Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней

Шерегеш - это особенная территория, занимающая определенное место

4.7
3 отзыва
Шерегеш – это особенная территория, занимающая определенное место в сердце! В 2018 году Шерегеш признали лучшим горнолыжным курортом по версии National Geographic Traveler Awards 2018. Шерегеш имеет долгий сезон катания.

С октября по конец апреля! То есть, 280 дней в году снег! В Шерегеш едут за пухляком, который известен по своему составу всем любителям горных лыж и сноуборда. Именно сюда райдера приезжают катать из Сочи!
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Шерегеш: горнолыжный тур на 5 активных дней
Ближайшие даты:
16
янв
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янв
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янв
6
фев
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Что вас ожидает 🤩

Настоящий мягкий снег Сибири
Настоящий мягкий снег Сибири
Покатаем на 16-ти горнолыжных трассах различной сложности
Веселая компания
Веселая компания
Разминаемся вместе на йоге, жарим шашлыки, пьем глинтвейн и отдыхаем
Покатушки на снегоходах
Покатушки на снегоходах
Увидим Поклонный Крест и скалы Верблюды
Подъемы на ратраке
Подъемы на ратраке
Поднимемся на вершину горы к ресторану Каришал, чтобы вкусно покушать
Обучение для новичков
Обучение для новичков
Для нас групповые занятия с инструктором по горным лыжам/сноуборду для новичков
Фото- и видео- сессия с фотографом
Фото- и видео- сессия с фотографом
Снимем кино про наше путешествие в Шерегеш и запостим крутые фото

Программа тура по дням

1 день

г. Кемерово - Шерегеш. Знакомство с курортом, катание

Групповой трансфер из аэропорта г. Кемерово в 10:30 в Шерегеш.

В пути 4,5 часа.

Заселение в коттедж в 13:00-14:00.

Обзорная экскурсия по курорту Шерегеш для новичков.

Берем в аренду лыжи/сноуборд если необходимо.

Идем кататься до закрытия подъемников.

Вечером занятие с инструктором по йоге, разомнемся после дороги.

Горячий глинтвейн и шашлыки в 21:00, вечер знакомств.

г. Кемерово - Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово - Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово - Шерегеш. Знакомство с курортом, катаниег. Кемерово - Шерегеш. Знакомство с курортом, катание
2 день

Знакомство с трассами, катание

07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.

Медитация.

08:00-08:40 – завтрак.

09:00 – групповой трансфер к горнолыжным трассам.

10:00-12:00 – групповые занятия с инструктором по горным лыжам/сноуборду для новичков (время может измениться).

12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.

17:00 – групповой трансфер в коттедж.

18:30 – вечерняя заминка с инструктором по йоге.

Тайский массаж в паре.

19:30 – ужин.

20:30-22:30 – баня.

Знакомство с трассами, катаниеЗнакомство с трассами, катаниеЗнакомство с трассами, катаниеЗнакомство с трассами, катание
3 день

Снегоходная экскурсия. Вечерний подъем на гору на ратраке, катание

07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.

Медитация.

08:00-08:40 – завтрак.

09:00 – групповой трансфер к горнолыжным трассам.

10:00-12:00 – групповые занятия с инструктором по горным лыжам/сноуборду для новичков.

12:30-13:00 – самостоятельный обед на горе.

13:30 - 15:00 – экскурсия на снегоходе к “Поклонному Кресту и скалам Верблюды”.

Далее катаемся в секторе А.

17:00 – групповой трансфер до коттеджа.

Легкая закуска.

18:30 – вечерняя заминка с инструктором по йоге.

19:00 – на ратраке поднимаемся на вершину горы к ресторану Каришал.

Ужин (самостоятельный).

23:00 – спуск обратно.

Трансфер к коттеджу.

Снегоходная экскурсия. Вечерний подъем на гору на ратраке, катаниеСнегоходная экскурсия. Вечерний подъем на гору на ратраке, катаниеСнегоходная экскурсия. Вечерний подъем на гору на ратраке, катаниеСнегоходная экскурсия. Вечерний подъем на гору на ратраке, катаниеСнегоходная экскурсия. Вечерний подъем на гору на ратраке, катание
4 день

Фотосессия и съемка с профессиональным фотографом

07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.

Медитация.

