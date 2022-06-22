Тур выходного дня на Соловки

Провести выходные дни на Соловках - это отличная возможность прикоснуться к тайнам этого удивительного места

5
3 отзыва

Провести выходные дни на Соловках – это отличная возможность прикоснуться к тайнам этого удивительного места, в котором, как в зеркале, отражается история нашей страны. Ваше путешествие начнется с переезда по Белому морю.

На острове Вас ожидает знакомство с Соловецким Кремлем и историей Соловецкого лагеря особого назначения, посещение Мыса Лабиринтов, а также, по вашему желанию, прогулка на Большой Заяцкий остров, где вы увидите древнее языческое святилище.

Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Тур выходного дня на Соловки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура по дням

1 день
Центр по производству шунгита. Водопад Кивач. «Повенецкая лестница» Беломорско-Балтийского канала

Сбор группы у гостиницы «Питер Инн Петрозаводск» (пл. Гагарина, д. 1) ~ 09:00 (точное время сбора будет известно за 3-4 дня до заезда).

Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).

Посещение центра по производству изделий из шунгита – уникального минерала, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.

По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).

Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала, где начинается водный путь, соединяющий Онежское озеро и Белое море. 

Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 гг. – одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.

Обед.

Вечером приезд в туристический комплекс «Причал», расположенный в пос. Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от г. Кемь.

Размещение в номерах с удобствами.

2 день
Соловецкий Кремль и Мыс Лабиринтов

Завтрак.

Отправление на теплоходе на Соловки – двухчасовое путешествие по Белому морю.

Прибытие, трансфер в выбранную гостиницу. 

Туристы оставляют вещи в гостинице. 

Размещение с 14 часов (по расчетному часу).

Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).

В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.

Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обед.

По желанию за дополнительную плату: экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова». 

Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).

Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов – живописный природный уголок на берегу Белого моря, где находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.

3 день
Соловецкий лагерь особого назначения. Экскурсии на выбор

Завтрак.

Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа).

На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также о судьбах заключенных.

Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):

ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов, заказа экскурсии заранее, при бронировании тура).

Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.

В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.

Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.

Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.

Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.

В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.

Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро.

Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.

2. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).

Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.

Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке.

Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).

Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы.

Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.

Трансфер из гостиницы на причал к 18:30.

19:00 Отправление с Соловков обратно.

21:00 Прибытие на материк.  

Трансфер на ж/д вокзал в г. Кемь. 

Отправление ночным поездом.

Обратите внимание: для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16:00 к поезду № 21 (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее до начала тура).

Можно забронировать доп.сутки в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков.

В этом случае на следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отъезд на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).

Заявка и оплата доп. ночи необходима при бронировании тура!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (1 ночь в г. Кемь, 1 ночь на Соловках)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 обеда)
  • Экскурсии:
  • Заповедник «Кивач»
  • Экскурсия на Беломорско-Балтийский канал
  • Обзорная по Соловецкому Кремлю
  • Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг
  • Транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
  • Работа гида и сопровождающего все дни по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемьпитание
  • Не указанное в программе тураморская прогулка на остров Большая Муксалма. Бронирование при заказе тура
  • Оплата на месте:взрослый – 2 000 руб. ребенок 3-10 лет – 1 700 руб. лодочная экскурсия на Соловках по озерам и каналам. Бронирование при заказе тура
  • Оплата на месте – 700 руб. экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова». Бронирование при заказе тура
  • Оплата на месте – 1 100 руб. экскурсия в Морской музей. доп. ночевка в г. Кемь по окончанию тура (завтрак и трансфер на ж/д вокзал г. Кемь включены)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь:
    • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
    • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
  6. Купальный костюм.
  7. Средства личной гигиены.
  8. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно);
    • очки солнцезащитные.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие есть правила посещения Соловецкого монастыря?

Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на Соловецких островах организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка.

Обратите внимание на информацию о питании в описании тура. Мы четко прописываем, какое питание включено в стоимость тура.

Самостоятельно Вы можете покушать в кафе гостиниц или в кафе "Кают-компания", расположенном в центре поселка, или в других кафе. Средний чек от 400 руб.

На поселке Соловецкий также также есть продуктовый магазин, но выбор продуктов там ограничен и на стоимости товаров сказывается «островная» наценка.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

На Соловках работают только операторы сотовой связи "Мегафон" и "МТС", но качество связи не везде высокое. Пополнить Ваш счет лучше заранее, переезд выездом на тур.

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:

  1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
  2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
  3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
  4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
  5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
  6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
  7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
  8. Осмотреть всё тело.
  9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

  1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
  2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
  3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Возможно ли забронировать дополнительную ночь после возвращения с Соловков?

Можно забронировать дополнительные сутки на туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков (заявка и оплата заранее при бронировании тура):

  • двухместный номер – 1 250 руб. /чел.;
  • одноместное размещение – 2 500 руб. /чел.;
  • размещение на доп. месте – 1 200 руб. /чел.

Завтрак включен в стоимость проживания. На следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Отъезд на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.

Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.

Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!
С
15 июня 2022
Внимательное отношение к орг деталям, быстрая коммуникация в чате по всем вопросам. Четкий тайминг.

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