Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Кемерово — русская идея и американская мечта

Приоткрыть трехсотлетнюю историю, полную удивительных событий, исследуя город на автомобиле

Анна
Анна – Гид из Кемерово
Как раньше называлось Кемерово? Что такое Кузбасс? Какими земляками гордятся кемеровчане? В этом городе соединяются промышленность и культура, коммунистическая идеология и американская мечта, эксперименты прошлого и надежды на будущее.

Мы объедем главные памятники, вспомним удивительные истории 📖 и полюбуемся панорамой реки Томь.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 900 ₽ за экскурсию

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Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта

Что вас ожидает

Легенды старого города
Мы перенесемся в прошлое и поговорим о строительстве города, найдем самый первый кусочек угля и вспомним, как с ним связан Петр I. Я покажу необычные дома голландского архитектора и объясню, откуда в Сибирской глубинке католический храм и американская баня. Вы увидите «место силы» и узнаете, почему у главной семьи поселения было много детей, услышите историю 📖 о том, как Хрущев поменял городскую застройку и поймете, что промышленность это красиво 🤩. Мы поговорим о труде шахтеров и обсудим памятник скульптора Эрнста Неизвестного, а на площади Советов признаем Кемерово материальным воплощением коммунистической мечты.

Живописные виды
За несколько часов мы посетим оба берега и посмотрим не только на знаковые исторические объекты, но и достопримечательности 🏛️, о которых не знают туристы. Прогуляемся через уникальные парки 🌳 Кемерово и посетим лучшие смотровые площадки, открывающие панорамный вид на реку Томь и Кузнецкий мост, набережную и центр города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Если ваш отель 🏨 находится в Центральном районе, можем начать прямо оттуда
  • В зимнее время одевайтесь теплее, т. к. мы регулярно будем останавливаться и выходить на улицу
Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта
Кемерово — русская идея и американская мечта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Я родилась и выросла в городе Кемерово и довольно долго думала, что этот город простой и скучный. Я интересовалась историей архитектуры, посещала города и страны в разных частях света, но не знала ничего о своем родном городе; меня увлекала жизнь людей во времена коммунистического энтузиазма, но я не знала о том, что мой город построен на этом энтузиазме. Что ж, я изучила историю родного города и узнала о том, почему он уникален. Сейчас я создаю экскурсии для кемеровчан и гостей из других городов, моя цель — рассказать другим людям о том, чем замечателен и примечателен город Кемерово.
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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