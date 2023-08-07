Велотур «Голубые озёра и Казанка»

Экскурсия к Голубым озерам: Велотур из Казани для истинных исследователей

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Приглашаем вас в увлекательный тур к одной из важнейших природных достопримечательностей Казани — Голубым озерам! Отдохните душой и телом, прокатившись на велосипедах по тихим пригородным улицам и лесным тропинкам. Полюбуйтесь ярко-бирюзовой водой и сделайте множество запоминающихся фото!
Велотур «Голубые озёра и Казанка»
Велотур «Голубые озёра и Казанка»
Велотур «Голубые озёра и Казанка»
Велотур «Голубые озёра и Казанка»
Велотур «Голубые озёра и Казанка»
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Большое и Малое Голубые озера
  • Долина меандр Казанки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Эксклюзивный маршрут от одного из главных велоактивистов Казани — автора блога на 1700 человек!
Голубые озёра с чистейшей ледяной водой — важнейшая природная достопримечательность Казани. Благоустройство, сделанное в этом году, придают озеру вид заграничного национального парка. Озёра впадают в реку Казанку. И в отличии от центра города, здесь Казанка извивается, а её берега природные, обрывистые и зелёные.
Маршрут проходит по безопасным пригородным улицам и дорогам, сквозь сёла и леса.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение и экскурсия от автора и популяризатора маршрута
  • Фото и видеосъёмка и отчётный ролик-клип
  • Техническая поддержка при необходимости
Что не входит
  • Полноценное питание (обед, ужин)
  • Вода на время в пути
  • Аренда велосипедов
Место начала и завершения?
станция Компрессорный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Необычные
Выездные
Голубые озера
Популярные места
Природа и пейзажи

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