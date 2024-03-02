Покататься по трассам "Солнечной долины" и "Евразии" и потусоваться с единомышленниками
Выберем себе по уровню трассы «Солнечной долины» и «Евразии», где есть и дополнительные развлечения для желающих.
Вы сможете арендовать снегоход, пообщаться с хаски, посетить конный центр, отправиться в прогулку по треккинговому маршруту и вспомнить детство — покататься на тюбе с горки! Все дни тура с нами будет профессиональный фотограф. Выезжаем из Казани.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 990 ₽
Описание
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Программа тура по дням
Выезд
Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 19:30. Присоединиться можно в Набережных Челнах. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Но переживать не стоит, едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.
Горнолыжный центр «Солнечная долина» и вечеринка
В 09:00 заселяемся в гостиницу, завтракаем и знакомимся.
Сегодня с 11:00 до 17:00 проведём на склонах горнолыжного центра «Солнечная долина». В нашем распоряжении 14 трасс различного уровня сложности, тюбинговая горка, пункт проката. Возможно взять уроки с инструктором, прокатиться на снегоходах, посетить конный центр и пообщаться с хаски. На территории горнолыжного центра есть отдельная трасса для беговых лыж. Курорт оснащён всем необходимым для комфортного отдыха. Есть кафе, где встретимся на обед.
Вечером устроим вечеринку. Желающие посетят баню.
Горнолыжный курорт «Евразия» и выезд в Казань
Встанем пораньше (08:00), чтобы до отъезда успеть обкатать склоны второго горнолыжного курорта — «Евразия». 12 его трасс расположились на горе Копанец, высота которой 610 метров. Будет интересно как новичкам, так и опытным горнолыжникам и сноубордистам. Желающие смогут разнообразить отдых весёлым спуском на тюбах и пешей прогулкой по треккинговому маршруту. На территории есть кафе, где соберёмся вместе на обед.
В 16:00 собираемся у автобуса в назначенной точке и отправляемся в сторону Казани. По дороге ночью остановимся в Набережных Челнах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:30 / Набережные Челны, 23:00Завершение: Прибытие ночью на следующий день после тура - Набережные Челны 02:30 / Казань, ТЦ «Мега», 05:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.