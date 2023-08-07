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Эксклюзивный маршрут от одного из главных велоактивистов Казани — автора блога на 1700 человек!

Голубые озёра с чистейшей ледяной водой — важнейшая природная достопримечательность Казани. Благоустройство, сделанное в этом году, придают озеру вид заграничного национального парка. Озёра впадают в реку Казанку. И в отличии от центра города, здесь Казанка извивается, а её берега природные, обрывистые и зелёные.

Маршрут проходит по безопасным пригородным улицам и дорогам, сквозь сёла и леса.