Спутник К. проводит ещё 2 экскурсии

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Пещеры Крыма из Керчи

Спутник К.
Спутник К. – Гид из Керчи
Вы отправитесь на встречу с удивительными пещерами Крыма, которые образовались в горном массиве Чатыр-Даг несколько миллионов лет назад.

Во время подземной прогулки вы узнаете, почему многие сравнивают Чатыр-Даг с голландским сыром, посетите одну из самых красивых 🤩 пещер мира – Мраморную, а также побываете в уникальной многоуровневой пещере Эмине-Баир-Хосар, где увидите сталагмиты размером с 15-этажный дом и останки животных ледникового периода.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 3 429 ₽ за человека

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Пещеры Крыма из Керчи
Одним из самых интересных мест Крыма является горный массив Чатыр-Даг. С тюркскогоего название переводится как «шатер-гора». Остроумные туристы говорят, что эта громадаочень похожа на голландский сыр, потому что вся пронизана сотнями карстовых полостей, шахт, колодцев, пещер. Среди них наиболее популярной является пещера «Мраморная». По оценкам специалистов, она входит в пятерку красивейших оборудованных пещер мира. Открыта и исследована она была сравнительно недавно – в 1987 году. Симферопольский центр спелеотуризма «Оникс-Тур», под руководством Александра Козлова, продолжает изучать и оберегать мир пещеры, а так же прекрасно оборудовал ее для экскурсионных маршрутов. Тысячи туристов приезжают полюбоваться этой уникальной красотой.
Свое название — «Мраморная», пещера получила благодаря тому, что заложена в породах мраморовидного известняка. Мир карстовых пещер долгое время создавался в полной темноте с помощью воды, и сейчас мы можем проникнуть в него. Внутри дышится легко. Холодный воздух, мокрые стены и пол. Кажется, что мы попали вдруг в ледяное застывшее царство, хотя постоянная температура воздуха в пещере – плюс 9 градусов, а относительная влажность 98 – 100 процентов. Горный массив Чатыр-Даг. Внутри этот исполин, словно слоеный пирог имеет множество карстовых полостей. Спелеологи исследуют его уже не один десяток лет. За это время они открыли более ста пятидесяти пещер. В истории 📖 образования пещер немаловажную роль сыграла вода. Здесь отшумело два моря 🌊, затем земная поверхность то поднималась, то опускалась, формируя могучий горный массив. Ветер и атмосферные осадки шлифовали скальные хребты, вымывали глубокие воронки. Через многочисленные трещины вода проникала вглубь горной породы, прокладывая русло полноводных подземных рек. Так миллионы лет назад появились пещеры Чатыр-Дага, среди которых неповторимая по своей красоте пещера «Эмине-Баир-Хосар». В переводе с тюркского Эми – дуб, Баир – склон, Хосар – колодец, все вместе это означает: колодец на склоне возле дуба. Длинна великолепной пещеры – больше двух километров. У нее пять уровней. Залы самого верхнего примерно в тридцати метрах от поверхности земли, нижнего – на глубине ста восьмидесяти метров. По разнообразию кальцитовых образований пещера уникальна.
Что входит
  • трансфер на комфортабельных микроавтобусах
  • экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Стоимость входных билетов: Мраморная пещера - 700/350
  • Эмине-Баир-Хосар - 700/350руб.
Начало и место завершения
🚩 г. Керчь, автовокзал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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