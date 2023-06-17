Отправиться в поход на Айгир, узнать, как добывали древесный уголь, и расслабиться в баньке
Предлагаем побывать над облаками: подняться на пик Уфа на высоту 920 метров, где под нами окажутся бескрайние леса и суровые отвесные скалы в белой дымке.
Вы увидите Борисовы печи для добычи угля, расслабитесь после восхождения в бане, подниметесь на гору со вкусным названием Черничная и пройдёте посвящение в походники. А ещё вас ждут ароматный глинтвейн, уютные посиделки с играми и фантастические уральские пейзажи.
Вы увидите Борисовы печи для добычи угля, расслабитесь после восхождения в бане, подниметесь на гору со вкусным названием Черничная и пройдёте посвящение в походники. А ещё вас ждут ароматный глинтвейн, уютные посиделки с играми и фантастические уральские пейзажи.
Ближайшие даты:
17
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: ксерокопия паспорта и полиса ОМС (можно в цифровом виде), деньги на всякий случай, кружка, ложка, миска, нож, палатка, пенка, спальник, шапка, дождевик, термобелье (вверх и низ), футболка/свитер/джемпер, штаны (не джинсы), куртка, носки с запасом, кроссовки, или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви), средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный, полотенце небольшое, иголки, нитки, булавки, индивидуальная аптечка (если нужно), фонарь с батарейками — можно арендовать у нас, матерчатые перчатки.
Рекомендуем герметично упаковать ваши телефон, камеру, колонку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Казань, тц «Мега» в 19:00, Набережные Челны в 23:00Завершение: Казань, 04:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — ваш гид в Казани
Друзья, меня зовут Динар и я не могу представить свою жизнь без приключений! Путешественник и со-основатель travel-сообщества. Путешествовал по России, когда это еще не было мейнстримом: Байкал, Камчатка, Саяны, Кольский п-ов, Эльбрус. Опыт более 60 сплавов и более 20 горных походов. Уволился из банка, чтобы посвятить себя активным видам отдыха.
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На машине
Летние
Выездные
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