Что вас ожидает

Прогулка по Волге. Мы отправимся к месту слияния двух рек — Свияги и Волги. Вы отдохнете от городского шума и суеты.

С борта полюбуетесь ансамблем Свято-Вознесенского Макарьевского монастыря, возвышающегося на крутом берегу.

Увидите тайный остров Маркиз с лесами и заводями.

Вам откроется отличная панорама на Храм всех религий, сочетающего в архитектуре элементы различных верований.

А еще мы проплывем через новый мост М7 и рядом с Печищинским разрезом, где добывали камень для казанского кремля и храмов в Свияжске

Прогулка по реке Казанке. В зимнее время город с реки выглядит совсем иначе — в этой поездке вы увидите его с непривычного ракурса.

Во время остановок осмотрим Центр семьи Казан и Дворец водных видов спорта.

Увидим современный стадион «Казань-Арена» и Цирк в форме летающей тарелки, необычный Храм-памятник и Дворец земледельцев.

Проскользим под мостом «Миллениум» и, конечно, оценим виды набережной Кремля.

Организационные детали