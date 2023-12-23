Волшебный Новый год и Рождество в Казани

Индивидуальная экскурсия в Казани

Прогуляться по новогодним локациям города, узнать о традициях праздника и ощутить его атмосферу

Я покажу вам самые значимые места зимней Казани.

На прогулке по центральным улицам и вокруг кремля вас ждёт рассказ о всех гранях новогодних праздников.

Вы узнаете, где в Казани установили первую городскую ёлку, куда жители ходили на ёлочные базары и чем украшали дома.

В душевной беседе я не только помогу вам перенестись в атмосферу прошлого, но и расскажу о настоящем.
Волшебный Новый год и Рождество в Казани
Волшебный Новый год и Рождество в Казани
Волшебный Новый год и Рождество в Казани
Волшебный Новый год и Рождество в Казани
Волшебный Новый год и Рождество в Казани
Волшебный Новый год и Рождество в Казани
Волшебный Новый год и Рождество в Казани
Ближайшие даты:
23
дек
26
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
3
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Встречаемся около музея Боратынского: это здание старинной дворянской усадьбы. Здесь поговорим о традициях встречи Рождества и Нового года в России.
  • Затем отправимся к бывшей усадьбе Сандецкого и поговорим о судьбах живших в ней людей.
  • Напротив художественного училища им. Фешина сядем в автобус, проедем 2 остановки и окажемся на площади Свободы. Вспомним традиции празднования Нового года в советское время.
  • У парка «Чёрное Озеро» вы узнаете его тайну и примете участие в небольшом новогоднем интерактиве.
  • Выйдем на улицу Кремлёвскую, попьём чай или глинтвейн в ёлочном городке и посетим текущую выставку.
  • Если вы ещё не устанете от зрелищ старинной новогодней Казани, я перенесу вас в современность! Мы погуляем на Дворцовой площади и набережной. И возможно, даже встретим по пути Деда Мороза и Снегурочку.

Организационные детали

Дополнительные расходы: чай или глинтвейн + билет на автобус (до 300 руб. с человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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