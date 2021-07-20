Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя

У большинства путешественников белые ночи ассоциируются с Петербургом

4.4
3 отзыва
У большинства путешественников белые ночи ассоциируются с Петербургом.

Однако Карельская Республика расположена намного севернее, поэтому солнце не заходит полностью за горизонт и излучает определенное количество света.

Это время живописных пейзажей не зря считается самым романтичным и любопытным периодом года среди многочисленных туристов, стремящихся в регион летом.

Разумеется, местные жители не меньше приезжих ценят такую уникальную возможность и поэтому в период белых ночей в Карелии можно не только любоваться окружающими пейзажами, но и посещать различные мероприятия, специально приуроченные к этому времени.
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Ближайшие даты:
07
авг
14
авг
21
авг
28
авг
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сен
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сен

Что вас ожидает 🤩

Рускеала
Рускеала
Восхитимся красотой и величием мраморного каньона
Соловецкие острова
Соловецкие острова
У нас будет три дня, что бы максимально погрузиться в атмосферу этого места
Кижи
Кижи
Посетим остров, который является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России
Сплав по р. Шуя
Сплав по р. Шуя
Увлекательный рафтинг по самой известной реке Карелии
Водопада Кивач
Водопада Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Программа тура по дням

1 день
Сплав по реке Шуя

Прибытие в Петрозаводск, самостоятельная сдача вещей в камеру хранения гостиницы «Питер Инн». 

10:00 Встреча с инструктором у гостиницы «Питер Инн». 

Отправление на сплав.

При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь  (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником).

На случай дождя – накидку от дождя. 

Выезд к началу сплава м. Юманишки.

Инструктаж по технике безопасности. 

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла). 

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание. 

Пикник у костра.  

Возвращение в г. Петрозаводск ориентировочно к 16:00.

Самостоятельное размещение в гостинице.

Свободное время. 

Сплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке Шуя
2 день
Обзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. Кижи

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. 

Встреча с гидом в холле гостиницы «Питер Инн».

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города, столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк.

Экскурсия на о. Кижи

Поездка на «Комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет.

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.                    

Возвращение в г. Петрозаводск. 

Ужин в кафе города.  

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, на о. Кижи
3 день
Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)

Ранний подъем. 

Завтрак с собой ланч-бокс. 

Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). 

Экскурсия в Рускеальский горный парк

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. 

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. 

Гости, которые не поедут на экскурсию на о.Валаам, могут подольше побыть в горном парке Рускеала и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость ориентировочно 900 руб.) или вместе с группой приехать в Сортавала и погулять по городу.

За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура). 

Прибытие в г. Сортавала. 

Отправление на «Метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Возвращение в г. Сортавала. 

Возвращение в гостиницу.  

Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)Рускеальский горный парк, экскурсия на о. Валаам (по желанию)
4 день
Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол».

Освобождение номеров. 

Выезд в город Кемь. 

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева. 

Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + выпечка + чай. 

Прибытие  в Кемь.

Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.

Свободное время. 

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач
5 день
Соловецкие острова

Завтрак.

Освобождение номеров. 

Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).

Прибытие в бухту Благополучия.

Вещи транспортируются в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции. 

Обед в кафе острова.  

Размещение в гостинице. 

Соловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие острова
6 день
Морская прогулка, Большой Заяцкий остров

Завтрак  в гостинице. 

За дополнительную плату вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова (бронируется и оплачивается на месте).

На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Свободное время.

Обед и ужин за дополнительную плату в одном из кафе острова. 

Морская прогулка, Большой Заяцкий островМорская прогулка, Большой Заяцкий островМорская прогулка, Большой Заяцкий островМорская прогулка, Большой Заяцкий остров
7 день
Гора Секирная + Ботанический сад

Завтрак и обед в гостинице.

Освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения.

Экскурсия за доп.плату "Гора Секирная + Ботанический сад". 

Мы предлагаем Вам за дополнительную плату посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.

Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.

Увидеть уникальную церковь-маяк

А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки

Возвращение в поселок.

16:00 Посадка на корабль.

18:00 Возвращение в Кемь.

Размещение в туркомплексе «Причал». 

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21. 

В этом случае предоставляется скидка.

Гора Секирная + Ботанический садГора Секирная + Ботанический садГора Секирная + Ботанический садГора Секирная + Ботанический сад
8 день
Отъезд домой

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе.

В акции кешбэка участвуют гостиницы: Питер Инн, Причал, Соловецкая слобода, Соловки-Отель.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Стоимость на 1 человека

 

Питер Инн/ Причал/Соловецкая слободаПитер Инн/ Причал/Соловки-Отель
Двухместное размещение 54 20056 200
Одноместное размещение68 50070 500
Доп.место47 80047 800

 Скидка детям детям до 10 лет – 3 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание отель "Питер Инн "4* г. Петрозаводск/туркомплекс "Причал" г. Кемь / гостиница "Соловецкая Слобода" о. Соловки или "Соловки-Отель"
  • Питание по программе (7 завтраков, 3 обеда, 1 ужин, 1 пикник)
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты на экскурсии
  • Сплав на рафтах по реке Шуя
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк –"Мраморный каньон"
  • Экскурсия на водопад «Кивач»
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на остров Валаам (бронируется и оплачивается при покупке тура):взрослые – 4 100 руб. /чел. дети до 12 лет – 2 200 руб. /чел.
  • Взрослые – 4 100 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 2 200 руб. /чел.
  • Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова + экскурсия (бронируется и оплачивается на месте) – 1 300 руб. /чел.
  • Экскурсия Гора Секирная и Ботанический сад (оплачивается на месте) – 1 400 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие требования к одежде для посещения храмов?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать броки (не шорты).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 на день раньше.

В этом случае предоставляется скидка:

  • при двухместном размещении – 2 000 руб/чел.;
  • при одноместном размещении – 3 000 руб/чел.;
  • на доп. месте – 1 500 руб/чел.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
К
20 июля 2021
Очень хороший тур. Для того, чтобы познакомиться с Карелией лучше, наверное, не найти. К сожалению, программа в первые дни перенасыщена из-за чего невозможно было посетить всё, что хотелось. Свободного времени катострофически не хватало в Петрозаводске, Валааме и Кижи. Хоть экскурсии и были интересными до конца насладиться пребывание в этих потрясающих местах не удалось. Часто приходилось выбирать поесть или посмотреть что-нибудь ещё. Соловки — идеальная часть программы. Единственное место, куда я вернусь потому что искренне мне понравилось, а не потому что я чего-то не поняла/не прочувствовала/не увидела. Отдельное спасибо нашему гиду Ольге Николаевне. Женщина невероятно профессиональная и ответственная. Всегда поможет и ответит на любой вопрос. Благодаря ей получила от путешествия большое удовольствие. Спасибо! Тур всё же рекомендую.
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!

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