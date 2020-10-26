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Летим в Киренск

Как добраться до Киренска на самолёте

В Киренске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kirensk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Киренска

  1. Киренск KCK
    Kirensk Airport

Самые дешёвые билеты в Киренск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
26.10.2020из 🇷🇺Иркутска8 9101ч 45м
07.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга14 82832ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Москвы15 12634ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Красноярска15 92517ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Уфы16 80550ч 50м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга17 22550ч (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Магнитогорска17 89150ч 30м (⇵2)
11.02.2021из 🇷🇺Казани18 59015ч (⇵2)
14.12.2020из 🇷🇺Владивостока24 41310ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Братска33 42027ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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