Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы проедете мимо Храма павшим воинам, Казанского Кремля, Кремлевской Набережной, Дворца земледельцев, стадиона Казань-Арена. Насладитесь зимними видами Казанки и рассмотрите с реки вечерний город в сиянии огней. Вы обязательно откроете что-то новое для себя!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
Также обращаем ваше внимание, что по погодным условиям (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен и дата поездки перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о безопасности.
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Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Экскурсионное обслуживание (гид)
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 2-ая Старо-Аракчинская 1, Казань
Завершение: Улица 2-ая Старо-Аракчинская 1, либо Чаша ЗАГС
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
Также обращаем ваше внимание, что по погодным условиям (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен и дата поездки перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.