Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Здесь ничего не напоминает о городе. На крутом берегу среди тихих лесов спрятался Свято-Вознесенский Макарьевский монастырь. Нам повстречается тайный остров Маркиза с лесами, лугами и заводями. Мы проплывем рядом с Печищинским разрезом — здесь добывали белый камень для Казанского Кремля и храмов в Свияжске.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
Также обращаем ваше внимание, что по погодным условиям (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен и дата поездки перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о безопасности.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное водное обслуживание
Экскурсионное обслуживание (гид)
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 2-ая Старо-Аракчинская 1, Казань
Завершение: Улица 2-ая Старо-Аракчинская 1, либо Чаша ЗАГС
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
Также обращаем ваше внимание, что по погодным условиям (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен и дата поездки перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина Харланова
4 янв 2022
Очень необычный вид транспорта используется и поэтому впечатление от города, от самой экскурсии усиливается! Организация замечательная, мы были ограничены по времени, но нам пошли навстречу. . Замечательный водитель!!! . Очень много интересного рассказала экскурсовод, Ирина Николаевна, человек с отличным чувством юмора. Время промчалось незаметно, и хотелось ещё… Я из Казани, и мне было интересно, мои гости из Москвы в полном восторге! Спасибо!!!