В Крыму много соленых озер, содержащих целебную грязь. Одним из них является Чокрак, которое находится на берегу Азовского моря 🌊 этого озера в том, что в процессе образования грязи, наряду с рапой и солью, активно участвуют грязевые вулканы, находящиеся на дне и по берегам озера, а также минеральные источники.

На склонах берегов озера растет много видов целебных трав: иван-чай, душица, бессмертник, шиповник.

Сразу за озером, ярко блестящем на солнце ☀️ белизной рапы, и протяженным пляжем бухты Морской пехоты, начинаются "Генеральские пляжи". Это десятки небольших и очень уютных бухточек с песчаными пляжами, разделенных между собой причудливыми скалами. И море... теплое, ласковое Азовское море...