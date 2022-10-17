С 8:00 до 12:00 Встреча туристов с представителем туроператора на ж/д вокзале для получения уточненного графика тура и схемы проезда на общественном транспорте до выбранной гостиницы (подробнее см. в разделе Важно знать).
Трансфер до гостиницы возможно заказать за отдельную плату.
С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).
Выезд на экскурсионную программу.
13:30 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.
Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.
14:40 Автобусная обзорная экскурсия по городу “Новогодняя столица”.
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани. Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
17:15 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
20:00 Дополнительная вечерняя автобусная экскурсия “Огни новогодней Казани! ” (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе от 10 человек).
Успейте насладиться красотой праздничной столицы Татарстана, яркими огнями разноцветных гирлянд и великолепием новогодней иллюминации.
07:30 Завтрак в гостинице.
10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).
11:30 Экскурсия “Белокаменная крепость”.
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая "падающая" башня ханши Сююмбике.
13:00 Национальный обед "Кулинарное путешествие".
Презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.
14:30 Посещение Рождественского фестиваля в Государственном Большом концертном зале им. Сайдашева.
Маленький Принц. Рождественская сказка.
Его Величество Орган – великий маг и чародей, сверкающий серебристыми трубами, приглашает в своё королевство любителей музыки всех возрастов!
На концерте воссоздать историю Маленького принца слушателям помогут зыбкие образы песочной анимации и органная музыка Баха и Таривердиева.
16:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
22:00 Для желающих трансфер на вечернюю Рождественскую службу в Казанский Богородицкий монастырь, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
01:00 Трансфер со службы в гостиницу.
07:00 Завтрак в гостинице.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).
Новогодняя интерактивная программа «В Новогоднюю сказку Иске Казан».
Интерактивная программа не оставит равнодушными ни одного гостя, ступившего за порог сказочной крепости «Иске Казань».
Уникальный сценарий, световая иллюминация всей территории крепости и игра актеров погрузит детей в атмосферу безудержного веселья, а взрослых вернёт в детство (подарки за доп. плату, необходим предварительный заказ).
13:00 Прибытие Казань. Обед в кафе города.
14:00 Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат».
Побывать в Казани и не совершить экскурсию по Баумана – древнейшей улице города – значит не увидеть самого главного.
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).
Выезд на программу с вещами (вещи в автобус).
Экскурсия “Овеянная легендами земля” в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.
12:30 Прибытие на ж/д вокзал. Окончание программы для туристов с ранним выездом (поезда раннего отправления из Казани).
Сдача вещей в камеру хранения.
12:40 Обед в кафе города.
14:00 “Рождественский визит” – визит (экскурсия) в празднично украшенный дом Боратынских.
“Рождественский визит” – это театрализованное путешествие по празднично украшенному дому Боратынских, во время которого гости узнают о традициях встречи Рождества и Нового года в дореволюционной России, споют песни под елочкой вместе с Дедом Морозом, продегустируют традиционный зимний безалкогольный напиток – глинтвейн и погрузятся в атмосферу сказочного волшебства старинной усадьбы дворянского рода Боратынских.
16:00 Окончание программы. Трансфер на ж/д вокзал.
Тру предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок* (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|«Тур Без проживания»
|22.12.2022-11.01.2023
|14770
|14170/14470
|«Давыдов Инн» 2* (стандартный TWIN/DBL/TRPL)
|22.12.2022-11.01.2023
|19870
|14170/19570
|19870
|21670
|2400/3000
|«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом TWIN/DBL/TRPL)
|22.12.2022-11.01.2023
|20770
|14170/20470
|20770
|23770
|2700/3700
|«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|20770
|14170/20470
|20770
|24370
|2700/3900
|«Отель Кристалл» 3* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|21370
|14170/21070
|21370
|26740
|2900/4690
|«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|21370
|14170/21070
|21370
|24370
|2900/4100
|«Парк Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|21670
|14170/21370
|27940
|3000/5090
|«Особняк на Театральной» 3* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|22270
|14170/21970
|22270
|28570
|3200/4500
|«Отель Релита» 4* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|22570
|14170/22270
|22570
|27670
|3300/5000
|«Биляр Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|22870
|14170/22570
|22870
|29170
|3400/5500
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|22870
|14170/22570
|22870
|29770
|3400/5700
|«Гранд Отель Казань» 4* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|22870
|14170/22570
|22870
|29170
|3400/5500
|«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|22870
|14170/22570
|22870
|26170
|3400/4500
|Отель «Корстон Tower» 4* (номер superior TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|23470
|14170/23170
|23470
|29170
|3600/5500
|«Отель Ибис» 3* (стандартный TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|23740
|14170/23440
|23740
|29350
|3720/5560
|«Отель Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|23920
|14170/23620
|23920
|29170
|3750/5500
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|24370
|14170/24070
|24370
|30970
|3900/6100
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)
|22.12.2022-11.01.2023
|25420
|14170/25120
|25420
|31240
|4250/6190
|«Courtyard by Marriott Kazan Kremlin» 4* (deluxe TWIN/DBL)
|20.12.2022-15.01.2023
|31060
|14170/30760
|31060
|44920
|6130/10750
|«Мираж» 5* (deluxe TWIN/DBL)
|20.12.2022-15.01.2023
|32170
|14170/31870
|32170
|45670
|6500/11000
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.
При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол (кроме размещения в «Особняке на Театральной» 3 *, тип завтрака – накрытие).
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Этот 3-звездочный отель в Казани находится напротив Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. К услугам гостей звукоизолированные номера с бесплатным Wi-Fi. За несколько минут можно дойти до пешеходной улицы Баумана и Казанского кремля.
Отель «Особняк на Театральной» расположен в элегантном здании с классическим фасадом в центре города на площади Свободы. Все просторные номера и люксы оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin расположен в 100 метрах от станции метро «Кремлевская» и Казанского кремля. К услугам гостей ресторан и бесплатный фитнес-зал. В современных номерах установлен телевизор с плоским экраном.
В ресторане отеля подают завтрак «шведский стол» и блюда интернациональной кухни. Гости могут выпить коктейли на террасе на крыше отеля, откуда открывается панорамный вид на город.
В номерах имеются принадлежности для чая/кофе, кондиционер, рабочий стол и небольшой холодильник. Предоставляются гладильные принадлежности. Во всех помещениях работает бесплатный Wi-Fi.
Отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin находится в 500 метрах от популярной пешеходной улицы Баумана и Петропавловского собора.
Поездка до аэропорта Казани занимает 30 минут.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В 1 день тура с 8:00 до 12:00 Встреча туристов с табличкой “Третья Столица” представителем туроператора:
Представитель туроператора, на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.
В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.
Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу, за дополнительную плату.
с 12:00 до 14:00 Встреча туристов с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.