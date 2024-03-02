Встанем пораньше (08:00), чтобы до отъезда успеть обкатать склоны второго горнолыжного курорта — «Евразия». 12 его трасс расположились на горе Копанец, высота которой 610 метров. Будет интересно как новичкам, так и опытным горнолыжникам и сноубордистам. Желающие смогут разнообразить отдых весёлым спуском на тюбах и пешей прогулкой по треккинговому маршруту. На территории есть кафе, где соберёмся вместе на обед.

В 16:00 собираемся у автобуса в назначенной точке и отправляемся в сторону Казани. По дороге ночью остановимся в Набережных Челнах.