Приготовить и съесть чак-чак, погладить верблюжат, увидеть «татарский Тадж-Махал» и город будущего
Вы исследуете исторические достопримечательности и религиозные жемчужины, отведаете национальную кухню и даже сами приготовите традиционное угощение — чак-чак.
Начнём знакомство с республикой в колоритной Казани: услышим городские легенды и сможем увидеть её с воды.
Побываем в столице средневековой Волжской Булгарии и Золотой Орды — древнем Болгаре и питомнике верблюдов.
Проникнемся народной культурой в этнографической деревне, заедем в город-остров Свияжск и технологичный Иннополис, жители которого уже давно живут в будущем.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Знакомство с Казанью и татарской кухней
Первым делом познакомимся с сердцем Татарстана — Казанью. Услышим местные легенды о воде в казане, закипевшей без огня, узнаем, где спрятана ханская казна и почему озеро Кабан называют «татарским Лох-Несс». Прогуляемся по старейшей улице столицы со множеством исторических зданий, памятников и фонтанов. Увидим колокольню церкви, в которой крестили Фёдора Шаляпина, грандиозный дворец земледельцев, зайдём в великолепный Казанский кремль.
После обеда татарскими блюдами отправимся в музей чак-чака, где узнаем, почему чёрные зубы раньше считались признаком достатка. На мастер-классе приготовим национальные сладости, а затем устроим с ними чаепитие.
Заглянем в необычный храм всех религий, объединивший православие, католицизм, ислам, буддизм и другие вероисповедания. Вечером желающие смогут прокатиться на кораблике вдоль набережной реки Казанка.
Сокуры и Болгар
Позавтракав, заедем в посёлок Сокуры, где родился поэт и государственный деятель Гавриила Державин. Окажемся на берегах водохранилища, называемого Камским морем, услышим местные предания.
Оставшуюся часть дня посвятим городу Болгар, где когда-то пролегал Великий Шёлковый путь. Посетим музей болгарской цивилизации и узнаем историю тюркского государства Волжская Булгария. Заглянем в воссозданное булгарское городище: осмотрим бани, ханскую усыпальницу, церковь, мечеть и ремесленные лавки.
После обеда в кафе отправимся к «татарскому Тадж-Махалу» — Белой мечети из ажурно вырезанного мрамора. Ближе к вечеру окажемся на верблюжьей ферме и посмотрим на этих статных животных.
Свияжск
После завтрака освободим номера и отправимся в островной город Свияжск. Здесь сохранилось множество средневековых храмов с богатым наследием, будет время на шопинг.
Сделаем остановку в этнографическом музее-деревне «Татар авылы». Увидим старинные дома, перевезённые из настоящих деревень, услышим, как хозяин играет на гармони, осмотрим народные костюмы и предметы быта. Здесь же пообедаем национальными блюдами по старинным рецептам: пловом, пирогом элеш и чак-чаком.
Подкрепившись, полюбуемся панорамой Свияжска с холма. Затем отправимся в город будущего — Иннополис. Тут живут учёные, работают роботы и ездят беспилотные такси. После этого нашего путешествие будет завершено.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ж. - д. вокзал Казани, 09:00, скульптура белых барсов у входа в здание поездов дальнего следованияЗавершение: ж. - д. вокзал Казани, 19:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.