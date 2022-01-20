Что вы можете увидеть 🤩

Воздушная подушка - необычный зимний волжский транспорт. Она поднимается над поверхностью льда и летит по Волге на большой скорости. И это позволяет добраться до редких достопримечательностей.
В первую очередь это остров старой водокачки! Старинная водонапорная башня готического вида постройки. Летом до нее можно дойти только на лодке, а зимой на лыжах. Воздушная подушка - самый быстрый и удобный транспорт, чтобы здесь побывать!
А еще мы увидим с необычного ракурса Волги Храм всех религий.
Посмотрим со льда на старинное село Печищи, увидим печи на берегу, геологический разрез и мельницу Оконишникова
Подойдем к Верхнему Услону
С нами вы отправитесь в небольшое зимнее путешествие по Волге.
На острове Свияжск Вы узнаете тайные истории сталинских репрессий и чем сейчас живет село. На острове находится более 30 исторических достопримечательностей, старинные монастыри и церкви. Вы сможете не только узнать об этом месте, но и насладиться видами на Волгу. Экскурсия проводится в мини-группе до 10 человек.
Свияжск — небольшой остров в месте впадении Свияги в Волгу. Сейчас здесь проживает чуть более 200 человек. Но не смотря на свои размеры, он может многое рассказать. А количество исторических памятников на квадратный метр зашкаливает!
Организационные детали:
- Просим Вас бронировать экскурсию за 72 часа.
- Цена указана за прогулку на катере на воздушной подушке до Свияжска и обратно.
- Максимальный размер группы 10 человек.
- Общее время в пути 1.20 ч, продолжительность экскурсии на острове 40 минут.
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.