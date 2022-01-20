Что вы можете увидеть 🤩

Воздушная подушка - необычный зимний волжский транспорт. Она поднимается над поверхностью льда и летит по Волге на большой скорости. И это позволяет добраться до редких достопримечательностей.

В первую очередь это остров старой водокачки! Старинная водонапорная башня готического вида постройки. Летом до нее можно дойти только на лодке, а зимой на лыжах. Воздушная подушка - самый быстрый и удобный транспорт, чтобы здесь побывать!

А еще мы увидим с необычного ракурса Волги Храм всех религий.

Посмотрим со льда на старинное село Печищи, увидим печи на берегу, геологический разрез и мельницу Оконишникова

Подойдем к Верхнему Услону

С нами вы отправитесь в небольшое зимнее путешествие по Волге.

На острове Свияжск Вы узнаете тайные истории сталинских репрессий и чем сейчас живет село. На острове находится более 30 исторических достопримечательностей, старинные монастыри и церкви. Вы сможете не только узнать об этом месте, но и насладиться видами на Волгу. Экскурсия проводится в мини-группе до 10 человек.

Свияжск — небольшой остров в месте впадении Свияги в Волгу. Сейчас здесь проживает чуть более 200 человек. Но не смотря на свои размеры, он может многое рассказать. А количество исторических памятников на квадратный метр зашкаливает!

Организационные детали: