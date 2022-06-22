Сбор группы у гостиницы «Питер Инн Петрозаводск» (пл. Гагарина, д. 1) ~ 09:00 (точное время сбора будет известно за 3-4 дня до заезда).
Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение центра по производству изделий из шунгита – уникального минерала, который добывается в Карелии.
Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.
По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).
Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала, где начинается водный путь, соединяющий Онежское озеро и Белое море.
Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 гг. – одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Обед.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал», расположенный в пос. Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от г. Кемь.
Размещение в номерах с удобствами.
Завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки – двухчасовое путешествие по Белому морю.
Прибытие, трансфер в выбранную гостиницу.
Туристы оставляют вещи в гостинице.
Размещение с 14 часов (по расчетному часу).
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа).
В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России.
Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
По желанию за дополнительную плату: экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова».
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин).
Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов – живописный природный уголок на берегу Белого моря, где находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.
Завтрак.
Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» (2,5 часа).
На этой экскурсии посетители узнают о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.
По желанию за дополнительную плату (одна из экскурсий на выбор):
ВНИМАНИЕ: водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
1. Морская прогулка на остров Большая Муксалма (продолжительность 5 часов, заказа экскурсии заранее, при бронировании тура).
Поездка к берегу Долгой губы и экологическая экскурсия по акватории уникального природного объекта – «внутреннего моря» Соловков.
В ходе морской экскурсии по Соловкам среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.
Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.
Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
В заключение экскурсии по Соловкам на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.
Причал в заливе Долгая губа находится в 5 км от экскурсионного бюро.
Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
2. Лодочный поход по озерно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 часов).
Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер; узнаете о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова.
Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке.
Расстояние до лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро).
Эта экскурсия проводится при наборе комплектной группы.
Если группа не набирается, туристы могут самостоятельно взять лодку напрокат на лодочной станции.
Трансфер из гостиницы на причал к 18:30.
19:00 Отправление с Соловков обратно.
21:00 Прибытие на материк.
Трансфер на ж/д вокзал в г. Кемь.
Отправление ночным поездом.
Обратите внимание: для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16:00 к поезду № 21 (места на рейс в 16:00 согласуются с менеджером заранее до начала тура).
Можно забронировать доп.сутки в туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков.
В этом случае на следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).
Заявка и оплата доп. ночи необходима при бронировании тура!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Наряду с музеем-заповедником на острове существует действующий мужской православный монастырь, на его территории существуют особые правила поведения: женщинам необходимо быть в головном уборе и юбке ниже колена (юбку возьмите с таким расчетом, чтобы ее можно было одеть поверх брюк), а мужчинам – в брюках и без головного убора.
Питание на Соловецких островах организуется только по предварительным заявкам, что связано со сложностями доставки продуктов питания на острова с материка.
Обратите внимание на информацию о питании в описании тура. Мы четко прописываем, какое питание включено в стоимость тура.
Самостоятельно Вы можете покушать в кафе гостиниц или в кафе "Кают-компания", расположенном в центре поселка, или в других кафе. Средний чек от 400 руб.
На поселке Соловецкий также также есть продуктовый магазин, но выбор продуктов там ограничен и на стоимости товаров сказывается «островная» наценка.
На Соловках работают только операторы сотовой связи "Мегафон" и "МТС", но качество связи не везде высокое. Пополнить Ваш счет лучше заранее, переезд выездом на тур.
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности:
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Можно забронировать дополнительные сутки на туркомплексе «Причал» после возвращения с Соловков (заявка и оплата заранее при бронировании тура):
Завтрак включен в стоимость проживания. На следующее утро будет бесплатный трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Отъезд на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06:30 или поезд № 091 ~ в 09:30).
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.