Острова Кижи, Валаам и Соловки считаются центрами духовной и культурной жизни нашей страны. За шесть дней путешествия вы не только посетите эти места силы, но и одни из главных карельских достопримечательностей. Вас ждут город Петрозаводск, мраморный каньон «Рускеала», «северный богатырь» – водопад Кивач, «Повенецкая лестница» шлюзов Беломорско-Балтийского канал и, конечно, удивительная природа Республики Карелия.

Программа тура по дням

1 день Прогулка по Петрозаводску. Поездка на о. Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда № 18 (~ 07:50), под шпилем со стороны перрона. Гид встречает с табличкой «Святой треугольник». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно. Завтрак в уютном кафе. Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Экскурсия на остров Кижи – жемчужину деревянного зодчества Карелии. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 6,5 часов). Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице по расчетному часу (заезд с 14 часов).

2 день Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (по желанию)

Завтрак (сухим пайком). Экскурсия на весь день: горный парк "Рускеала" + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. В пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация. Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк "Рускеала". Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе! Переезд в город Сортавала (30 км). За доп. плату экскурсия "Дивный остров Валаам" (продолжительность 7 часов). Заказ экскурсии заранее при бронировании тура, оплата – на туре гиду. Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения! Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала – Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час). Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Обед в монастырской трапезной. Вторая экскурсия на усмотрение организатора: 1. Экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама. 2. "Новый Иерусалим". На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы. Возвращение в город Сортавала. *Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.) Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева. Это был мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву). Его работы известны на весь мир. Возвращение в город Сортавала. Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.

3 день Центр шунгита. Водопад Кивач и «Повенецкая лестница»

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км). Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце. Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя. По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы. Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска). Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала. Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах – одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи. Обед. Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь). Размещение в номерах с удобствами.

4 день Экскурсия по Соловецкому Кремлю

Завтрак. Отправление на теплоходе на Соловки. Двухчасовое путешествие по Белому морю. Прибытие, трансфер вещей в выбранную гостиницу:«Соловецкая слобода» / «Соловки-отель». Туристы идут пешком до гостиницы. По пути полезная информация о достопримечательностях, которые можно посетить самостоятельно, магазинах и кафе. Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы. Туристы оставляют вещи в гостинице. Размещение с 14 часов (по расчетному часу). Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа). В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед. По желанию за дополнительную плату: Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова». Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита. В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

5 день История Соловецкого лагеря, экскурсии на выбор

Завтрак. Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа). На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным. По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор): ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения. 1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов). Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков. В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага. Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого. Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага. В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий. Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро. Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут. 2. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов). Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова. Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке. Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро). Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы. Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции. Трансфер из гостиницы на причал к 18.30. 19:00 Отправление с Соловков обратно. 21:00 Прибытие на материк. Размещение в туристическом комплексе «Причал». Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса. Обратите внимание: Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21 (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее до начала тура). Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается). Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.

6 день Отъезд