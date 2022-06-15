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Описание

Рыболовный тур в Карелии — это не только рыбалка, но и приключение, в основе которого лежит преодоление всех порогов на реке Охта. На маршруте Вам предстоит пройти 46 перекатов, порогов, шивер и 6 лесосплавных плотин и 9 озёр, различных по величине, которые соединяют реку.

Маршрут хорошо подходит тем, у кого есть большой запас времени для отдыха в Карелии. За 11 дней сплава можно полностью насладиться всеми прелестями и красотами Карелии.

Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.