные средства, то запаситесь ими.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Казань, ж. - д. вокзал, 8:00Завершение: Ульяновск, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.