читать дальше

положительно не сказаться на подготовке и проведении экскурсии, требовавшей четкости и соблюдении временных рамок при переезде из точки А в точки В и С. Блестящая идея - прогулка вокруг крепостных стен Кирилло-Белозкрского монастыря. Мы узнали об истории обители и ее связи с Вологодчиной и всей землей Русской. В Горицах мы увидели полузаброшенный монастырь, которому еще только предстоит вернуть былую славу престижного и богатого женского монастыря. О Ферапонтове, перед экскурсией с авторизованным гидом, поговорили, разглядывая этот велчественно парящий над округой архитектурный ансамбль, расположившись у подножья холма, на небольшом отдалении. С удовольствием поехали бы с Евгением снова на другую экскурсию.