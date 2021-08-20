Встреча группы и обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю

Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

Это живописный природный уголок на берегу Белого моря.

Не упустите возможность совершить прогулку в свободное время на Мыс Лабиринтов.

Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.

В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.

Переход на теплоходе по Белому морю 2 часа.

Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г.Кемь).

~ В 10:40 встреча у здания ж/д вокзала г.Кемь (поезд № 022Ч).

История Соловецкого лагеря особого назначения и экскурсии по желанию

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа)

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.

Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):

ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).

Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.

В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.

Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.

Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.

Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.

В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.

Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро.

Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.

2. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).

Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

3. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).

Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.

Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке.

Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).

*Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы.

Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.