Этот тур на Соловки отличается от прочих своей насыщенной экскурсионной программой. Мы постарались максимально близко познакомить туристов с Соловецким Кремлем, с природой северного края, с историей Монастыря.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Кемь

Приезд в г. Кемь поездами №16 и №92. Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона. Трансфер в гостиницу «Кемка». Размещение. Отдых.

2 день Соловецкие острова

Прибытие утренними поездами в г. Кемь. Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона. Завтрак. 08:00 Посадка на теплоход. Переход на Соловецкие острова. 10:00 Прибытие на Соловки. Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут). Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Трансфер в гостиницу. Размещение. Обед в кафе. Пешеходная экскурсия "История Соловецкого архипелага" (продолжительность экскурсии 3,5 часа). Осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени. «Соловки как зеркало русской истории» – эта мысль «красной нитью» пронизывает рассказ гида. В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о том, насколько часто Соловки участвовали в известных исторических событиях, своим влиянием меняя ход истории России.

3 день Достопримечательности Большого Заяцкого острова

Завтрак в гостинице. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова». Экскурсия посвящена не столько загадочным северным лабиринтам, сколько всему острову, территория которого фактически усыпана древними валунными сооружениями, среди которых встречаются и северные лабиринты. И если мы признаём за лабиринтами роль «культовых выкладок», тогда весь Большой Заяцкий – это одно огромное святилище загадочного древнего культа, где прохождение лабиринта было лишь завершающим этапом, кульминацией длинного обряда. Мы не знаем, какие обряды проводились в лабиринтах. Но основные «ступени» любого религиозного обряда за прошедшие тысячелетия не поменялись, что позволяет предположить, как проходил обряд на Большом Заяцком острове. Обед в кафе. Свободное время. Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.

4 день Долгая губа – Соловецкая дамба

Завтрак. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения. Экскурсия "Долгая губа – Соловецкая дамба" (продолжительность 5 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.) Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения. Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду. На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень. Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями… Опомниться не успеете, как увидите с воды величественное сооружение XIX века – знаменитую километровую дамбу-мост. В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и дегустация мидий. Обед. Пешеходный переход до причала. 19:00 Отправление на материк. 21:00 Прибытие в Рабочеостровск. Размещение в гостинице «Кемка».

5 день Отправление домой