У большинства путешественников белые ночи ассоциируются с Петербургом. Однако Карельская Республика расположена намного севернее, поэтому солнце не заходит полностью за горизонт и излучает определенное количество света. Это время живописных пейзажей не зря считается самым романтичным и любопытным периодом года среди многочисленных туристов, стремящихся в регион летом. Разумеется, местные жители не меньше приезжих ценят такую уникальную возможность и поэтому в период белых ночей в Карелии можно не только любоваться окружающими пейзажами, но и посещать различные мероприятия, специально приуроченные к этому времени.

Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Увлекательный рафтинг по самой известной реке Карелии

Посетим остров, который является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России

У нас будет три дня, что бы максимально погрузиться в атмосферу этого места

Программа тура по дням

1 день Сплав по реке Шуя

Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн». 10:00 Встреча с инструктором у гостиницы «Питер Инн». Отправление на сплав. При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником). На случай дождя – накидку от дождя. Выезд к началу сплава м. Юманишки. Инструктаж по технике безопасности. Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла). Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км. Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание. Пикник у костра. Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00. Самостоятельное размещение в гостинице. Свободное время.

2 день Обзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. Кижи

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн». Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк. Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет. Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. Возвращение в г. Петрозаводск. Ужин в кафе города.

3 день Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)

Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс. Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). Экскурсия в Рускеальский горный парк. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу. За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура). Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «Метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Возвращение в г. Сортавала. Возвращение в гостиницу. Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

4 день Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол». Освобождение номеров. Выезд в город Кемь. Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева. Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + выпечка + чай. Прибытие в Кемь. Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск. Свободное время.

5 день Соловецкие острова

Завтрак. Освобождение номеров. Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю). Прибытие в бухту Благополучия. Вещи транспортируются в гостиницу. Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря. Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции. Обед в кафе острова. Размещение в гостинице.

6 день Морская прогулка, Большой Заяцкий остров

Завтрак в гостинице. За дополнительную плату вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова (бронируется и оплачивается на месте). На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита. Свободное время. Обед и ужин за дополнительную плату в одном из кафе острова.

7 день Гора Секирная + Ботанический сад

Завтрак и обед в гостинице. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения. Экскурсия за доп.плату "Гора Секирная + Ботанический сад". Мы предлагаем Вам за дополнительную плату посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море. Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. Увидеть уникальную церковь-маяк. А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки. Возвращение в поселок. 16:00 Посадка на корабль. 18:00 Возвращение в Кемь. Размещение в туркомплексе «Причал». Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21. В этом случае предоставляется скидка.

8 день Отъезд домой