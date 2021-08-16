Групповой трансфер из аэропорта г. Кемерово в 10:30 в Шерегеш.
В пути 4,5 часа.
Заселение в коттедж в 13:00-14:00.
Обзорная экскурсия по курорту Шерегеш для новичков.
Берем в аренду лыжи/сноуборд если необходимо.
Идем кататься до закрытия подъемников.
Вечером занятие с инструктором по йоге, разомнемся после дороги.
Горячий глинтвейн и шашлыки в 21:00, вечер знакомств.
07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.
Медитация.
08:00-08:40 – завтрак.
09:00 – групповой трансфер к горнолыжным трассам.
12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.
17:00 – групповой трансфер в коттедж.
18:30 – вечерняя заминка с инструктором по йоге.
Тайский массаж в паре.
19:30 – ужин.
20:30-22:30 – баня.
07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.
Медитация.
08:00-08:40 – завтрак.
09:00 – групповой трансфер к горнолыжным трассам.
12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.
17:00 – групповой трансфер до коттеджа.
Легкая закуска.
18:30 – вечерняя заминка с инструктором по йоге.
19:00 – на ратраке поднимаемся на вершину горы к ресторану Каришал.
Ужин (самостоятельный).
23:00 – спуск обратно.
Трансфер к коттеджу.
07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.
Медитация.
08:00-08:40 – завтрак.
09:00 – групповой трансфер к горнолыжным трассам.
12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.
17:00 – групповой трансфер до коттеджа.
Легкая закуска.
20:30 – расслабляющая йога с инструктором.
21:30 – шашлыки, глинтвейн!
07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.
Медитация.
08:00-08:30 – завтрак
08:45 – трансфер в сектор Е.
14:00 – обедаем в душевном кафе с панорамными окнами.
Продолжаем катать в секторе “Е”.
19:00 – заключительный ужин в баре (оплачивается самостоятельно).
Ранний завтрак.
Групповой трансфер в Кемерово согласно купленным билетам на самолет.
Если вы желаете покататься, то стоит это сделать пораньше, чтобы успеть вернуться до выселения из коттеджа (до 12:00).
В этом случае мы поможем с трансфером в позднее время.
Тур предусматривает проживание в коттедже вблизи подъемников.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость включена горнолыжная страховка. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Если вы едете с парой, то мы выделим вам 2х местный номер. Если едете с ребенком, то у вас будет семейный номер. Если же едете один или одна, то заселим в мужской или женский номер.
Если вы хотите проживать отдельно, мы вам предоставим возможность проживания в отеле согласно вашему запросу. Будет сделан перерасчет тура. Всё делается заранее.
Человек, который находится в Шерегеш. Вы сможете ему позвонить, задать уточняющие вопросы. В течение всего путешествия вас будет сопровождать по организационным моментам: он покажет, что и где находится, где лучше взять в прокат снаряжение, где лучше покушать, где сегодня проходят вечеринки.