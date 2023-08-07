Экскурсия к Голубым озерам: Велотур из Казани для истинных исследователей
Приглашаем вас в увлекательный тур к одной из важнейших природных достопримечательностей Казани — Голубым озерам! Отдохните душой и телом, прокатившись на велосипедах по тихим пригородным улицам и лесным тропинкам. Полюбуйтесь ярко-бирюзовой водой и сделайте множество запоминающихся фото!
Ближайшие даты:
7
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Большое и Малое Голубые озера
- Долина меандр Казанки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Эксклюзивный маршрут от одного из главных велоактивистов Казани — автора блога на 1700 человек!
Голубые озёра с чистейшей ледяной водой — важнейшая природная достопримечательность Казани. Благоустройство, сделанное в этом году, придают озеру вид заграничного национального парка. Озёра впадают в реку Казанку. И в отличии от центра города, здесь Казанка извивается, а её берега природные, обрывистые и зелёные.
Маршрут проходит по безопасным пригородным улицам и дорогам, сквозь сёла и леса.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение и экскурсия от автора и популяризатора маршрута
- Фото и видеосъёмка и отчётный ролик-клип
- Техническая поддержка при необходимости
- Что не входит
- Полноценное питание (обед, ужин)
- Вода на время в пути
- Аренда велосипедов
- Место начала и завершения?
- станция Компрессорный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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