08:00-08:40 – завтрак.

10:00 – фотосессия с профессиональным фотографом.

13:00 – снимаем кино про ваше путешествие в Шерегеш.

С вами будет работать видеограф.

18:30 – расслабляющая йога с инструктором.

20:00 – плов, глинтвейн!

Фотосессия и съемка с профессиональным фотографомФотосессия и съемка с профессиональным фотографомФотосессия и съемка с профессиональным фотографомФотосессия и съемка с профессиональным фотографомФотосессия и съемка с профессиональным фотографом
5 день

Подъемы на ратраках. Катания с 3х вершины

07:00-08:00 – утренняя разминка с инструктором по йоге.

Медитация.

08:00-08:30 – завтрак

08:45 – трансфер в сектор Е.

09:10-13:10 – катаем FREERIDE с 3х вершин.

Для новичков будет подготовленный ТОЛЬКО для вас ратраком склон.

14:00 – обедаем в душевном кафе с панорамными окнами.

Продолжаем катать в секторе “Е”.

19:00 – заключительный ужин в баре (оплачивается самостоятельно).

Подъемы на ратраках. Катания с 3х вершиныПодъемы на ратраках. Катания с 3х вершиныПодъемы на ратраках. Катания с 3х вершиныПодъемы на ратраках. Катания с 3х вершиныПодъемы на ратраках. Катания с 3х вершины
6 день

Отъезд

Ранний завтрак.

Групповой трансфер в Кемерово согласно купленным билетам на самолет.

Если вы желаете покататься, то стоит это сделать пораньше, чтобы успеть вернуться до выселения из коттеджа (до 12:00).

В этом случае мы поможем с трансфером в позднее время.

Проживание

Тур предусматривает проживание в коттедже вблизи подъемников.

Варианты проживания

Гостевой коттедж

5 ночей

Один их коттеджей, расположенный на курорте Шерегеш, по наличию мест. Размещение в 2-3хместных номерах.

Гостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттеджГостевой коттедж

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Кемерово – Шерегеш – Кемерово
  • Питание завтрак и ужин по программе
  • Проживание 5 ночей в коттедже вблизи подъемников
  • Сопровождение тур-лидером
  • SkiPass на 2 дня
  • Занятия с инструктором по йоге утром и вечером
  • 4 часа занятия в группе с инструктором по лыжам/сноуборду
  • 1 снегоходная экскурсия
  • Подъемы на ратраках
  • Радиосвязь
  • Горнолыжная страховка
  • Баня 2 часа
  • Фотосессия с фотографом
  • Видео-сессия с видеографом
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кемерово и обратно
  • Самостоятельный трансфер до/от аэропорта
  • Обеды на горе
  • Ужины в кафе/ресторанах
  • Индивидуальное обучение катанию
  • Прокат личного снаряжения
  • Платные услуги в SPA комплексе
Место начала и завершения?
Россия, Кемерово
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена горнолыжная страховка. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

С кем будем проживать?

Если вы едете с парой, то мы выделим вам 2х местный номер. Если едете с ребенком, то у вас будет семейный номер. Если же едете один или одна, то заселим в мужской или женский номер.

Если вы хотите проживать отдельно, мы вам предоставим возможность проживания в отеле согласно вашему запросу. Будет сделан перерасчет тура. Всё делается заранее.

Кто такой тур-лидер?

Человек, который находится в Шерегеш. Вы сможете ему позвонить, задать уточняющие вопросы. В течение всего путешествия вас будет сопровождать по организационным моментам: он покажет, что и где находится, где лучше взять в прокат снаряжение, где лучше покушать, где сегодня проходят вечеринки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
28 июня 2022
Вежливость и большое внимание со стороны менеджеров с момента заказа тура.
Заброска от Красноярска 600 км и 10 часов на микроавтобусе утомительная, обратная дорога на комфортабельном автобусе пролетела незаметно.
Спасибо.
А
21 июня 2022
Всем рекомендую. Как организаторы, так и гиды на высоте. В городе 30С. В горах при высокой влажности и ночью холодно. Берите серьёзные спальники и больше термо белья. Есть в прокате спальники, надо предупредить. Можно и днем на вершине попасть в сильный ветер туман и холод. Одного часа будет достаточно, чтобы прихворать.
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы

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