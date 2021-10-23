Керчь и Крымский мост за одно путешествие

Знакомство с городом пешком и с самым знаменитым сооружением полуострова — на авто

5
4 отзыва
В Крыму столько интересного — и Керчь не станет исключением.

Это один из самых древних городов на территории страны, в прошлом Пантикапей.

Вы прогуляетесь не только по его доминантам, но и по истории — я расскажу, что здесь происходило пару тысяч лет назад и что сохранилось до нашего времени.

А ещё мы отправимся в запоминающуюся поездку по мосту-легенде!
Керчь и Крымский мост за одно путешествие
Керчь и Крымский мост за одно путешествие
Керчь и Крымский мост за одно путешествие
Керчь и Крымский мост за одно путешествие
Керчь и Крымский мост за одно путешествие
Керчь и Крымский мост за одно путешествие

Что вас ожидает

Из чего состоит Керчь

Чем может похвастаться такое старое место? Я познакомлю вас с достопримечательностями разных эпох, начиная с Античности. Мы побываем на Аджимушкайских каменоломнях и посетим Царский курган. Полюбуемся Митридатской лестницей и поднимемся на гору, чтобы одним взглядом охватить весь город. Обязательно прогуляемся по набережной — как ни странно, она заслуживает отдельного внимания и уже стала точкой притяжения гостей, очень уж живописная. А также осмотрим главные площади, храмы и обелиски. Для каждой локации я приберегла занимательные истории и факты.

Поездка по живописному мосту

Продолжим экскурсию с ветерком — прокатимся на автомобиле по протяжённому Крымскому мосту. Если отправимся в путешествие вечером, то застанем незапланированную достопримечательность — заход солнца. Но в другое время дорога доставит не меньшее удовольствие: вы полюбуетесь берегом полуострова и сделаете памятные снимки. А я расскажу по пути, как строился мост и чем он примечателен.

Организационные детали

Посещение Царского кургана — 120 руб. /взрослые, детям бесплатно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Елена
Елена
Провожу индивидуальные экскурсии по самому древнему городу Керчи и Керченскому полуострову на своем автомобиле. Знакомлю моих гостей (а все путешественники для меня именно гости) с уникальной историей Керчи. Показываю то, что обычно обходят стороной на других экскурсиях. Делюсь своей любовью и влюбляю вас.
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4 настоящих отзыва от туристов

Т
23 окт 2021
Спасибо Елене за прекрасную познавательную экскурсию! Прекрасный гид, любящая свой город и заряжающая нас этой любовью! Рекомендую!
О
25 сен 2021
У нас было удивительное путешествие по Керчи и окрестностям с Еленой. Елена очень знающий, чуткий, внимательный и очень приятный/позитивный человек. С полуслова поняв наши интересы, она делала акцент на важных для нас знаниях, не в ущерб другим сторонам истории Керчи. Мы очень довольны экскурсией и рекомендуем всем именно этого гида. Спасибо, Вам, Елена, еще раз. С большой теплотой вспоминаем Керчь и планируем когда-нибудь вернуться
Екатерина
2 сен 2021
Добрый день. Елена, вы-чудо! Экскурсия с вами пролетела на одном дыхании. Самый лучший экскурсовод для туристов с детьми. Подача материала адаптирована для младшего поколения. Наш сын с удовольствием слушал, отвечал на вопросы и он захотел вернуться на следующий год и посетить другие маршруты Елены. Мы с мужем тоже были увлечены в экскурсию, как дети. Спасибо
Виктор
8 июля 2021
Лена! Большое Вам спасибо за экскурсию и отлично проведенный день.
Как экскурсовод Лена замечательна, очень умна и образована. Хорошо поставлена речь. Приятный голос. Отлично знает историю Керчи, а материал доводит в легко доступной для понимания и усвоения форме. Лену интересно слушать от первого, до последнего слова. Дети 9 и 12 лет слушали ее с открытым ртом. Одновременно с экскурсией советует много интересных мест для посещения, а магазин рыбных деликатесов Крыма, куда она нас привезла-просто супер, пальчики оближешь! Советую всем гостям этого замечательного города Керчи Елену, как экскурсовода- не пожалеете!

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