Диана — ваш гид в Казани

Работаю в туризме более 10 лет, много где бывала. Но при всём уважении к другим городам и странам роднее Казани не встретила. Здесь прошло моё детство и юность. С тех пор Казань сильно изменилась и продолжает меняться, а я с увлечением познаю её и чем больше познаю, тем больше люблю. Хочу вас заразить этой любовью.

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