Прогуляться по новогодним локациям города, узнать о традициях праздника и ощутить его атмосферу
Я покажу вам самые значимые места зимней Казани.
На прогулке по центральным улицам и вокруг кремля вас ждёт рассказ о всех гранях новогодних праздников.
Вы узнаете, где в Казани установили первую городскую ёлку, куда жители ходили на ёлочные базары и чем украшали дома.
В душевной беседе я не только помогу вам перенестись в атмосферу прошлого, но и расскажу о настоящем.
На прогулке по центральным улицам и вокруг кремля вас ждёт рассказ о всех гранях новогодних праздников.
Вы узнаете, где в Казани установили первую городскую ёлку, куда жители ходили на ёлочные базары и чем украшали дома.
В душевной беседе я не только помогу вам перенестись в атмосферу прошлого, но и расскажу о настоящем.
Ближайшие даты:
23
дек
дек
26
дек
дек
29
дек
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Описание
Что вас ожидает
- Встречаемся около музея Боратынского: это здание старинной дворянской усадьбы. Здесь поговорим о традициях встречи Рождества и Нового года в России.
- Затем отправимся к бывшей усадьбе Сандецкого и поговорим о судьбах живших в ней людей.
- Напротив художественного училища им. Фешина сядем в автобус, проедем 2 остановки и окажемся на площади Свободы. Вспомним традиции празднования Нового года в советское время.
- У парка «Чёрное Озеро» вы узнаете его тайну и примете участие в небольшом новогоднем интерактиве.
- Выйдем на улицу Кремлёвскую, попьём чай или глинтвейн в ёлочном городке и посетим текущую выставку.
- Если вы ещё не устанете от зрелищ старинной новогодней Казани, я перенесу вас в современность! Мы погуляем на Дворцовой площади и набережной. И возможно, даже встретим по пути Деда Мороза и Снегурочку.
Организационные детали
Дополнительные расходы: чай или глинтвейн + билет на автобус (до 300 руб. с человека)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Горького
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Казани
Работаю в туризме более 10 лет, много где бывала. Но при всём уважении к другим городам и странам роднее Казани не встретила. Здесь прошло моё детство и юность. С тех пор Казань сильно изменилась и продолжает меняться, а я с увлечением познаю её и чем больше познаю, тем больше люблю. Хочу вас заразить этой любовью.
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