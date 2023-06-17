Предлагаем побывать над облаками: подняться на пик Уфа на высоту 920 метров, где под нами окажутся бескрайние леса и суровые отвесные скалы в белой дымке.



Вы увидите Борисовы печи для добычи угля, расслабитесь после восхождения в бане, подниметесь на гору со вкусным названием Черничная и пройдёте посвящение в походники. А ещё вас ждут ароматный глинтвейн, уютные посиделки с играми и фантастические уральские пейзажи.