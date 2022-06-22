Для туристов из Москвы: 3 дня /3 ночи (на Соловках 3 дня/2 ночи); для туристов из СПБ: 3 дня/2 ночи (на Соловках 3 дня/2 ночи).
Для туристов, прибывающих из Москвы:
00:41 Прибытие поезда №16 «Москва – Мурманск».
Организованный трансфер в отель «Причал».
Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона с табличкой «Причал».
Размещение в гостинице «Причал» (гостиница эконом, номера с удобствами).
Если туристы приезжают другим поездом накануне – просьба сообщить (номер будет забронирован, если оплачен тур 3 дня/3 ночи).
Завтрак.
Для туристов, прибывающих из Санкт-Петербурга:
10:38 Прибытие в город Кемь на поезде № 022 «Санкт-Петербург – Мурманск».
Организованный трансфер в порт.
Встреча туристов на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона с табличкой «Причал».
Для всех туристов:
08:00 / 12:00 Отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа).
Прибытие на остров.
Трансфер в гостиницу.
Вещи оставляем в камере хранения гостиницы (размещение с 14:00).
Обед в кафе остова.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Свободное время.
Размещение в гостинице.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место наказания заключенных.
Вы увидите уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».
Вы увидите один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни.
Обед в кафе острова.
Свободное время.
Ужин за доп.плату в одном из кафе острова.
Завтрак и обед в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
День для самостоятельного изучения острова.
За доп.плату морская прогулка + экскурсия Большой Заяцкий остров (бронируется и оплачивается на месте).
Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова.
На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт.
16:00 Посадка на корабль.
Возвращение в Рабочеостровск.
Трансфер на вокзал г. Кемь.
Отправление на поезде в Москву / в Санкт-Петербург.
Возможно забронировать доп ночь в гостинице "Причал" с 3-го на 4-й день
Тур предусматривает проживание в гостинице и на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и количества ночей, руб.:
|Размещение
3 дня / 3 ночи
Причал / Соловецкая Слобода
3 дня / 2 ночи
Соловецкая Слобода
|Двухместный номер
|27 200
|25 300
|Одноместный номер
|34 400
|30 900
|Дополнительное место
|23 300
|21 100
Скидка детям до 10 лет – 2 800 руб.
Гражданам РФ при себе в туре необходимо иметь паспорт гражданина РФ (НЕ загран. паспорт и не водительские права) и полис ОМС.
Экскурсии включающие в себя переезд по воде: Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Для туристов, уезжающих утренними поездами, возможно размещение в тур. комплексе «Причал» за дополнительную плату с 3-го на 4-й день. 2-местный – 2 900 руб. /чел., 1-местный – 2 500 руб. Завтрак 300 руб.