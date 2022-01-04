Зимняя групповая прогулка по Волге на катере на воздушной подушке

Воздушная подушка - необычный зимний волжский транспорт

5
1 отзыв
Воздушная подушка — необычный зимний волжский транспорт. Она поднимается над поверхностью льда и летит по Волге на большой скорости. И это позволяет добраться до редких достопримечательностей. С нами вы отправитесь в небольшое зимнее путешествие по Волге.

Вы увидите невероятные зимние пейзажи, остров Маркиза, Вселенский храм, ледяные берега и многое другое. Вы вырвитесь из ежедневной рутины и наполнитесь новыми эмоциями.
Зимняя групповая прогулка по Волге на катере на воздушной подушке
Зимняя групповая прогулка по Волге на катере на воздушной подушке
Зимняя групповая прогулка по Волге на катере на воздушной подушке
Зимняя групповая прогулка по Волге на катере на воздушной подушке
Зимняя групповая прогулка по Волге на катере на воздушной подушке
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Зимние пейзажи
  • Остров Маркиза
  • Вселенский храм
  • Ледяные берега
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Здесь ничего не напоминает о городе. На крутом берегу среди тихих лесов спрятался Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь. Нам повстречается тайный остров Маркиза с лесами, лугами и заводями. Мы проплывем рядом с Печищинским разрезом — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
  • Также обращаем ваше внимание, что по погодным условиям (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен и дата поездки перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о безопасности.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное водное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание (гид)
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 2-ая Старо-Аракчинская 1, Казань
Завершение: Улица 2-ая Старо-Аракчинская 1, либо Чаша ЗАГС
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
  • Также обращаем ваше внимание, что по погодным условиям (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен и дата поездки перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
4 янв 2022
Очень необычный вид транспорта используется и поэтому впечатление от города, от самой экскурсии усиливается! Организация замечательная, мы были ограничены по времени, но нам пошли навстречу. . Замечательный водитель!!! . Очень много интересного рассказала экскурсовод, Ирина Николаевна, человек с отличным чувством юмора. Время промчалось незаметно, и хотелось ещё… Я из Казани, и мне было интересно, мои гости из Москвы в полном восторге! Спасибо!!!

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