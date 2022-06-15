Сплав по реке Охта

Экскурсионный тур «Сплав по реке Охта» на 11 дней

4.7
3 отзыва
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
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Описание

Рыболовный тур в Карелии — это не только рыбалка, но и приключение, в основе которого лежит преодоление всех порогов на реке Охта. На маршруте Вам предстоит пройти 46 перекатов, порогов, шивер и 6 лесосплавных плотин и 9 озёр, различных по величине, которые соединяют реку.

Маршрут хорошо подходит тем, у кого есть большой запас времени для отдыха в Карелии. За 11 дней сплава можно полностью насладиться всеми прелестями и красотами Карелии.

Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.

Программа тура по дням

1 день
Путь к озеру Муезеро

15:23 Встреча на ж/д вокзале г. Сегежа с табличкой.

Трансфер до оз. Муезеро.

Усиановка лагеря.

Ужин.

Питание включено: ужин.

Протяженность маршрута: на авто 170 км.

2 день
Оз. Муезеро – о. Троица

Завтракаем, собираем катамараны, упаковываем вещи в гермомешки.

Проходим инструктаж по технике безопасности. Формируем экипажи судов.

Идем на катамаранах по оз. Муезеро до знаменитого острова Троица, на котором расположена церковь святого Николая Чудотворца (1602 год), часовня и 300-летние лиственницы.

В пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде 14 км.

3 день
Плотина оз. Муезеро – притока Чуруж – &quot;Гнилая охта&quot; – оз. Юляозеро

Выходим из Муезера, пройдя остатки плотины на выходе.

Здесь Охта представляет из себя маленькую извилистую и живописную речушку с чистейшей прозрачной водой.

Менее чем через час встречаем притоку Чуруж, после которой Охта становится раза в два шире.

Берега постепенно заболачиваются и становятся всё ниже.

Далее входим в зону, которую называют "Гнилая охта" – это название пошло из-за заболоченного участка местности с многочисленными сушинами вокруг. Сказочно дикий участок.

Доходим до оз. Юляозеро.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде  25 км.

4 день
Оз. Юляозеро – оз. Лежево

Завтрак.

Переход до оз. Лежево.

По пути – шиверы, перекаты и остатки плотин.

Ужин, ночлег в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день
Сплав по реке Охта к острову Добрых Духов

Завтрак.

Сплав по реке Охта на катамаранах: оз. Лежево – пор. Метро (искусственный порог, 1 – 2 к.с.) – пор. Мельничный (1 – 2 к.с.) – пор. Терос (1 к.с.) – пор. Пебозерский (2 к.с.) – оз. Воронье – остров Добрых Духов.

Остров Добрых Духов – это самодеятельный музей деревянной скульптуры, который организован туристами на одном из островов озера Воронье.

Здесь собраны сотни деревянных скульптур и поделок.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде  20 км.

6 день
Днёвка на «Острове Добрых духов»

Отдых на острове, осмотр острова, рыбалка, туристская баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

7 день
Проход по порогам реки Охта

После завтрака сплав по реке Охта: пор. Пичепорог (2 – 3 к.с.) – пор. Кожаный (2 к.с.) – пор. Ойнегайне (с саамского – "Большой сиг",3 к.с.) – пор. Лоуна (с саамского – "Торфяной") – пор. Хемег (с саамского – "Короткий крутой порог", 3 к.с.) – пор. Кивиристи (с саамского – Скальное место", с карельского – "Каменный крест", 4 к.с.).

В пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде  23 км.

8 день
Дневка. Катание на пороге &quot;Кивиристи&quot;

Днёвка.

Катание на пороге "Кивиристи", рыбалка, туристическая баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

9 день
Пор. Белый – пор Черный – Муравейные шиверы – пор. Тюттерин

Завтрак.

Продолжаем спортивную часть маршрута.

Сплав по маршруту: пор. "Белый" – пор "Черный" – Муравейные шиверы – пор. "Тюттерин".

В пути горячий обед или перекус.

Катание на пороге Тюттерин.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде  15 км.

10 день
Экстремальные пороги Курна и Охта-порог

Завтрак.

До конца маршрута предстоит пройти еще два мощных порога: Курна и Охта-порог.

