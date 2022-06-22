Экскурсионный тур в Карелию отличается большим разнообразием. За несколько дней в своём путешествии в Карелию вы уделите время её столице – Петрозаводску. Прогуляетесь по историческому центру города, основанного Петром Великим, посетите одну из главных достопримечательностей – Онежскую набережную. Отправитесь на остров Валаам. Для того чтобы осмотреть этот музей русского деревянного зодчества под открытым небом, Вам достаточно одного дня. В оставшийся день посетите один из крупнейших равнинных водопадов Кивач.

Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Восхитимся уникальным ансамблем Погоста, который известен во всем мире

Побываем в уникальном мраморном каньоне, аналогов которому нет нигде в Европе и России

Программа тура по дням

1 день Рускеальский горный парк

Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города. Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд. Завтрак в кафе города. Отправление в Рускеальский горный парк. Экскурсия в Рускеальский горный парк – "Мраморный каньон",. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. Прибытие в г. Сортавала. Ужин в кафе. Размещение в гостинице.

2 день Экскурсия на острове Валаам

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. Переезд на причал. За дополнительную плату экскурсия на остров Валаам (бронируется и оплачивается вместе с туром). Отправление на «метеоре» на о.Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов. Возвращение в г. Сортавала. Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях! Отправление в г. Петрозаводск (260 км). Размещение в гостинице. Время для отдыха.

3 день Экскурсия по столице Карелии. Экскурсия на о. Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы. Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк! Экскурсия на о.Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в гостинице. Свободное время.

4 день Водопад Кивач

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Выезд в г. Кемь. По пути посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева! Пикник на водопаде с ухой + шашлыком + овощная нарезка + чай + выпечка. Прибытие в Кемь. 20:00 Размещение в туркомплексе «Причал» Рабочеостровск. Свободное время.

5 день Соловецкие острова

Завтрак в ресторане туркомплекса. Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю). Прибытие в бухту Благополучия. Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря. Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции. Обед в кафе на острове. Возвращение на корабль. Возвращение в туркомплекс «Причал» Рабочеостровск. 16:00 Возвращение на корабле в туркомплекс «Причал» Рабочеостровск. Туристы из Санкт-Петербурга могут уехать из Кеми вечерним поездом №21 Кемь – Санкт-Петербург в 20:39. В этом случае предоставляется скидка.

6 день Отъезд домой