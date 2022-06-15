Рыболовный тур в Карелии — это не только рыбалка, но и приключение, в основе которого лежит преодоление всех порогов на реке Охта. На маршруте Вам предстоит пройти 46 перекатов, порогов, шивер и 6 лесосплавных плотин и 9 озёр, различных по величине, которые соединяют реку.
Маршрут хорошо подходит тем, у кого есть большой запас времени для отдыха в Карелии. За 11 дней сплава можно полностью насладиться всеми прелестями и красотами Карелии.
Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
15:23 Встреча на ж/д вокзале г. Сегежа с табличкой.
Трансфер до оз. Муезеро.
Усиановка лагеря.
Ужин.
Питание включено: ужин.
Протяженность маршрута: на авто – 170 км.
Завтракаем, собираем катамараны, упаковываем вещи в гермомешки.
Проходим инструктаж по технике безопасности. Формируем экипажи судов.
Идем на катамаранах по оз. Муезеро до знаменитого острова Троица, на котором расположена церковь святого Николая Чудотворца (1602 год), часовня и 300-летние лиственницы.
В пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 14 км.
Выходим из Муезера, пройдя остатки плотины на выходе.
Здесь Охта представляет из себя маленькую извилистую и живописную речушку с чистейшей прозрачной водой.
Менее чем через час встречаем притоку Чуруж, после которой Охта становится раза в два шире.
Берега постепенно заболачиваются и становятся всё ниже.
Далее входим в зону, которую называют "Гнилая охта" – это название пошло из-за заболоченного участка местности с многочисленными сушинами вокруг. Сказочно дикий участок.
Доходим до оз. Юляозеро.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 25 км.
Завтрак.
Переход до оз. Лежево.
По пути – шиверы, перекаты и остатки плотин.
Ужин, ночлег в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Сплав по реке Охта на катамаранах: оз. Лежево – пор. Метро (искусственный порог, 1 – 2 к.с.) – пор. Мельничный (1 – 2 к.с.) – пор. Терос (1 к.с.) – пор. Пебозерский (2 к.с.) – оз. Воронье – остров Добрых Духов.
Остров Добрых Духов – это самодеятельный музей деревянной скульптуры, который организован туристами на одном из островов озера Воронье.
Здесь собраны сотни деревянных скульптур и поделок.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 20 км.
Отдых на острове, осмотр острова, рыбалка, туристская баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
После завтрака сплав по реке Охта: пор. Пичепорог (2 – 3 к.с.) – пор. Кожаный (2 к.с.) – пор. Ойнегайне (с саамского – "Большой сиг",3 к.с.) – пор. Лоуна (с саамского – "Торфяной") – пор. Хемег (с саамского – "Короткий крутой порог", 3 к.с.) – пор. Кивиристи (с саамского – Скальное место", с карельского – "Каменный крест", 4 к.с.).
В пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 23 км.
Днёвка.
Катание на пороге "Кивиристи", рыбалка, туристическая баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Продолжаем спортивную часть маршрута.
Сплав по маршруту: пор. "Белый" – пор "Черный" – Муравейные шиверы – пор. "Тюттерин".
В пути горячий обед или перекус.
Катание на пороге Тюттерин.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 15 км.
Завтрак.
До конца маршрута предстоит пройти еще два мощных порога: Курна и Охта-порог.
В пути горячий обед или перекус.
Доходим до конечной точки – Подужемской ГЭС.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 10 км.
Ранний завтрак.
Трансфер в г. Кемь.
Отправление утренними поездами: 06:48; 10:13.
Питание включено: завтрак
Протяженность маршрута: на авто – 18 км.
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:
Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.
Погода в этом рейоне мало чем отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве.
В июле и августе в среднем стоит сухая жаркая погода, с температурой +20 – 30 градусов.
Нужно быть готовым к тому, что дождь в Карелии может идти несколько дней.
Температура в таком случае понижается до +10 – 15 градусов, вода в реке тоже становится холодной.
На большей части маршрута преобладает сосновый лес и болота, местами скалистые берега и высокие песчаные пляжи.
На маршруте 9 разнообразных живописных озер.
Великолепная рыбалка на реке Охта на спиннинг, в основном ловится щука и окунь.
У порогов есть хариус.
Вода в реке Охта чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на многие метры – это рай для подводных охотников.
Если у вас есть оборудование для подводной охоты – смело берите.
Возможно вам улыбнется удача на реке Охта.
Черника и грибы (подосиновики, подбересовики, белые) начинаются в июле.
В начале августе начинает созревать брусника.
Комары и мошки присутствуют, но их обычно не много, число их зависит от погоды, времени года и местности.
На воде насекомые не беспокоят.
Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.
На маршруте работает связь Megafon и МТС.
Ловит, правда, на меньшей части сплава по реке Охта.
Наша основная задача – это безопасный отдых.
Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
На каждый сплав мы регистрируем тургруппу в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.
Также перед туром вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Добираться на автомобиле нужно до г. Сегежа к вечеру, оставить автомобиль можно на охраняемой стоянке.
Окончание тура в г. Кемь – это в 165 км от г. Сегежа, добраться до г. Сегежа из г. Кемь можно на поезде или заказать авто.
Это не очень удобно, поэтому советуем прибывать на поезде.
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Охта, вам необходимо купить билеты до г. Сегежа в день заезда.
Сбор группы на вокзале по последнему прибывающему (информацию по прибытию других участников вы можете получить у менеджеров).
Обратные билеты следует брать со станции г. Кемь на утро 3.00 – 9.00.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.
Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.
Да, под запрос, для групп от 10-ти человек.