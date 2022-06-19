Для туристов, прибывающих из Москвы: 00:41 прибытие поезда №16 «Москва – Мурманск».
Организованный трансфер в отель «Причал».
Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона.
Размещение в гостинице «Причал».
Если туристы приезжают другим поездом накануне – просьба сообщить (номер забронирован с 14:00 среды).
Завтрак.
Для туристов, прибывающих из Санкт-Петербурга: 10:38 прибытие в город Кемь на поезде № 022 «Санкт-Петербург – Мурманск».
Организованный трансфер в порт.
Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона.
Для всех туристов: 08:00 /12:00 отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа).
Прибытие на остров.
Трансфер в гостиницу.
Вещи оставляем в камере хранения гостиницы (размещение с 14:00).
Обед
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Свободное время.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак и обед – для приезжающих поездом из Москвы, обед – для приезжающих поездом из Санкт-Петербурга.
Завтрак.
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор – место наказания заключенных.
Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь» .
Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед.
Свободное время.
Питание: завтрак и обед.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
День для самостоятельного изучения острова.
Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт (гид сообщит накануне).
16:00/19:00 Возвращение в Рабочеостровск.
Заранее сообщайте, какой рейс нужен!
Трансфер на вокзал г. Кемь.
*Возможно забронировать доп. ночь в гостинице "Причал".
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание в гостинице и на туркомплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
Причал+Соловецкая Слобода
(3 ночи)
Соловецкая Слобода
(2 ночи)
|2-местный
|27 500
|24 350
|1-местный
|33 900
|29 150
|доп.место
|22 450
|20 100
1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код (Женщины-юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины-брюки (не шорты)
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если в группе есть иностранцы (все граждане, кроме граждан РФ) – они самостоятельно оплачивают сбор за регистрацию иностранных граждан в гостинице «Причал» (п. Рабочеостровск) 250 руб. /чел.
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.