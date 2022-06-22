Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно