~ В 10:40 встреча у здания ж/д вокзала г.Кемь (поезд № 022Ч).
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск (12 км от г.Кемь).
12:00 Начало посадки на теплоход.
12:30 Отправление на Соловецкий архипелаг.
Переход на теплоходе по Белому морю 2 часа.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
Туристы идут пешком до гостиницы.
По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Туристы оставляют вещи в гостинице.
Обед.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.
Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Летом на Соловках белые ночи.
Не упустите возможность совершить прогулку в свободное время на Мыс Лабиринтов.
Это живописный природный уголок на берегу Белого моря.
Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа)
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.
В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.
Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.
Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.
Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро.
Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
2. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
3. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.
Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке.
Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).
*Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы.
Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.
Завтрак.
После завтрака – освобождение номеров.
Вещи сдаются в камеру хранения.
Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический сад» (3,5 часа).
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море.
Познакомитесь с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных.
Посещение самого северного в России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни и поклонного креста.
Трансфер из гостиницы на причал.
16:00 Отправление с Соловков обратно.
18:00 Прибытие в порт в поселок Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал города Кемь к поезду № 21.
Отъезд туристов на поезде домой.
Внимание: по желанию вы можете продлить размещение на Соловках (по наличию свободных мест уточняйте у менеджера).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:
|Даты/гостиница
|Гостиница "Соловецкая Слобода"
|Гостиница "Соловки-Отель"
На заезды: 12.06–14.06 / 19.06–21.06 /
26.06–28.06 / 04.09-06.09.2022 г.
23 900 руб./чел. в 2-местном номере
29 900 руб./чел. 1-местное размещение
18 900 руб./чел. на доп.месте
25 200 руб./чел. в 2-местном номере
32 900 руб./чел. 1-местное размещение
20 900 руб./чел. на доп.месте
На заезды: 03.07-05.07 / 10.07–12.07 / 17.07-19.07 /
24.07-26.07 / 31.07-02.08 / 07.08-09.08 / 14.08-16.08 /
21.08-23.08.2022
24 700 руб./чел. в 2-местном номере
31 900 руб./чел. 1-местное размещение
19 300 руб./чел. на доп.месте
25 900 руб./чел. в 2-местном номере
34 700 руб./чел. 1-местное размещение
20 900 руб./чел. на доп.месте
Детям до 9,99 лет предоставляется скидка – 1 800 руб.
Размещение с подселением в 2-местном номере возможно при наличии пары.
Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.
На Соловках работают только операторы мобильной связи "Мегафон" и "МТС".
Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться "вне зоны действия сети".
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Большинство экскурсий начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно туристы проходят пешком!
К группам менее 15 человек на пешеходные экскурсии и менее 20 человек на автобусные/морские экскурсии музей имеет право присоединять туристов для сохранения стандартной стоимости.
Водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.
Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.