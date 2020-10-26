Как добраться до Киренска на самолёте
В Киренске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kirensk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Киренска
- Киренск KCKKirensk Airport
Самые дешёвые билеты в Киренск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|8 910
|1ч 45м
|07.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|14 828
|32ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|15 126
|34ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|15 925
|17ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|16 805
|50ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|17 225
|50ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|17 891
|50ч 30м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇷🇺Казани
|18 590
|15ч (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|24 413
|10ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|33 420
|27ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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