Керчь город 🏙️ с 26 вековой историей 📖, на месте которого находилось грозное и величественное государство Боспор со столицей ⭐️ – Пантикапей.

Экскурсия рассказывает о древности города, который по праву называют археологическим заповедником. Экскурсанты посещают раскопки древнего Пантикапея на горе Митридат, Царский курган – шедевр Боспорской погребальной архитектуры 4-века до рождества Христова, церковь ⛪ Иоанна Предтечи – один из известнейших памятников византийского зодчества 9-10 веков, памятники центра.

Неизгладимое впечатление оставляет посещение Аджимушкайских каменоломен, где в годы 2 – мировой войны вел борьбу с фашистами подземный гарнизон.