Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами. Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Приглашаем вас в Казань:))
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Прогулка по Волге. Мы отправимся к месту слияния двух рек — Свияги и Волги. Вы отдохнете от городского шума и суеты.
С борта полюбуетесь ансамблем Свято-Вознесенского Макарьевского монастыря, возвышающегося на крутом берегу.
Увидите тайный остров Маркиз с лесами и заводями.
Вам откроется отличная панорама на Храм всех религий, сочетающего в архитектуре элементы различных верований.
А еще мы проплывем через новый мост М7 и рядом с Печищинским разрезом, где добывали камень для казанского кремля и храмов в Свияжске
Прогулка по реке Казанке. В зимнее время город с реки выглядит совсем иначе — в этой поездке вы увидите его с непривычного ракурса.
Во время остановок осмотрим Центр семьи Казан и Дворец водных видов спорта.
Увидим современный стадион «Казань-Арена» и Цирк в форме летающей тарелки, необычный Храм-памятник и Дворец земледельцев.
Проскользим под мостом «Миллениум» и, конечно, оценим виды набережной Кремля.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды
Из-за погоды (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен, а экскурсия перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о вашей безопасности.
По желанию можно заказать питание, а также организовать поездку в Свияжск, детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице 2-ая Старо-Аракчинская либо у Центра семьи Казан
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.