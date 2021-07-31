Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по Керчи
- Площадь Ленина. Вы прогуляетесь по излюбленному месту отдыха горожан, осмотрите памятники и старинные здания.
- Храм Иоанна Предтечи. У выдающегося образца византийского зодчества вы узнаете об одном из древнейших христианских храмов России, а при желании зайдете внутрь.
- Наследие Митридата. Прогуляемся по набережной и остановимся у Митридатской лестницы — визитной карточки города, где речь пойдет о понтийском царе и принципиальном враге Рима.
- Гора Митридата. С самой высокой точки города вы окинете взглядом красивые виды на город и слияние двух морей. На вершине горы поговорим о военной истории города и об обелиске Славы.
- Античный Пантикапей. Разглядывая руины 7 века до н. э., вы послушаете рассказы о временах, когда на месте нынешней Керчи находился город Пантикапей.
- Царский курган. Также в программе редкая усыпальница царя Боспорского царства, датируемая 4 века до н. э.
- Аджимушкайские каменоломни. А затем я отвезу вас к месту подвига в Великой Отечественной войне, где вы поразитесь истории подземного сопротивления местных партизан.
Стройка века — Крымский мост
От Керчи вы отправитесь по одному из длиннейших мостов Европы до первой развязки на порт Тамань. По пути узнаете интересные факты о проекте и особенностях возведения стратегического сооружения. А на смотровой площадке, где установили памятную скамейку «Крымский мост», оцените открывающиеся панорамы Керчи с Таманским полуостровом и сделаете яркие снимки с арками. Дополнительно возможен заезд в станицу Тамань — вы познакомитесь с местными достопримечательностями и посетите винный завод «Шато Тамань».
Во время путешествия будем останавливаться везде, где вам интересно. Вы душевно проведете время и сделаете множество фотографий в лучших фотолокациях города.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: посещение Царского кургана — 120 руб. /взрослого, дети — бесплатно; по желанию заезд в станицу Тамань — 2000 руб. /группу.
- Посещение каменоломен не предполагается, но возможно по предварительному согласованию