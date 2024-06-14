2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайна царя Митридата
Погрузитесь в историю Боспорского царства на индивидуальной экскурсии в Керчи. Узнайте больше о древнегреческом городе Пантикапей и его раскопках
Начало: Керчь, ул. Кирова, 1
Расписание: по предварительной договоренности
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Феодосии в Керчь
Начало: По согласованию с туристом в Феодосии
Расписание: По предварительной договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Керчь сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Керчи, посещение древней церкви Иоанна Предтечи, знакомство с грифонами и прогулка по Арбату
Начало: Керчь площадь Ленина около памятника Ленину
Расписание: Каждый день с 8 до 18
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса14 июня 2024Побывали с семьей на замечательной экскурсии. В Керчи впервые, поэтому было интересно всё. Огромное спасибо нашему гиду Наталии Власовне, великолепно владеющей информацией и с любовью рассказывающей о своём городе!
- ММарина5 ноября 2023Содержательный рассказ и внимательное отношение к экскурсантам.
- ББогданова12 сентября 2022Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод. Масса впечатлений. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Керчи в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Керчи
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Керчи в августе 2024
Сейчас в Керчи в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Керчи на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 13 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь