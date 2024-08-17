4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
11 334₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Природа и легенды горы Маура: индивидуальная экскурсия
Посетите заповедник в окрестностях Кириллова, где обитают редкие виды растений и животных. Узнайте о краснокнижных орхидеях и легендах горы Маура
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 августа 2024Очень интересная экскурсия, включающая в себя посещение трёх монастырей- музеев, один из которых входит в список всемирного наследия ЮНЕСКO. Огромная благодарность
- ИИрина14 августа 2024Большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Чувствуется настоящий профессионал с широким кругозором, который умеет найти контакт, увлечь слушателей. Рекомендую всем, кто интересуется историей.
- ООльга12 августа 2024Мы остались очень довольны поездкой по монастырям с Евгением. Он историк и музейный работник с многолетним стажем. Это не могло
- ЕЕгор6 августа 2024Все очень интересно!!!
- ООльга23 июля 2024Всем добрый день! Мы семьёй посетили экскурсию по Кириллову. Нам очень понравилась подача информации и атмосфера встречи. Видно, что Евгений любит свой край и обладает широким кругозором, а также большим багажом исторических знаний. Рекомеедуем!!!
- ММарина30 июня 2024Благодаря экскурсии я узнала много об истории города, исторической архитектуре, о главном памятнике города Кирилло-Белозерском монастыре, увидела город глазами любящего его жителя.
- ММарина30 июня 2024Чудесные природные места. Красивый лес, чистый воздух, прекрасные виды, душистые цветочные поляны. Для любителей природы в сопровождении отличного рассказчика
- ММария17 августа 2023Спасибо гиду-мы были сложной командой!
- ННадежда13 августа 2023Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Кириллову в сентябре 2024
Сейчас в Кириллове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 11 334. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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