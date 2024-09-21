2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж. - д. вокзал ("Казань пассажирская") - к...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
11 000₽ за человека
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120₽ за человека
2 дня
Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Исколесить татарскую столицу, обойти архитектурные шедевры кремля и посетить островной городок
Начало: Отель в Казани, 13:30
21 сен в 13:30
28 сен в 13:30
9 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На 2 дня»
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