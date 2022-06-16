Приезд в г. Кемь поездами №16 и №92.
Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.
Трансфер в гостиницу «Кемка».
Размещение.
Отдых.
Прибытие утренними поездами в г. Кемь.
Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона.
Завтрак.
08:00 Посадка на теплоход.
Переход на Соловецкие острова.
10:00 Прибытие на Соловки.
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия "История Соловецкого архипелага" (продолжительность экскурсии 3,5 часа).
Осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени.
«Соловки как зеркало русской истории» – эта мысль «красной нитью» пронизывает рассказ гида.
В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о том, насколько часто Соловки участвовали в известных исторических событиях, своим влиянием меняя ход истории России.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Экскурсия посвящена не столько загадочным северным лабиринтам, сколько всему острову, территория которого фактически усыпана древними валунными сооружениями, среди которых встречаются и северные лабиринты.
И если мы признаём за лабиринтами роль «культовых выкладок», тогда весь Большой Заяцкий – это одно огромное святилище загадочного древнего культа, где прохождение лабиринта было лишь завершающим этапом, кульминацией длинного обряда.
Мы не знаем, какие обряды проводились в лабиринтах.
Но основные «ступени» любого религиозного обряда за прошедшие тысячелетия не поменялись, что позволяет предположить, как проходил обряд на Большом Заяцком острове.
Обед в кафе.
Свободное время.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Завтрак. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения.
Экскурсия "Долгая губа – Соловецкая дамба" (продолжительность 5 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.)
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.
На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями…
Опомниться не успеете, как увидите с воды величественное сооружение XIX века – знаменитую километровую дамбу-мост.
В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и дегустация мидий.
Обед.
Пешеходный переход до причала.
19:00 Отправление на материк.
21:00 Прибытие в Рабочеостровск.
Размещение в гостинице «Кемка».
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров.
Групповой трансфер на ж/д вокзал Кеми к поездам № 15, № 91.
Отправление на поезде домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
|"Соловки-отель", номер «Стандарт»
|38 900
|50 100
|32 000
|"Соло", номер «Стандарт»
|35 900
|44 600
|30 900
|"Соловецкая слобода", номер «Стандарт»
|37 300
|47400
|29 800
Детям до 18 лет скидка – 1 500 руб./чел.
Туристам уезжающим из Кеми накануне, в день возвращения с Соловков, скидка – 2 000 руб.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
10. Обязательно иметь тёплую одежду для морской прогулки, мазь от комаров.
Детям до 18 лет скидка – 1 500 руб. /чел.
Туристам уезжающим из Кеми накануне, в день возвращения с Соловков, скидка – 2 000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат в Карелии умеренно-континентальный.
Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).
Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.
Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.
До середины лета держатся белые ночи.
Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Самый страшный «зверь» на Соловках в июне и в июле – комар и мошка, поэтому запаситесь в дорогу средствами от кровососущих насекомых: мазь и фумигаторы, которые можно включить на ночь в номере.
Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Мобильная связь на Соловках: МТС и Мегафон, а Билайн не ловит.
Приезд в г. Кемь: