2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по исторической Кинешме: от купеческих домов до Волги
Прогулка по Кинешме раскроет тайны жизни местных предпринимателей и фабрикантов. Узнайте, как развивался город и что осталось от его богатого наследия
Начало: Улица имени Ленина, 18, Кинешма
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кинешме: история и творчество
Прогулка по центральной части Кинешмы в компании творческих людей конца XIX - начала XX века. Вдохновляющие истории, чтение произведений и игры того времени
Начало: Кинешма, ул. Ленина, 18
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 800₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по исторической Кинешме: от купцов до современности
Узнайте о жизни предпринимателей в Кинешме, их успехах и провалах. Прогуляйтесь по исторической части города, наслаждаясь местным колоритом и архитектурой
Начало: Улица имени Ленина, 18, Кинешма
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Светское и духовное образование: прогулка вдоль старых школ
Прогулка по уютным улочкам Кинешмы с посещением старинных гимназий и училищ. Узнайте о жизни учащихся в дореволюционном городе и их карьерных возможностях
Начало: Г. Кинешма, ул. Ленина, д. 18
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья18 июля 2024Замечательная экскурсия, очень познавательно и полезно ❤️
- ННадежда7 августа 2023Отличная экскурсия! Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кинешме в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Кинешме в августе 2024
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