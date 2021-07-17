Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~ 07:50), под шпилем со стороны перрона.
Гид встречает с табличкой «Святой треугольник».
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии.
Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).
Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.
Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в выбранной гостинице по расчетному часу (заезд с 14 часов).
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк "Рускеала" + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам
Ранний выезд из Петрозаводска.
Переезд около 260 км.
В пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Путевая информация.
Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк "Рускеала".
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни.
Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия "Дивный остров Валаам" (продолжительность 7 часов).
Заказ экскурсии заранее при бронировании тура, оплата – на туре гиду.
Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.
Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
1. Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама.
2. "Новый Иерусалим".
На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
*Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.)
Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева.
Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир.
Возвращение в город Сортавала.
Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.
Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией.
Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.
По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).
Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала.
Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море.
Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах – одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Обед.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь).
Размещение в номерах с удобствами.
Завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки.
Двухчасовое путешествие по Белому морю.
Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель».
Туристы идут пешком до гостиницы.
По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.
Туристы оставляют вещи в гостинице.
Размещение с 14 часов (по расчетному часу).
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.
Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По желанию за дополнительную плату:
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов.
Это живописный природный уголок на берегу Белого моря.
Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Завтрак.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.
В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.
Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.
Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.
Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро.
Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
2. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.
Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке.
Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).
Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы.
Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.
Трансфер из гостиницы на причал к 18.30.
19:00 Отправление с Соловков обратно.
21:00 Прибытие на материк. Размещение в туристическом комплексе «Причал».
Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.
Обратите внимание:
Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21 (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее до начала тура).
Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается).
Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Завтрак.
Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.
Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).
Тур предусматривает размещения в гостинице в г. Петрозаводск, на туркомплексе в г. Кемь и в гостинице на Соловках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Гостиница «Заречная» 3*
Туристический комплекс «Причал»
Гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки)
42 400 руб./чел. - в 2-местном номере
54 200 руб./чел. - 1-местное размещение
37 300 руб./чел. – на доп.месте
Гостиница «Северная» 4*
Туркомплекс «Причал» (г.Кемь)
Гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки)
43 300 руб./чел. - в 2-местном номере
54 900 руб./чел. - 1-местное размещение
38 900 руб./чел. – на доп.месте
Гостиница «Питер Инн» 4* (г.Петрозаводск)
Туркомплекс «Причал» (г.Кемь)
Гостиница «Соловецкая слобода» (Соловки)
43 900 руб./чел. - в 2-местном номере
55 700 руб./чел. - 1-местное размещение
38 700 руб./чел. – на доп.месте
Гостиница «Заречная» 3*
Туристический комплекс «Причал»
Гостиница «Соловки-отель» (Соловки)
43 200 руб./чел. - в 2-местном номере
55 600 руб./чел. - 1-местное размещение
37 900 руб./чел. – на доп.месте
Гостиница «Северная» 4*
Туркомплекс «Причал» (г.Кемь)
Гостиница «Соловки-отель» (Соловки)
43 900 руб./чел. - в 2-местном номере
56 600 руб./чел. - 1-местное размещение
39 700 руб./чел. – на доп.месте
Гостиница «Питер Инн 4*» (г.Петрозаводск)
Туркомплекс «Причал» (г.Кемь)
Гостиница «Соловки-отель» (Соловки)
44 700 руб./чел. - в 2-местном номере
57 200 руб./чел. - 1-местное размещение
39 700 руб./чел. – на доп.месте
Скидки:
|Детям до 9,9 лет
|2 500 руб./чел.
|Детям от 10 - 16 лет
|1 800 руб./чел.
Без последней ночевки в г. Кемь скидка
(при отъезде ночным поездом в день возвращения с Соловков)
1 200 руб./чел. в 2-хместном номере
2 500 руб./чел. в 1-номестном номере
1 000 руб./чел. на доп.месте
При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь. В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.
Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.
Питание на Валааме организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка. При этом на Валааме отсутствуют пункты общественного питания (столовые, кафе, рестораны и пр.), питание организуется в монастырских трапезных, и предлагаемые блюда являются исключительно постными.
Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание – «шведский стол» – редкость для баз отдыха и отелей Карелии. Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура.
В туре возможно 2 варианта организации обеда (в зависимости от времени отправления на Валаам): в кафе в городе Сортавала или в трапезной монастыря на острове.
Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.