Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Легенды старого города

Мы перенесемся в прошлое и поговорим о строительстве города, найдем самый первый кусочек угля и вспомним, как с ним связан Петр I. Я покажу необычные дома голландского архитектора и объясню, откуда в Сибирской глубинке католический храм и американская баня. Вы увидите «место силы» и узнаете, почему у главной семьи поселения было много детей, услышите историю 📖 о том, как Хрущев поменял городскую застройку и поймете, что промышленность это красиво 🤩. Мы поговорим о труде шахтеров и обсудим памятник скульптора Эрнста Неизвестного, а на площади Советов признаем Кемерово материальным воплощением коммунистической мечты.

Живописные виды

За несколько часов мы посетим оба берега и посмотрим не только на знаковые исторические объекты, но и достопримечательности 🏛️, о которых не знают туристы. Прогуляемся через уникальные парки 🌳 Кемерово и посетим лучшие смотровые площадки, открывающие панорамный вид на реку Томь и Кузнецкий мост, набережную и центр города.

Организационные детали