Вечером занятие с инструктором по йоге , разомнемся после дороги.

Групповой трансфер из аэропорта г. Кемерово в 10:30 в Шерегеш.

19:00 – на ратраке поднимаемся на вершину горы к ресторану Каришал.

Ранний завтрак.

Групповой трансфер в Кемерово согласно купленным билетам на самолет.

Если вы желаете покататься, то стоит это сделать пораньше, чтобы успеть вернуться до выселения из коттеджа (до 12:00).

В этом случае мы поможем с трансфером в позднее время.