Соловки - тайны севера

Яркий, увлекательный тур по маршруту: Кемь - о. Соловки - гора Секирная - Ботанический сад. Макарьевская пустынь - Кемь

4.7
3 отзыва
Яркий, увлекательный тур по маршруту: Кемь – о. Соловки – гора Секирная – Ботанический сад. Макарьевская пустынь – Кемь.
Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
Ближайшие даты:
28
июл

Что вас ожидает 🤩

Ботанический сад
Ботанический сад
Заглянем в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни
Соловецкий монастырь
Соловецкий монастырь
Посетим территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Гора Секирная
Гора Секирная
Побываем на одной из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – горе Секирной и восхитимся открывающимися видами

Программа тура по дням

1 день
Приезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря

Для туристов из Москвы: 3 дня /3 ночи (на Соловках 3 дня/2 ночи); для туристов из СПБ: 3 дня/2 ночи (на Соловках 3 дня/2 ночи).

Для туристов, прибывающих из Москвы:

00:41 Прибытие поезда №16 «Москва – Мурманск».

Организованный трансфер в отель «Причал».

Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона с табличкой «Причал».

Размещение в гостинице «Причал» (гостиница эконом, номера с удобствами).

Если туристы приезжают другим поездом накануне – просьба сообщить (номер будет забронирован, если оплачен тур 3 дня/3 ночи).

Завтрак.

Для туристов, прибывающих из Санкт-Петербурга:

10:38 Прибытие в город Кемь на поезде № 022 «Санкт-Петербург – Мурманск».

Организованный трансфер в порт.

Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона с табличкой «Причал».

Для всех туристов:

08:00 / 12:00 Отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа).

Прибытие на остров.

Трансфер в гостиницу.

Вещи оставляем в камере хранения гостиницы (размещение с 14:00).

Обед в кафе остова.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Свободное время.

Размещение в гостинице.

Приезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыряПриезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыряПриезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыряПриезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря
2 день
Гора Секирная, Ботанический сад – Макарьевская пустынь

Завтрак в ресторане гостиницы.

Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место наказания заключенных.

Вы увидите уникальную церковь-маяк.

Экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».

Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.

Обед в кафе острова.

Свободное время.

Ужин за доп.плату в одном из кафе острова.

Гора Секирная, Ботанический сад – Макарьевская пустыньГора Секирная, Ботанический сад – Макарьевская пустыньГора Секирная, Ботанический сад – Макарьевская пустыньГора Секирная, Ботанический сад – Макарьевская пустынь
3 день
Свободный день, отъезд

Завтрак и обед в кафе гостиницы.

Освобождение номеров к расчетному часу.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

День для самостоятельного изучения острова.

За доп.плату морская прогулка + экскурсия Большой Заяцкий остров (бронируется и оплачивается на месте).

Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова.

На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт. 

16:00 Посадка на корабль. 

Возвращение в Рабочеостровск. 

Трансфер на вокзал г. Кемь.

Отправление на поезде в Москву / в Санкт-Петербург.

Возможно забронировать доп ночь в гостинице "Причал" с 3-го на 4-й день 

Свободный день, отъездСвободный день, отъездСвободный день, отъездСвободный день, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и количества ночей, руб.:

Размещение

3 дня / 3 ночи 

Причал / Соловецкая Слобода

3 дня / 2 ночи

Соловецкая Слобода

Двухместный номер27 20025 300
Одноместный номер34 40030 900
Дополнительное место23 30021 100

Скидка детям до 10 лет – 2 800 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты
  • Транспортное обслуживание
  • Работа гида
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
  • Экскурсия на Секирную гору
  • Экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Морская прогулка + экскурсия Большой Заяцкий остров – 1 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Гражданам РФ при себе в туре необходимо иметь паспорт гражданина РФ (НЕ загран. паспорт и не водительские права) и полис ОМС.

Возможны ли изменения в программе тура?

Экскурсии включающие в себя переезд по воде: Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.

Рекомендации туристам

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Возможно ли продлить проживание?

Для туристов, уезжающих утренними поездами, возможно размещение в тур. комплексе «Причал» за дополнительную плату с 3-го на 4-й день. 2-местный – 2 900 руб. /чел., 1-местный – 2 500 руб. Завтрак 300 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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