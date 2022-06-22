1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).

3. Комплект одежды для переодевания после сплава:

комплект сухой удобной верхней одежды;

сухая удобная обувь и носки;

шапочка/бандана/баф;

комплект запасного нижнего белья.

4. Одежда для ночлега в палатке:

теплая свободная одежда (если есть, термобелье);

теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);

на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

5. Для похода в туристскую баню:

индивидуальное полотенце;

купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);

сланцы/сандали спортивные.

6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:

одна для сплава по реке;

вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);

третья -"городская".

7. Личные вещи:

наколенники (не обязательно);

репелленты (комары, мошка);

фонарик с комплектом запасных батареек;

солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;

средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);

индивидуальная аптечка;

небольшой полиуретановый коврик для сидения;

портативное зарядное устройство;

личная посуда (кружку, глубокую миску, ложку).

8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.

9. Деньги.

Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.