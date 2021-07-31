Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие

Познакомиться с визитными карточками города и проехать по самому длинному мосту России

5
2 отзыва
Лаконично и интересно я расскажу о знаковых местах и событиях Керчи, которые погрузят вас в Античность, Средневековье и современность.

Вы узнаете об эпохе Пантикапея и царе Митридате.

Побываете в древней усыпальнице и осмотрите старейшую православную святыню Крыма — храм Иоанна Предтечи.

А также поразитесь истории Аджимушкайских каменоломен и пересечете Крымский мост.
Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие
Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие
Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие
Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие
Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие
Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие
Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие
Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие
Керчь и Крымский мост: дружеское путешествие

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Керчи

  • Площадь Ленина. Вы прогуляетесь по излюбленному месту отдыха горожан, осмотрите памятники и старинные здания.
  • Храм Иоанна Предтечи. У выдающегося образца византийского зодчества вы узнаете об одном из древнейших христианских храмов России, а при желании зайдете внутрь.
  • Наследие Митридата. Прогуляемся по набережной и остановимся у Митридатской лестницы — визитной карточки города, где речь пойдет о понтийском царе и принципиальном враге Рима.
  • Гора Митридата. С самой высокой точки города вы окинете взглядом красивые виды на город и слияние двух морей. На вершине горы поговорим о военной истории города и об обелиске Славы.
  • Античный Пантикапей. Разглядывая руины 7 века до н. э., вы послушаете рассказы о временах, когда на месте нынешней Керчи находился город Пантикапей.
  • Царский курган. Также в программе редкая усыпальница царя Боспорского царства, датируемая 4 века до н. э.
  • Аджимушкайские каменоломни. А затем я отвезу вас к месту подвига в Великой Отечественной войне, где вы поразитесь истории подземного сопротивления местных партизан.

Стройка века — Крымский мост

От Керчи вы отправитесь по одному из длиннейших мостов Европы до первой развязки на порт Тамань. По пути узнаете интересные факты о проекте и особенностях возведения стратегического сооружения. А на смотровой площадке, где установили памятную скамейку «Крымский мост», оцените открывающиеся панорамы Керчи с Таманским полуостровом и сделаете яркие снимки с арками. Дополнительно возможен заезд в станицу Тамань — вы познакомитесь с местными достопримечательностями и посетите винный завод «Шато Тамань».

Во время путешествия будем останавливаться везде, где вам интересно. Вы душевно проведете время и сделаете множество фотографий в лучших фотолокациях города.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение Царского кургана — 120 руб. /взрослого, дети — бесплатно; по желанию заезд в станицу Тамань — 2000 руб. /группу.
  • Посещение каменоломен не предполагается, но возможно по предварительному согласованию
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Провожу индивидуальные экскурсии по самому древнему городу Керчи и Керченскому полуострову на своем автомобиле. Знакомлю моих гостей (а все путешественники для меня именно гости) с уникальной историей Керчи. Показываю то, что обычно обходят стороной на других экскурсиях. Делюсь своей любовью и влюбляю вас.
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2 настоящих отзыва от туристов

В
31 июля 2021
Отличная, познавательно экскурсия от фаната своего города! Спасибо!
О
31 мая 2021
Экскурсия индивидуальная, очень интересно, информативно и комфортно. Гид Елена очень дипломатична и доброжелательна. Так вдохновенно рассказывает о своём городе, что хочется изучить его ещё больше. Большое спасибо за экскурсию

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