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Кемерово — русская идея и американская мечта

Анна М.
Анна М. – Гид из Кемерово
Представьте, что вокруг вы видите не обычный промышленный город 🏙️, а материальное воплощение коммунистической мечты.

Каждое здание рассказывает о непростой трехсотлетней истории 📖.

В этом городе соединяются промышленность и культура, коммунистическая идеология и американская мечта, эксперименты прошлого и надежды на будущее.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта

Что вы увидите

  • Исторический центр города
  • Музей-заповедник "Красная горка"
  • Голландские дома постройки начала 20 века
  • Обзорная площадка с лучшим видом на город
  • Река Томь
  • Сосновый бор
  • Сквер Орбита
  • Площадь Пушкина
  • Площадь Советов (главная площадь города)
  • Улица Арочная
  • Дома постройки разных эпох
  • Набережная
  • Парк Ангелов
Автомобильная обзорная экскурсия ⛳ по городу Кемерово
  • Мы посетим основные точки создания и развития города
  • Найдем тот самый первый кусочек угля и узнаем, как его нахождению помог Петр I
  • Посмотрим на дома голландского архитектора и американскую баню
  • Увидим место силы и узнаем почему у главной семьи поселения было много детей
  • Посетим католический храм и узнаем, откуда он в Сибирской глубинке
  • Узнаем о планах застройки города и о том, как Хрущев помешал этим планам
  • Увидим, что промышленность это не страшно, а красиво
  • За несколько часов мы посетим оба берега, на которых расположен город 🏙️, посмотрим не только на знаковые исторические объекты, но и на основные туристические достопримечательности 🏛️, посетим лучшие смотровые площадки и самые красивые 🤩 и уникальные парки 🌳 города.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 пр. Советский, 26
Место завершения
🏁 Парк Ангелов
Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна М.
Анна М.
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