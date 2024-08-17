На Рождество – экскурсии в Кириллове

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кириллове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
65 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
11 334 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов
Пешая
58 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Гора Маура и Сокольский бор
Пешая
9 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Природа и легенды горы Маура: индивидуальная экскурсия
Посетите заповедник в окрестностях Кириллова, где обитают редкие виды растений и животных. Узнайте о краснокнижных орхидеях и легендах горы Маура
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
6 670 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 августа 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Очень интересная экскурсия, включающая в себя посещение трёх монастырей- музеев, один из которых входит в список всемирного наследия ЮНЕСКO. Огромная благодарность
    читать дальше

    нашему гиду Евгению за очень подробное погружение в тему и ответы на наши вопросы, на одном дыхании «пролетел» наш день, мы узнали очень много нового (включая новые факты как по истории, так и, архитектуре, православию и т. д.). Рекомендую для любителей истории нашей страны (так как православие и история государства Российского очень тесно связаны).

  • И
    Ирина
    14 августа 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Большое спасибо Евгению за прекрасную экскурсию! Чувствуется настоящий профессионал с широким кругозором, который умеет найти контакт, увлечь слушателей. Рекомендую всем, кто интересуется историей.
  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Мы остались очень довольны поездкой по монастырям с Евгением. Он историк и музейный работник с многолетним стажем. Это не могло
    читать дальше

    положительно не сказаться на подготовке и проведении экскурсии, требовавшей четкости и соблюдении временных рамок при переезде из точки А в точки В и С. Блестящая идея - прогулка вокруг крепостных стен Кирилло-Белозкрского монастыря. Мы узнали об истории обители и ее связи с Вологодчиной и всей землей Русской. В Горицах мы увидели полузаброшенный монастырь, которому еще только предстоит вернуть былую славу престижного и богатого женского монастыря. О Ферапонтове, перед экскурсией с авторизованным гидом, поговорили, разглядывая этот велчественно парящий над округой архитектурный ансамбль, расположившись у подножья холма, на небольшом отдалении. С удовольствием поехали бы с Евгением снова на другую экскурсию.

    Мы остались очень довольны поездкой по монастырям с Евгением. Он историк и музейный работник с многолетнимМы остались очень довольны поездкой по монастырям с Евгением. Он историк и музейный работник с многолетнимМы остались очень довольны поездкой по монастырям с Евгением. Он историк и музейный работник с многолетнимМы остались очень довольны поездкой по монастырям с Евгением. Он историк и музейный работник с многолетним
  • Е
    Егор
    6 августа 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Все очень интересно!!!
    Все очень интересно!!!Все очень интересно!!!
  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Всем добрый день! Мы семьёй посетили экскурсию по Кириллову. Нам очень понравилась подача информации и атмосфера встречи. Видно, что Евгений любит свой край и обладает широким кругозором, а также большим багажом исторических знаний. Рекомеедуем!!!
    Всем добрый день! Мы семьёй посетили экскурсию по Кириллову. Нам очень понравилась подача информации и атмосфера
  • М
    Марина
    30 июня 2024
    Добро пожаловать в Кириллов
    Благодаря экскурсии я узнала много об истории города, исторической архитектуре, о главном памятнике города Кирилло-Белозерском монастыре, увидела город глазами любящего его жителя.
    Благодаря экскурсии я узнала много об истории города, исторической архитектуре, о главном памятнике города Кирилло-Белозерском монастыреБлагодаря экскурсии я узнала много об истории города, исторической архитектуре, о главном памятнике города Кирилло-Белозерском монастыреБлагодаря экскурсии я узнала много об истории города, исторической архитектуре, о главном памятнике города Кирилло-Белозерском монастыреБлагодаря экскурсии я узнала много об истории города, исторической архитектуре, о главном памятнике города Кирилло-Белозерском монастыре
  • М
    Марина
    30 июня 2024
    Гора Маура и Сокольский бор
    Чудесные природные места. Красивый лес, чистый воздух, прекрасные виды, душистые цветочные поляны. Для любителей природы в сопровождении отличного рассказчика
  • М
    Мария
    17 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Спасибо гиду-мы были сложной командой!
    Спасибо гиду-мы были сложной командой!
  • Н
    Надежда
    13 августа 2023
    Гора Маура и Сокольский бор
    Побывали сегодня на экскурсии у Евгения, остались очень довольны. Гид коммуникабелен, отзывчив, любит свой край и много знает о нем. Мы были с мужем вдвоем на экскурсии, но, думаю, что т детям будет очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кириллове
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
  2. Добро пожаловать в Кириллов
  3. Гора Маура и Сокольский бор
Какие места ещё посмотреть в Кириллове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Кирилло-Белозерский монастырь
  2. Ферапонтов монастырь
  3. Национальный парк «Русский Север»
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в сентябре 2024
Сейчас в Кириллове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 11 334. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Кириллове на 2024 год на рождество, 132 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам