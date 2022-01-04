Очень необычный вид транспорта используется и поэтому впечатление от города, от самой экскурсии усиливается! Организация замечательная, мы были ограничены по времени, но нам пошли навстречу. . Замечательный водитель!!! . Очень много интересного рассказала экскурсовод, Ирина Николаевна, человек с отличным чувством юмора. Время промчалось незаметно, и хотелось ещё… Я из Казани, и мне было интересно, мои гости из Москвы в полном восторге! Спасибо!!!