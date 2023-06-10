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Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
2000018 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлия10 июня 2023Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое за сюрпризы:)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На 4 дня»
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