Зимняя прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке

Хотите увидеть Казань с другого ракурса

Хотите увидеть Казань с другого ракурса? Присоединяйтесь к нашей зимней прогулке на катере на воздушной подушке по центру города.
Зимняя прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке
Зимняя прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке
Зимняя прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке
Зимняя прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке
Зимняя прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке
Зимняя прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке
Ближайшие даты:
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
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дек
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Что вас ожидает 🤩

  • Храм Павшим Воинам
  • Казанский кремль
  • Кремлевская набережная
  • Дворец Земледельцев
  • Стадион Казань-Арена
  • Дворец водных видов спорта
  • Центр семьи «Казан»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вы проедите мимо Храма павшим воинам, Казанского Кремля, Кремлевской Набережной, Дворца земледельцев, стадиона Казань-Арена. Насладитесь зимними видами Казанки и рассмотрите город с реки. Вы обязательно откроете что-то новое для себя!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
  • Также обращаем ваше внимание, что по погодным условиям (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен и дата поездки перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о безопасности.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание (гид)
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 2-ая Старо-Аракчинская 1, Казань
Завершение: Улица 2-ая Старо-Аракчинская 1, либо Чаша ЗАГС
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
  • Также обращаем ваше внимание, что по погодным условиям (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен и дата поездки перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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