Автомобильная обзорная экскурсия ⛳ по городу Кемерово
Мы посетим основные точки создания и развития города
Найдем тот самый первый кусочек угля и узнаем, как его нахождению помог Петр I
Посмотрим на дома голландского архитектора и американскую баню
Увидим место силы и узнаем почему у главной семьи поселения было много детей
Посетим католический храм и узнаем, откуда он в Сибирской глубинке
Узнаем о планах застройки города и о том, как Хрущев помешал этим планам
Увидим, что промышленность это не страшно, а красиво
За несколько часов мы посетим оба берега, на которых расположен город 🏙️, посмотрим не только на знаковые исторические объекты, но и на основные туристические достопримечательности 🏛️, посетим лучшие смотровые площадки и самые красивые 🤩 и уникальные парки 🌳 города.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 пр. Советский, 26
Место завершения
🏁 Парк Ангелов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.