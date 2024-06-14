2 часа

Индивидуальная до 6 чел.

Керчь сквозь столетия: индивидуальная экскурсия Прогулка по историческому центру Керчи, посещение древней церкви Иоанна Предтечи, знакомство с грифонами и прогулка по Арбату Начало: Керчь площадь Ленина около памятника Ленину

Расписание: Каждый день с 8 до 18