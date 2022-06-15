Валаам и Соловки – центры духовной и культурной жизни северо-запада России, хранящие в себе многовекую историю. Остров Кижи – уникальный памятник деревянного народного зодчества, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, живописный музей под открытым небом, окруженный величественным Онежским озером. Приглашаем Вас в недолгое, но осмысленное и очень эмоционально глубокое путешествие в Карелию – на Кижи, Валаам и Соловки.

Увидим самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь»

Нас ждут живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера

Прокатимся на «Метеоре» по Онежскому озеру

С ветерком по волнам озера

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на о. Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~ 07:50), под шпилем со стороны перрона. Гид встречает с табличкой «Святой треугольник». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно. Завтрак в уютном кафе. Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов). Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

2 день Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (по желанию)

Завтрак (сухим пайком). Экскурсия на весь день: горный парк "Рускеала" + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. В пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация. Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк "Рускеала". Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе! Переезд в город Сортавала (30 км). За доп. плату экскурсия "Дивный остров Валаам" (продолжительность 7 часов). Заказ экскурсии заранее при бронировании тура, оплата – на туре гиду. Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения! Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час). Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Обед в монастырской трапезной. Вторая экскурсия на усмотрение организатора: 1. Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама. 2. "Новый Иерусалим". На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы. Возвращение в город Сортавала. *Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева. Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир. Возвращение в город Сортавала. Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.

3 день Центр шунгита. Водопад Кивач и «Повенецкая лестница»

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км). Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце. Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя. По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы. Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска). Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала. Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах – одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи. Обед. Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь). Размещение в номерах с удобствами.

4 день Экскурсия по Соловецкому Кремлю

Ранний подъем и завтрак. Отправление на теплоходе на Соловки. Двухчасовое путешествие по Белому морю. Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа). В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед. По желанию за дополнительную плату: Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова». Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита. Экспозиция, посвященная истории Соловецких лагерей особого назначения 1923–1939 гг. Трансфер из гостиницы на причал к 18:30. 19:00 Отправление с Соловков обратно. 21:00 Прибытие на материк. Размещение в туристическом комплексе «Причал». Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса. Обратите внимание: Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16:00 к поезду № 21 (места на рейс в 16.00 согласуются с менеджером заранее до начала тура). Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается). Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.

5 день Отъезд