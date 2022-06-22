От Ладоги до Белого моря

Экскурсионный тур в Карелию отличается большим разнообразием. За несколько дней

4.7
3 отзыва
Экскурсионный тур в Карелию отличается большим разнообразием. За несколько дней в своём путешествии в Карелию вы уделите время её столице – Петрозаводску.

Прогуляетесь по историческому центру города, основанного Петром Великим, посетите одну из главных достопримечательностей – Онежскую набережную. Отправитесь на остров Валаам.

Для того чтобы осмотреть этот музей русского деревянного зодчества под открытым небом, Вам достаточно одного дня. В оставшийся день посетите один из крупнейших равнинных водопадов Кивач.
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
От Ладоги до Белого моря
Ближайшие даты:
07
авг
14
авг
21
авг
28
авг

Что вас ожидает 🤩

Рускеала
Рускеала
Побываем в уникальном мраморном каньоне, аналогов которому нет нигде в Европе и России
Кижи
Кижи
Восхитимся уникальным ансамблем Погоста, который известен во всем мире
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Соловецкие острова
Соловецкие острова
Увидим объекты, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Программа тура по дням

1 день
Рускеальский горный парк

Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города. 

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Отправление в Рускеальский горный парк.

Экскурсия в Рускеальский горный парк – "Мраморный каньон",

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. 

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. 

Прибытие в г. Сортавала.  

Ужин в кафе. 

Размещение в гостинице. 

Рускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный парк
2 день
Экскурсия на острове Валаам

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Посадка в автобус с вещами.

Переезд на причал.

За дополнительную плату экскурсия на остров Валаам (бронируется и оплачивается вместе с туром).

Отправление на «метеоре» на о.Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. 

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту.

Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Отправление в г. Петрозаводск (260 км).

Размещение в гостинице.

Время для отдыха.

Экскурсия на острове ВалаамЭкскурсия на острове ВалаамЭкскурсия на острове ВалаамЭкскурсия на острове Валаам
3 день
Экскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. 

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о.Кижи. 

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Экскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. КижиЭкскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. Кижи
4 день
Водопад Кивач

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд в г. Кемь.

По пути посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + чай + выпечка.

Прибытие в Кемь.

20:00 Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск.

Свободное время.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач
5 день
Соловецкие острова

Завтрак в ресторане туркомплекса. 

Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю).

Прибытие в бухту Благополучия.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции. 

Обед в кафе на острове.  

Возвращение на корабль. 

Возвращение в туркомплекс «Причал» Рабочеостровск. 

16:00 Возвращение на корабле в туркомплекс «Причал» Рабочеостровск.

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь – Санкт-Петербург в 20:39.

В этом случае предоставляется скидка.

Соловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие островаСоловецкие острова
6 день
Отъезд домой

Завтрак в ресторане туркомплекса.

Освобождение номеров. 

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь. 

Отъезд в Москву поезд №091, в Санкт-Петербург поезд №015А.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на туркомплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Стоимость на 1 человекаПийпун Пиха / Питер Инн, Карелия СПА /Причал
Двухместное размещение44 000
Одноместное размещение52 500
Дополнительное место39 500

Скидка детям до 10 лет – 3 500 руб. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание гостиница "Пийпун Пиха" г. Сортавала / отель "Питер Инн" 4* г. Петрозаводск / Туркомплекс "Причал" г. Кемь
  • Питание по программе (6 завтраков, 1 обед, 2 ужина, 1 пикник)
  • Танспортные услуги по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты на экскурсии
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк –"Мраморный каньон"
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия на водопад «Кивач»
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника «Кивач»
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала и обратно из г. Кемь
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на остров Валаам + обед (бронируется и оплачивается на месте):взрослые – 4 500 руб. /чел. дети до 12 лет – 2 500 руб. /чел.
  • Взрослые – 4 500 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет – 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие требования к одежде для посещения храмов?

Необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).

Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 на день раньше.

В этом случае предоставляется скидка:

  • при двухместном размещении – 2 000 руб/чел.;
  • при одноместном размещении – 3 000 руб/чел.;
  • на доп. месте – 1 400 руб/чел.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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