Анна М. – Гид из Кемерово

Представьте, что вокруг вы видите не обычный промышленный город 🏙️, а материальное воплощение коммунистической мечты.



Каждое здание рассказывает о непростой трехсотлетней истории 📖.



В этом городе соединяются промышленность и культура, коммунистическая идеология и американская мечта, эксперименты прошлого и надежды на будущее.