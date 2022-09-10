10:38 Прибытие в г. Кемь поездом №22 в 10:38.
Посадка на теплоход. Переход на Соловки.
Отправление в рейс на Соловки по Белому морю (2 интереснейших часа в пути).
Во время рейса вы можете полюбоваться живописными островами архипелага "Кузова", понаблюдать за морскими утками и полярными крачками, покормить чаек, а если повезет – увидеть беломорских тюленей и белух.
14.30 Прибытие на Соловецкие острова.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
15:30 Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Свободное время.
Летом на Соловках белые ночи. Не упустите возможность совершить прогулку в свободное время на Мыс Лабиринтов.
Это живописный природный уголок на берегу Белого моря.
Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
08:00 Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
Во второй половине дня предлагаем отправится на увлекательные экскурсии по желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
08:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения гостиницы и приезжают к теплоходу за 15 минут до начала посадки.
10:00 Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» и «Ботанический сад» (3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
13:00 Самостоятельный обед в кафе поселка.
16:00 Отправление с Соловков обратно.
18:00 Прибытие на материк.
На причале Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас на ЖД вокзал г. Кеми, откуда вы отправитесь поездом № 021Ч в Петрозаводск.
03:49 Прибытие поездом в Петрозаводск. Заселение в отель «Питер Инн».
Никаких долгих переездов и трансферов вам не понадобится, комфортабельный отель бизнес-класса располагается в 5 минутах ходьбы от ж/д вокзала в самом сердце города.
09:00 – 10:30 Завтрак в ресторане "Пауланер" при отеле Питер Инн.
В ваше путешествие включен сытный и разнообразный завтрак (шведский стол) в одном из лучших ресторанов города – Пауланер.
12:30 Отправление на о. Кижи на "Метеоре".
В пути вы сможете полюбоваться красотами Онежского озера и сделать несколько незабываемых фотографий.
14:00 Прибытие на о. Кижи. Экскурсия и свободное время.
Кижи – это музей под открытым небом, целый остров, на котором люди живут уже 10 веков.
Также сюда свозились образцы деревянного зодчества со всего края.
Сейчас Кижский архитектурный ансамбль включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Доминантой ансамбля выступает 22-главая Преображенская церковь, легендарный «храм без единого гвоздя».
Подле нее развернулся девятиглавый храм Покрова Богородицы.
Также вы увидите один из самых древних храмов –церковь Воскрешения Лазаря Муромского.
Местный гид встретит вас на причале и с ним вы отправитесь на экскурсию.
Вы сможете ознакомиться с крестьянским бытом, восхититься шедеврами карельской иконописи.
А после у вас будет почти 2 часа свободного времени, в которые вы можете организовать развлечение на свой вкус за доплату на месте: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, изучить таинство реставрации и многое другое.
17:50 Обратный «Метеор» в Петрозаводск.
19:20 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.
08:00 Завтрак в отеле.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города – набережную Онежского озера.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.
В парке Гирвас расположен одноименный древний потухший вулкан.
Вулкан является памятником международного значения.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы.
15:00 Обед в туркомплексе Чална.
Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после прогулок на свежем воздухе.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
Гонки на упряжках – это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.
В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.
Услуга приобретается дополнительно на месте.
Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Не откажите себе в удовольствии прогуляться по затихающему вечернему городу, ведь Белые ночи в Карелии еще светлее, чем в Петербурге.
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 Обед в кафе.
По пути мы сделаем остановку на обед в одном из кафе Приладожья, где вы сможете отдохнуть от переезда и вкусно пообедать.
14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).
15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.
К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии.
Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки.
В конце экскурсии гид подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура.
Что еще вы можете посетить:
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
17:20 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
18:40 Заселение в отель в городе Сортавала. Свободное время для ужина и отдыха.
Проведение программы 7 дня зависит от погодных условий, поэтому эта услуга не включена в стоимость, бронируется при заказе тура и оплачивается дополнительно.
В случае невозможности отправления на Валаам/водопады/Ладожские шхеры мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий или свободное время (на ваш выбор).
Свободный день в г. Сортавала или программа на выбор.
8:00 Завтрак в отеле.
Отправление к достопримечательностям по выбранной программе.
Этот тур уникален тем, что вы можете сами выбрать удобный для вас вид отдыха.
Мы предлагаем вам перечень увлекательных экскурсий, которые можно заранее заказать у наших менеджеров:
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
Экспедиция к лесным водопадам, прогулка на катере и Валаам приобретаются дополнительно в момент бронирования тура.
Общее завершение для всех программ:
В центре Вы увидите памятник Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города.
Например, к финским постройкам относится здание национального акционерного банка – Дом Леандера.
Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения.
Здесь располагается один из старейших православных храмов города – Храм Николая Чудотворца.
18:45 Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе.
Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи/Валаам, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи/Валаам.
Тур предполагает проживание в г. Петрозаводск (3 ночи); в регионе города Сортавала (1 ночь); в отеле на Соловецких островах (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Размещение в отеле "Соловки отель" (Соловки) + отель категории “Премиум” (Карелия)
|62950
|83450
|61150
|Размещение в отеле "Соловецкая Слобода" (Соловки) + отель категории "Премиум" (Карелия)
|64500
|89950
|62700
Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.
Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли.
Гости смогут расслабиться в паровой бане отеля или провести время, играя в караоке.
Соловецкий аэропорт находится в 12 км от гостиницы. Гостям предлагаются услуги трансфера от/до аэропорта. До Кемского железнодорожного вокзала, расположенного на большой земле, 51 км.
Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на Соловецком острове в центре исторического Белого моря, в 3 минутах ходьбы от Соловки монастыря. К услугам гостей сауна и ресторан.
Современные номера располагают шкафом для одежды и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ванных комнатах установлена ванна или душ. В некоторых номерах есть гидромассажная ванна.
Кроме того, в распоряжении гостей бар, помещения для проведения конференций и банкетов, а также камера хранения багажа. Гости могут заняться различными видами активного отдыха, в том числе рыбной ловлей и игрой в бильярд.
Аэропорт Соловки находится в 15 минутах ходьбы от отеля, а гавань — в 20 минутах ходьбы.
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Отели категории «Премиум» в г. Сортавала. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|4250
|Дети до 12
|1800
|Школьники от 12
|550
|Студенты
|550
|Пенсионеры, Ветераны ВОВ, Блокадники, Инвалиды
|550
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
1 ВАРИАНТ: В свободное время за дополнительную плату Вы можете посетить экскурсию на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.
В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.
Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.
Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.
Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро.
Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
Стоимость: 2 000 руб. /взр; 1 700 руб. /дети 3-10 лет.
2 ВАРИАНТ: Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Стоимость: 1 100 руб. /чел.
3 ВАРИАНТ: Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков(продолжительность 5-6 часов).
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.
Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке.
Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).
Стоимость: 700 руб. /чел.
*Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы.
Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.
ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Программа начинается с посещения музея деревянного зодчества «Кижи». Посадка на метеор на Кижи осуществляется по ваучеру, который вы получите в отеле на ресепшене.
Самостоятельное прибытие на причал Александровской пристани.
Адрес причала: Александровская пристань, ориентир – г. Петрозаводск, проспект Карла Маркса,1А/6.
Причал удобно расположен на Онежской набережной города Петрозаводск, но чтобы успеть вовремя к посадке, советуем заказать такси не позднее 40 минут до отправления “Метеора”, которое довезет вас до причала.
Номер телефона также смогут подсказать на ресепшене.
Внимание! Отправление на Кижи может быть скорректировано с 11:00 до 12:30. Точное время отправления Вам будет отправлено в смс сообщении накануне выезда.
На пристань вы приходите с ваучером. Ваучер отдаете при посадке на метеор. С комфортом добираетесь до острова Кижи по водам Онежского озера. На острове вас встретит гид.
Далее экскурсия по острову. По окончании экскурсионной программы вы вернетесь на причал и отправитесь на метеоре в Петрозаводск.
Вариант 1. Экскурсионная программа на острове Валаам “Новый Иерусалим”: Центральная усадьба и Воскресенский скит.
09:00 Отправление на остров Валаам на "Метеоре".
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.
Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.
Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.
10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия.
Основная часть экскурсии по острову составляет 2 часа.
Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.
С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.
Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.
А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».
Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.
К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.
У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.
Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.
А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.
Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте монастыря.
12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).
Попробуйте настоящую монастырскую еду, приготовленную местными монахами.
13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа.
В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.
Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.
Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.
Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой,
Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.
Путешествие по святому острову подарит светлое и безмятежное чувство спокойствия каждому посетителю Валаама.
16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.
Вариант 2. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно).
В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно.
Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.
Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки!
09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом.
Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона?
Что интересного можно – нет, нужно – увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале?
И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»?
Карелия – это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать.
Посещение ГЭС в Ляскеля.
Пока суть да дело, вы подъедете к гидроэлектростанции в п. Ласкеля, которая работает с 1899 года.
Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.
Особенно примечательными считаются 2 вещи.
Первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала.
Вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция.
Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!
Остановка у Импилахтинское железной дороги.
Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.
Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.
Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.
Посмотреть на него вы сможете с высоты моста – это одно из самых “фотогеничных” мест в окрестностях Сортавалы.
Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.
Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.
А если повезет, то вы сможете увидеть проходящий по железной дороге поезд!
Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.
Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины.
В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.
Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
Остановка у руин финской церкви.
После заряжающего энергией интерактива у месторождения граната познакомимся с Карелией тихой, глубокой, созерцательной.
Для этого пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила.
Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.
Несмотря на это, место не заброшено, хотя из-за отдаленности туристы редко тут бывают.
Сквозь карельский лес мы пройдем до широкой каменной лестницы, обвитой мхами.
Она поднимается вверх, к холму, где расположился остов церкви, а также памятные символы на месте храма и могилы священников Алексея и Михаила Шепелевских.
Это место, где хочется хранить безмолвие, наслаждаться единением природы и духовности, отдыхать душой и проникаться спокойствием скрытой от глаз карельской истории.
Посещение водопада Койриноя II (Верхний).
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.
Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.
Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний).
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.
А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).
Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.
В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.
Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
14:00 Возвращение в Сортавала.
Ваша экскурсия по Южной Карелии окончится в Сортавале. Наш автобус привезет Вас в центр города.
Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию).
15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.
Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала.
В наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.
Увидите фантастические природные красоты Ладоги:
17:00 Свободное время в городе.
В первый день тура:
10:38 Прибытие в г. Кемь поездом №22 в 10:38.
Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона с табличкой “Причал”.
Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
Посадка на теплоход. Переход на Соловки.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе или теплоходе.
По программам за дополнительную плату:
В последний день тура:
Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для Вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40 – 18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д. 1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”
18:45 Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.
21:00 Техническая остановка в Приозерске.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:00 – м. Озерки.
Вторая остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!