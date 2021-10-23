Что вас ожидает

Из чего состоит Керчь

Чем может похвастаться такое старое место? Я познакомлю вас с достопримечательностями разных эпох, начиная с Античности. Мы побываем на Аджимушкайских каменоломнях и посетим Царский курган. Полюбуемся Митридатской лестницей и поднимемся на гору, чтобы одним взглядом охватить весь город. Обязательно прогуляемся по набережной — как ни странно, она заслуживает отдельного внимания и уже стала точкой притяжения гостей, очень уж живописная. А также осмотрим главные площади, храмы и обелиски. Для каждой локации я приберегла занимательные истории и факты.

Поездка по живописному мосту

Продолжим экскурсию с ветерком — прокатимся на автомобиле по протяжённому Крымскому мосту. Если отправимся в путешествие вечером, то застанем незапланированную достопримечательность — заход солнца. Но в другое время дорога доставит не меньшее удовольствие: вы полюбуетесь берегом полуострова и сделаете памятные снимки. А я расскажу по пути, как строился мост и чем он примечателен.

Организационные детали

Посещение Царского кургана — 120 руб. /взрослые, детям бесплатно.