  1. Россия
  2. Экскурсии

Озеро "Чокрак"

3
1 отзыв
Спутник К.
Спутник К. – Гид из Керчи
Озеро "Чокрак"
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 143 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Озеро "Чокрак"

Что вы увидите

  • Озеро Чокрак
  • Генеральские пляжи
В Крыму много соленых озер, содержащих целебную грязь. Одним из них является Чокрак, которое находится на берегу Азовского моря 🌊 этого озера в том, что в процессе образования грязи, наряду с рапой и солью, активно участвуют грязевые вулканы, находящиеся на дне и по берегам озера, а также минеральные источники.
На склонах берегов озера растет много видов целебных трав: иван-чай, душица, бессмертник, шиповник.
Сразу за озером, ярко блестящем на солнце ☀️ белизной рапы, и протяженным пляжем бухты Морской пехоты, начинаются "Генеральские пляжи". Это десятки небольших и очень уютных бухточек с песчаными пляжами, разделенных между собой причудливыми скалами. И море... теплое, ласковое Азовское море...
Что входит
  • Транспорт
  • Отдых на Азове
Что не входит
  • Питание
  • Шашлык по желанию от 300 руб.
Начало и место завершения
🚩 г. Керчь, автовокзал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник К.
Спутник К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Спутник К. проводит ещё 2 экскурсии

Пещеры Крыма из Керчи
3 429
13 часов
Пещеры Крыма из Керчи
Керчь — город 26 веков
10 000
4.5 часов
Керчь — город 26 веков

Еще несколько необычных экскурсий в Керчи

Тайна царя Митридата
2 500
2 часа
Тайна царя Митридата
6 отзывов