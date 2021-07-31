Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Керчи

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Керчи

Площадь Ленина . Вы прогуляетесь по излюбленному месту отдыха горожан, осмотрите памятники и старинные здания.

. Вы прогуляетесь по излюбленному месту отдыха горожан, осмотрите памятники и старинные здания. Храм Иоанна Предтечи . У выдающегося образца византийского зодчества вы узнаете об одном из древнейших христианских храмов России, а при желании зайдете внутрь.

. У выдающегося образца византийского зодчества вы узнаете об одном из древнейших христианских храмов России, а при желании зайдете внутрь. Наследие Митридата . Прогуляемся по набережной и остановимся у Митридатской лестницы — визитной карточки города, где речь пойдет о понтийском царе и принципиальном враге Рима.

. Прогуляемся по набережной и остановимся у Митридатской лестницы — визитной карточки города, где речь пойдет о понтийском царе и принципиальном враге Рима. Гора Митридата . С самой высокой точки города вы окинете взглядом красивые виды на город и слияние двух морей. На вершине горы поговорим о военной истории города и об обелиске Славы.

. С самой высокой точки города вы окинете взглядом красивые виды на город и слияние двух морей. На вершине горы поговорим о военной истории города и об обелиске Славы. Античный Пантикапей . Разглядывая руины 7 века до н. э., вы послушаете рассказы о временах, когда на месте нынешней Керчи находился город Пантикапей.

. Разглядывая руины 7 века до н. э., вы послушаете рассказы о временах, когда на месте нынешней Керчи находился город Пантикапей. Царский курган . Также в программе редкая усыпальница царя Боспорского царства, датируемая 4 века до н. э.

. Также в программе редкая усыпальница царя Боспорского царства, датируемая 4 века до н. э. Аджимушкайские каменоломни. А затем я отвезу вас к месту подвига в Великой Отечественной войне, где вы поразитесь истории подземного сопротивления местных партизан.

Стройка века — Крымский мост

От Керчи вы отправитесь по одному из длиннейших мостов Европы до первой развязки на порт Тамань. По пути узнаете интересные факты о проекте и особенностях возведения стратегического сооружения. А на смотровой площадке, где установили памятную скамейку «Крымский мост», оцените открывающиеся панорамы Керчи с Таманским полуостровом и сделаете яркие снимки с арками. Дополнительно возможен заезд в станицу Тамань — вы познакомитесь с местными достопримечательностями и посетите винный завод «Шато Тамань».

Во время путешествия будем останавливаться везде, где вам интересно. Вы душевно проведете время и сделаете множество фотографий в лучших фотолокациях города.

Организационные детали