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Керчь — город 26 веков

Спутник К.
Спутник К. – Гид из Керчи
Вы попадете на раскопки древнегреческого города Пантикапея на горе Митридат, увидите Царский курган — самый известный из курганов некрополя.

Осмотрите самую старую в Крыму церковь ⛪ Иоанна Предтечи, пройдетесь по центральным улицам Керчи и увидите Аджимушкайские каменоломни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Керчь — город 26 веков

Что вы увидите

  • Пантикапей
  • Царский курган
  • Храм Святого Иоанна Предтечи
  • Аджимушкайские каменоломни
  • Центр города
Керчь город 🏙️ с 26 вековой историей 📖, на месте которого находилось грозное и величественное государство Боспор со столицей ⭐️ – Пантикапей.
Экскурсия рассказывает о древности города, который по праву называют археологическим заповедником. Экскурсанты посещают раскопки древнего Пантикапея на горе Митридат, Царский курган – шедевр Боспорской погребальной архитектуры 4-века до рождества Христова, церковь ⛪ Иоанна Предтечи – один из известнейших памятников византийского зодчества 9-10 веков, памятники центра.
Неизгладимое впечатление оставляет посещение Аджимушкайских каменоломен, где в годы 2 – мировой войны вел борьбу с фашистами подземный гарнизон.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость входных билетов:
  • Аджимушкайские каменоломни — 400 рублей взрослый / 75 рублей детский
  • Царский курган — 150 рублей взрослый / 50 рублей детский.
Начало и место завершения
🚩 г. Керчь, автовокзал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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