В пути горячий обед или перекус.

Доходим до конечной точки – Подужемской ГЭС.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде  10 км.

11 день
Окончание тура, отправление домой

Ранний завтрак.

Трансфер в г. Кемь.

Отправление утренними поездами: 06:48; 10:13.

Питание включено: завтрак

Протяженность маршрута: на авто – 18 км.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Аренда мотора и топливо к нему
  • Транспортное обслуживание
  • Продукты питания
  • Работа инструктора
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сегежа и обратно из г. Кемь
  • Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
  • По желанию вы можете оформить туристическую страховку
Место начала и завершения?
г. Сегежа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

 Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).

Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:

  • Неопреновый гидрокостюм (3 мм толщиной)  необходим для майского сплава или сплава при холодной воде +10-15 градусов;
  • Неопреновый полукомбинезон (2,5 мм толщиной)  идеальный вариант для сплава весной, летом и осенью;
  • Куртка для водного туризма  способна защитить от ветра и дождя в самую суровую погоду.

Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.

Какая погода на реке Охта?

Погода в этом рейоне мало чем отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве.

В июле и августе в среднем стоит сухая жаркая погода, с температурой +20 – 30 градусов.

Нужно быть готовым к тому, что дождь в Карелии может идти несколько дней.

Температура в таком случае понижается до +10 – 15 градусов, вода в реке тоже становится холодной.

Какая природа на реке Охта?

На большей части маршрута преобладает сосновый лес и болота, местами скалистые берега и высокие песчаные пляжи.

На маршруте 9 разнообразных живописных озер.

Какая рыбалка на маршруте?

Великолепная рыбалка на реке Охта на спиннинг, в основном ловится щука и окунь.

У порогов есть хариус.

Возможна ли подводная рыбалка на реке Охта?

Вода в реке Охта чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на многие метры – это рай для подводных охотников.

Если у вас есть оборудование для подводной охоты – смело берите.

Возможно вам улыбнется удача на реке Охта.

Грибы и ягоды на реке Охта

Черника и грибы (подосиновики, подбересовики, белые) начинаются в июле.

В начале августе начинает созревать брусника.

Присутствуют ли насекомые и змеи?

Комары и мошки присутствуют, но их обычно не много, число их зависит от погоды, времени года и местности.

На воде насекомые не беспокоят.

Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.

Есть ли сотовая связь на сплаве по реке Охта?

На маршруте работает связь Megafon и МТС.

Ловит, правда, на меньшей части сплава по реке Охта.

Вопросы о безопасности

Наша основная задача – это безопасный отдых.

Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.

На каждый сплав мы регистрируем тургруппу в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.

Также перед туром вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.

Как добраться на автомобиле?

Добираться на автомобиле нужно до г. Сегежа к вечеру, оставить автомобиль можно на охраняемой стоянке.

Окончание тура в г. Кемь – это в 165 км от г. Сегежа, добраться до г. Сегежа из г. Кемь можно на поезде или заказать авто.

Это не очень удобно, поэтому советуем прибывать на поезде.

Как добраться на поезде?

Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Охта, вам необходимо купить билеты до г. Сегежа в день заезда.

Сбор группы на вокзале по последнему прибывающему (информацию по прибытию других участников вы можете получить у менеджеров).

Обратные билеты следует брать со станции г. Кемь на утро 3.00 – 9.00.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли в туре скидки для детей?

Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.

Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.

Может ли программа тура быть проведена в другие даты?

Да, под запрос, для групп от 10-ти человек.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
в
15 июня 2022
По работе менеджеров вопросов нет - все напоминания, предоставленный рекомендованный список вещей, встреча в Петрозаводске и т. п., все своевременно и хорошо организовано.

Есть общая проблема, которую надо решать как то совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута.

В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов.

Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию.

Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.
С
9 авг 2021
К организации тура в плане общения с менеджерами, покупки путевки, своевременного напоминания о начале поездки, хорошо организованного трансфера вопросов нет.
И
22 июня 2021
Всё отлично. Наша цель - вывести внука 10 лет на реки Карелии - была достигнута. В полном восторге и готов к новым сплавам.
Инструктор Степан достоин не только похвалы, но и премии!!!

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