Керчь город 🏙️ с 26 вековой историей 📖, на месте которого находилось грозное и величественное государство Боспор со столицей ⭐️ – Пантикапей.
Экскурсия рассказывает о древности города, который по праву называют археологическим заповедником. Экскурсанты посещают раскопки древнего Пантикапея на горе Митридат, Царский курган – шедевр Боспорской погребальной архитектуры 4-века до рождества Христова, церковь ⛪ Иоанна Предтечи – один из известнейших памятников византийского зодчества 9-10 веков, памятники центра.
Неизгладимое впечатление оставляет посещение Аджимушкайских каменоломен, где в годы 2 – мировой войны вел борьбу с фашистами подземный гарнизон.
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Стоимость входных билетов:
Аджимушкайские каменоломни — 400 рублей взрослый / 75 рублей детский
Царский курган — 150 рублей взрослый / 50 рублей детский.
Начало и место завершения
🚩 г. Керчь, автовокзал
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.