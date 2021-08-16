Шерегеш. Бархатный сезон катания

В Шерегеш едут за пухляком, который известен по своему составу всем любителям горных лыж

4.7
3 отзыва
В Шерегеш едут за пухляком, который известен по своему составу всем любителям горных лыж и сноуборда. Тур понравится любителям горнолыжного отдыха, желающим вдоволь покатать по крутым склонам. Это особенная территория, занимающая определенное место в сердце!
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Шерегеш. Бархатный сезон катания
Ближайшие даты:
16
янв
23
янв
30
янв
06
фев
13
фев
20
фев
27
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даты

Что вас ожидает 🤩

Веселая компания
Веселая компания
Будем жарить шашлык и пить глинтвейн в дружеской атмосфере
Классный сибирский курорт
Классный сибирский курорт
16 горнолыжных трасс различной сложности, гондольные, кресельные подъемники, а также ратраки
Йога для разминки и расслабления
Йога для разминки и расслабления
Нас ждут занятия с инструктором по йоге утром и вечером

Программа тура по дням

1 день
г. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катание

Групповой трансфер из аэропорта г. Кемерово в 10:30 в Шерегеш.

В пути 4,5 часа.

Заселение в коттедж в 13:00-14:00.

Обзорная экскурсия по курорту Шерегеш для новичков.

Берем в аренду лыжи/сноуборд если необходимо.

Идем кататься до закрытия подъемников.

Вечером занятие с инструктором по йоге, разомнемся после дороги.

Горячий глинтвейн и шашлыки в 21:00, вечер знакомств.

г. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово – Шерегеш. Знакомство с курортом, катание
2 день
Знакомство с трассами, катание.

07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.

Медитация.

08:00-08:40 – завтрак.

09:00 – групповой трансфер к горнолыжным трассам. 

12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.

17:00 – групповой трансфер в коттедж.

18:30 – вечерняя заминка с инструктором по йоге.

Тайский массаж в паре.

19:30 – ужин.

20:30-22:30 – баня.

Знакомство с трассами, катание.Знакомство с трассами, катание.Знакомство с трассами, катание.Знакомство с трассами, катание.Знакомство с трассами, катание.
3 день
Самостоятельное катание. Сектор А

07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.

Медитация.

08:00-08:40 – завтрак.

09:00 – групповой трансфер к горнолыжным трассам.

12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.

17:00 – групповой трансфер до коттеджа.

Легкая закуска.

18:30 – вечерняя заминка с инструктором по йоге. 

19:00 – на ратраке поднимаемся на вершину горы к ресторану Каришал.

Ужин (самостоятельный). 

23:00 – спуск обратно.

Трансфер к коттеджу.

Самостоятельное катание. Сектор АСамостоятельное катание. Сектор АСамостоятельное катание. Сектор АСамостоятельное катание. Сектор АСамостоятельное катание. Сектор АСамостоятельное катание. Сектор А
4 день
Самостоятельное катание. Сектор А, B, Panorama

07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.

Медитация.

08:00-08:40 – завтрак.

09:00 – групповой трансфер к горнолыжным трассам.

12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.

17:00 – групповой трансфер до коттеджа.

Легкая закуска.

20:30 – расслабляющая йога с инструктором.

21:30 – шашлыки, глинтвейн!

Самостоятельное катание. Сектор А, B, PanoramaСамостоятельное катание. Сектор А, B, PanoramaСамостоятельное катание. Сектор А, B, PanoramaСамостоятельное катание. Сектор А, B, PanoramaСамостоятельное катание. Сектор А, B, Panorama
5 день
Самостоятельное катание. Сектор Е

07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.

Медитация.

08:00-08:30 – завтрак

08:45 – трансфер в сектор Е. 

14:00 – обедаем в душевном кафе с панорамными окнами.

Продолжаем катать в секторе “Е”.

19:00 – заключительный ужин в баре (оплачивается самостоятельно).

Самостоятельное катание. Сектор ЕСамостоятельное катание. Сектор ЕСамостоятельное катание. Сектор ЕСамостоятельное катание. Сектор ЕСамостоятельное катание. Сектор Е
6 день
Отъезд

Ранний завтрак.

Групповой трансфер в Кемерово согласно купленным билетам на самолет.

Если вы желаете покататься, то стоит это сделать пораньше, чтобы успеть вернуться до выселения из коттеджа (до 12:00).

В этом случае мы поможем с трансфером в позднее время.

Проживание

Тур предусматривает проживание в коттедже вблизи подъемников.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Кемерово-Шерегеш-Кемерово
  • Сопровождение тур-лидером
  • Проживание в коттедже в близи подъемников
  • Групповые занятия с инструктором по лыжам/борду
  • Завтрак, ужин по программе
  • Занятия с инструктором по йоге
  • Горнолыжная страховка
  • Фото и видеосъемка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кемерово и обратно
  • Обеды на горе
  • Ужин в кафе/ресторанах
  • Индивидуальное обучение катанию
  • Прокат личного снаряжения
  • Самостоятельный трансфер до/от аэропорта
  • SkiPass на подъемники
  • Подъемы на ратраках
  • Экскурсии на снегоходах, параплане, вертолете
Место начала и завершения?
Россия, Кемерово
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена горнолыжная страховка. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

С кем я буду проживать?

Если вы едете с парой, то мы выделим вам 2х местный номер. Если едете с ребенком, то у вас будет семейный номер. Если же едете один или одна, то заселим в мужской или женский номер.

Если вы хотите проживать отдельно, мы вам предоставим возможность проживания в отеле согласно вашему запросу. Будет сделан перерасчет тура. Всё делается заранее.

Кто такой тур-лидер?

Человек, который находится в Шерегеш. Вы сможете ему позвонить, задать уточняющие вопросы. В течение всего путешествия вас будет сопровождать по организационным моментам: он покажет, что и где находится, где лучше взять в прокат снаряжение, где лучше покушать, где сегодня проходят вечеринки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы
Е
4 авг 2021
На пожелания и вопросы организатор реагировал и решал достаточно быстро
И
22 июля 2021
Организация чёткая!
Всё разъяснено до мельчайших подробностей.
Всё чётко скоординировано:
Место встречи, время…

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