6 день

Отъезд

Ранний завтрак.

Групповой трансфер в Кемерово согласно купленным билетам на самолет.

Если вы желаете покататься, то стоит это сделать пораньше, чтобы успеть вернуться до выселения из коттеджа (до 12:00).

В этом случае мы поможем с трансфером в позднее время.