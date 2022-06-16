Магия Соловецких островов

Этот тур на Соловки отличается от прочих своей насыщенной экскурсионной программой

5
3 отзыва
Этот тур на Соловки отличается от прочих своей насыщенной экскурсионной программой.

Мы постарались максимально близко познакомить туристов с Соловецким Кремлем, с природой северного края, с историей Монастыря.
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Магия Соловецких островов
Ближайшие даты:
27
июн
04
июл
11
июл
18
июл
25
июл
01
авг
08
авг
Ещё
даты

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Кемь

Приезд в г. Кемь поездами №16 и №92.

Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.

Трансфер в гостиницу «Кемка».

Размещение.

Отдых.

2 день
Соловецкие острова

Прибытие утренними поездами в г. Кемь.

Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона.

Завтрак.

08:00 Посадка на теплоход.

Переход на Соловецкие острова.

10:00 Прибытие на Соловки.

Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут).

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Трансфер в гостиницу.

Размещение. 

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия "История Соловецкого архипелага" (продолжительность экскурсии 3,5 часа).

Осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в VI тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени.

«Соловки как зеркало русской истории» – эта мысль «красной нитью» пронизывает рассказ гида.

В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о том, насколько часто Соловки участвовали в известных исторических событиях, своим влиянием меняя ход истории России.

3 день
Достопримечательности Большого Заяцкого острова

Завтрак в гостинице.

Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».

Экскурсия посвящена не столько загадочным северным лабиринтам, сколько всему острову, территория которого фактически усыпана древними валунными сооружениями, среди которых встречаются и северные лабиринты.

И если мы признаём за лабиринтами роль «культовых выкладок», тогда весь Большой Заяцкий – это одно огромное святилище загадочного древнего культа, где прохождение лабиринта было лишь завершающим этапом, кульминацией длинного обряда.

Мы не знаем, какие обряды проводились в лабиринтах.

Но основные «ступени» любого религиозного обряда за прошедшие тысячелетия не поменялись, что позволяет предположить, как проходил обряд на Большом Заяцком острове.

Обед в кафе.

Свободное время.

Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.

4 день
Долгая губа – Соловецкая дамба

Завтрак. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения. 

Экскурсия "Долгая губа Соловецкая дамба" (продолжительность 5 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяжённость пешеходного маршрута: 3 км.)

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.

На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями…

Опомниться не успеете, как увидите с воды величественное сооружение XIX века – знаменитую километровую дамбу-мост.

В стоимость экскурсии включён трансфер на автобусе в Долгую губу и дегустация мидий.

Обед.

Пешеходный переход до причала.

19:00 Отправление на материк.

21:00 Прибытие в Рабочеостровск.

Размещение в гостинице «Кемка».

5 день
Отправление домой

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров.

Групповой трансфер на ж/д вокзал Кеми к поездам № 15, № 91.

Отправление на поезде домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 Двухместное размещениеОдноместное размещениеДополнительное место
"Соловки-отель", номер «Стандарт»38 90050 10032 000
"Соло", номер «Стандарт»35 90044 60030 900
"Соловецкая слобода", номер «Стандарт»37 3004740029 800

Детям до 18 лет скидка – 1 500 руб./чел.

Туристам уезжающим из Кеми накануне, в день возвращения с Соловков, скидка – 2 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи
  • Размещение в гостиницах по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
  • Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
г. Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

10. Обязательно иметь тёплую одежду для морской прогулки, мазь от комаров.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 18 лет скидка – 1 500 руб. /чел.

Туристам уезжающим из Кеми накануне, в день возвращения с Соловков, скидка – 2 000 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая нас ожидает погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный.

Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).

Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.

Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.

До середины лета держатся белые ночи.

Будут ли маршруте клещи, комары, мошка?

Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Самый страшный «зверь» на Соловках в июне и в июле – комар и мошка, поэтому запаситесь в дорогу средствами от кровососущих насекомых: мазь и фумигаторы, которые можно включить на ночь в номере.

Каковы правила поведения в духовных центрах?

Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).

Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.

Будет ли мобильная связь на Соловках?

Мобильная связь на Соловках: МТС и Мегафон, а Билайн не ловит.

Как добраться до места начала тура?

Приезд в г. Кемь:

  • поездом 092А "Москва – Мурманск" в 19:55 в первый день тура;
  • поездом №16А "Москва – Мурманск" в 01:07 во второй день тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
16 июня 2022
Соловецкие острова - шикарное место😍 полное умиротворение и спокойствие
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.
Е
21 июня 2022
Отлично все организовано

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кеми

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры5-дневные туры
У нас ещё много экскурсий в Кеми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кеми
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