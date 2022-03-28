Зимняя прогулка по Волге или Казанке на аэролодке

Получить новый опыт и полюбоваться городом или природой Татарстана

Индивидуальная
Приглашаем вас на прогулку на необычном транспорте: лодка на воздушной подушке быстро доставит вас по льду к отдаленным достопримечательностям.

Вы сможете выбрать один из маршрутов: оцените широту самой большой реки Европы, увидите с борта уединенный монастырь и Храм всех религий.

А на прогулке по Казанке полюбуетесь панорамами города и удивитесь его контрастам.
Зимняя прогулка по Волге или Казанке на аэролодке
Зимняя прогулка по Волге или Казанке на аэролодке
Зимняя прогулка по Волге или Казанке на аэролодке
Зимняя прогулка по Волге или Казанке на аэролодке
Зимняя прогулка по Волге или Казанке на аэролодке
Зимняя прогулка по Волге или Казанке на аэролодке
Зимняя прогулка по Волге или Казанке на аэролодке
Зимняя прогулка по Волге или Казанке на аэролодке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по Волге. Мы отправимся к месту слияния двух рек — Свияги и Волги. Вы отдохнете от городского шума и суеты.

  • С борта полюбуетесь ансамблем Свято-Вознесенского Макарьевского монастыря, возвышающегося на крутом берегу.
  • Увидите тайный остров Маркиз с лесами и заводями.
  • Вам откроется отличная панорама на Храм всех религий, сочетающего в архитектуре элементы различных верований.
  • А еще мы проплывем через новый мост М7 и рядом с Печищинским разрезом, где добывали камень для казанского кремля и храмов в Свияжске

Прогулка по реке Казанке. В зимнее время город с реки выглядит совсем иначе — в этой поездке вы увидите его с непривычного ракурса.

  • Во время остановок осмотрим Центр семьи Казан и Дворец водных видов спорта.
  • Увидим современный стадион «Казань-Арена» и Цирк в форме летающей тарелки, необычный Храм-памятник и Дворец земледельцев.
  • Проскользим под мостом «Миллениум» и, конечно, оценим виды набережной Кремля.

Организационные детали

  • С вами будет гид из нашей команды
  • Из-за погоды (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен, а экскурсия перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о вашей безопасности.
  • По желанию можно заказать питание, а также организовать поездку в Свияжск, детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице 2-ая Старо-Аракчинская либо у Центра семьи Казан
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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