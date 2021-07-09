Вечером приезд на поезде в город Кемь (№ 092, № 016 «Москва – Мурманск»).
Встреча у входа в здание ж/д вокзала.
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г.Кемь).
Размещение.
Завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки.
Двухчасовое путешествие по Белому морю.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
Туристы идут пешком до гостиницы.
По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Туристы оставляют вещи в гостинице.
Размещение с 14 часов (по расчетному часу).
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.
Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По желанию за дополнительную плату:
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов.
Это живописный природный уголок на берегу Белого моря.
Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Завтрак.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.
В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.
Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.
Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.
Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро.
Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
2. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.
Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке.
Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).
Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы.
Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.
Завтрак.
После завтрака – освобождение номеров.
Вещи сдаются в камеру хранения.
Автобусная экскурсия "Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит" + "Ботанический сад" (3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
За дополнительную плату:
Экскурсия в Соловецкий морской музей (продолжительность ~ 1,5 часа) – музей, повествующий о духовном и хозяйственном освоении поморами морских просторов и прибрежной территории Русского Севера.
Вы познакомитесь с малоизвестными, но значимыми страницами морской истории Севера.
Трансфер из гостиницы на причал к 18:30.
19:00 Отправление с Соловков обратно.
21:00 Прибытие на материк.
Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16:00 к поезду № 21 (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее до начала тура).
Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков.
Тур предусматривает проживание в гостинице и в туркомлексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|На заезды: 04.06-07.06 / 11.06–14.06 / 18.06–21.06 / 25.06–28.06 / 03.09-06.09.2022 г.
26 200 руб./чел. в 2-местном номере
34 900 руб./чел. 1-местное размещение
21 200 руб./чел. на доп.месте
|На заезды: 02.07-05.07 /09.07–12.07 / 16.07-19.07 / 23.07-26.07 / 30.07-02.08 / 06.08-09.08 / 13.08-16.08 / 20.08-23.08.2022 г.
26 800 руб./чел. в 2-местном номере
35 900 руб./чел. 1-местное размещение
21 200 руб./чел. на доп.месте
|На заезды: 04.06-07.06 / 11.06–14.06 / 18.06–21.06 / 25.06–28.06 / 03.09-06.09.2022 г.
27 400 руб./чел. в 2-местном номере
37 300 руб./чел. 1-местное размещение
22 900 руб./чел. на доп.месте
|На заезды: 02.07-05.07 / 09.07–12.07 / 16.07-19.07 / 23.07-26.07 / 30.07-02.08 / 06.08-09.08 / 13.08-16.08 / 20.08-23.08.2022 г.
27 900 руб./чел. в 2-местном номере
38 900 руб./чел. 1-местное размещение
22 900 руб./чел. на доп.месте
Доплата для иностранных граждан в составе русской группы (за оформление регистрации в туркомплексе «Причал») – 500 руб./чел.
Размещение с подселением в 2-хместном номере возможно при наличии пары.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.
Питание на Соловецких островах организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка.
Обратите внимание на информацию о питании в описании тура. Мы четко прописываем, какое питание включено в стоимость тура.
Самостоятельно Вы можете покушать в кафе гостиниц или в кафе поселка Соловецкий "Кают-компания". На поселке Соловецкий также также есть продуктовый магазин, но выбор продуктов там ограничен и на стоимости товаров сказывается «островная» наценка.
На острове работают операторы сотовой связи "Мегафон" и "МТС", но качество связи не везде высокое. Пополнить Ваш счет лучше заранее, переезд выездом на тур.
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Можно забронировать доп. сутки в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков.
На следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).
Заявка и оплата дополнительной ночи необходима при бронировании тура.
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.