Гармония Севера на Соловках

Трехдневный тур на Соловки - знаменитую достопримечательность и святыню русского севера

5
3 отзыва
Трехдневный тур на Соловки – знаменитую достопримечательность и святыню русского севера.

Неоднозначная история, удивительная красота природы и архитектуры – далеко не все, чем интересен и знаменит архипелаг.

Вас ждут три познавательных и впечатляющих экскурсии: Центральная усадьба монастыря, Секирная гора, ботанический сад – Макарьевская пустынь. А еще целый день на прогулки и любование островом.
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Ближайшие даты:
30
июн
07
июл
14
июл
21
июл
28
июл
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11
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даты

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, Центральная усадьба монастыря

Для туристов, прибывающих из Москвы: 00:41 прибытие поезда №16 «Москва – Мурманск».

Организованный трансфер в отель «Причал».

Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона.

Размещение в гостинице «Причал».

Если туристы приезжают другим поездом накануне – просьба сообщить (номер забронирован с 14:00 среды).

Завтрак.

Для туристов, прибывающих из Санкт-Петербурга: 10:38 прибытие в город Кемь на поезде № 022 «Санкт-Петербург – Мурманск».

Организованный трансфер в порт.

Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона.

Для всех туристов: 08:00 /12:00 отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа).

Прибытие на остров.

Трансфер в гостиницу.

Вещи оставляем в камере хранения гостиницы (размещение с 14:00).

Обед

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Свободное время.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак и обед – для приезжающих поездом из Москвы, обед – для приезжающих поездом из Санкт-Петербурга.

Прибытие, Центральная усадьба монастыряПрибытие, Центральная усадьба монастыряПрибытие, Центральная усадьба монастыряПрибытие, Центральная усадьба монастыря
2 день
Гора Секирная и Ботанический сад

Завтрак.

Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор – место наказания заключенных.

Вы увидите уникальную церковь-маяк.

Экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь» .

Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.

Обед.

Свободное время.

Питание: завтрак и обед.

Гора Секирная и Ботанический садГора Секирная и Ботанический садГора Секирная и Ботанический сад
3 день
Свободный день

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров к расчетному часу.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

День для самостоятельного изучения острова.

Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт (гид сообщит накануне).

16:00/19:00 Возвращение в Рабочеостровск.

Заранее сообщайте, какой рейс нужен!

Трансфер на вокзал г. Кемь.

*Возможно забронировать доп. ночь в гостинице "Причал".

Питание: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и на туркомплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Размещение

Причал+Соловецкая Слобода

(3 ночи)

Соловецкая Слобода

(2 ночи)

2-местный27 50024 350
1-местный33 90029 150
доп.место22 45020 100

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах по программе
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
  • Дополнительная ночь при необходимости
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код (Женщины-юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины-брюки (не шорты)

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть условия для иностранных граждан?

Если в группе есть иностранцы (все граждане, кроме граждан РФ) – они самостоятельно оплачивают сбор за регистрацию иностранных граждан в гостинице «Причал» (п. Рабочеостровск) 250 руб. /чел.

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 июня 2022
Все вовремя, четко и без сбоев.
О
1 июня 2022
Организаторы молодцы! Всё четко, быстро и по делу. И всегда на связи. Спасибо Юле!
В
31 мая 2022
На все вопросы ответили спокойно и доходчиво, предложили все возможные варианты.

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