1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пленительная история: Вокруг Кирилло-Белозерского Монастыря
Узнайте историю Кирилло-Белозерского Монастыря, его строительство и роль великих князей и царей. Откройте для себя уникальные башни и реликвии
Начало: По договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия: В гостях у мастера корабельного дела в д. Галинское
Погрузитесь в мир традиционного судостроения с мастером Сергеем Токаревым. Узнайте истории, попробуйте греблю и стрельбу из пушки, насладитесь чаем с блинами
Начало: Череповецкий р-н., д. Галинское, д. 16
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Погрузитесь в историю и духовное наследие Северной Фиваиды, посетив крупнейшие монастыри региона, включая объект ЮНЕСКО и таинственную «обитель женских слез»
Начало: По договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
17 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ферапонтов монастырь: о фресках Дионисия
Добро пожаловать на экскурсию, которая раскроет перед вами историю Ферапонтова монастыря и его великолепные фрески, созданные Дионисием в XVI веке
Начало: По договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кириллову: Воскресенский и Троицкий соборы, Покровский храм
Погрузитесь в историю и духовность Горицкого женского монастыря в Кириллове. Узнайте о жизни Ефросиньи Старицкой и посетите древние храмы
Начало: По договоренности
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
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