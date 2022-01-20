Зимняя прогулка на воздушной подушке на остров-град Свияжск

Индивидуально
для 10 чел.
Зимняя прогулка на воздушной подушке на остров-град Свияжск
Зимняя прогулка на воздушной подушке на остров-град Свияжск
Зимняя прогулка на воздушной подушке на остров-град Свияжск
Зимняя прогулка на воздушной подушке на остров-град Свияжск
Зимняя прогулка на воздушной подушке на остров-град Свияжск
Зимняя прогулка на воздушной подушке на остров-град Свияжск

Что вы можете увидеть 🤩

  • Остров-град Свияжск
  • Успенско-Богородицкий монастырь
  • Иоанно-Предтеченский монастыри с древнейшей деревянной церковью всего Татарстана
  • Рождественская площадь
  • Пейзажи и красоты Волги, Свияги и Щуки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Воздушная подушка - необычный зимний волжский транспорт. Она поднимается над поверхностью льда и летит по Волге на большой скорости. И это позволяет добраться до редких достопримечательностей.
В первую очередь это остров старой водокачки! Старинная водонапорная башня готического вида постройки. Летом до нее можно дойти только на лодке, а зимой на лыжах. Воздушная подушка - самый быстрый и удобный транспорт, чтобы здесь побывать!
А еще мы увидим с необычного ракурса Волги Храм всех религий.
Посмотрим со льда на старинное село Печищи, увидим печи на берегу, геологический разрез и мельницу Оконишникова
Подойдем к Верхнему Услону
С нами вы отправитесь в небольшое зимнее путешествие по Волге.
На острове Свияжск Вы узнаете тайные истории сталинских репрессий и чем сейчас живет село. На острове находится более 30 исторических достопримечательностей, старинные монастыри и церкви. Вы сможете не только узнать об этом месте, но и насладиться видами на Волгу. Экскурсия проводится в мини-группе до 10 человек.
Свияжск — небольшой остров в месте впадении Свияги в Волгу. Сейчас здесь проживает чуть более 200 человек. Но не смотря на свои размеры, он может многое рассказать. А количество исторических памятников на квадратный метр зашкаливает!

Организационные детали:

  • Просим Вас бронировать экскурсию за 72 часа.
  • Цена указана за прогулку на катере на воздушной подушке до Свияжска и обратно.
  • Максимальный размер группы 10 человек.
  • Общее время в пути 1.20 ч, продолжительность экскурсии на острове 40 минут.
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка (транспортное обслуживание) на комфортабельном катере на воздушной подушке вместимостью до 10 человек из Казани до Свияжска и обратно
Что не входит
  • Ожидание катера, экскурсия (услуги гида) в Свияжске — 20000 рублей
  • Входные билеты в музее
  • Питание.
Место начала и завершения?
Улица 2-ая Старо-Аракчинская 1
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 8.00 до 16.00. Время по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Надевайте обувь без острых каблуков!
  • Также обращаем ваше внимание, что по погодным условиям (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен и дата поездки перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о безопасности.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 8.00 до 16.00. Время по договоренности

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