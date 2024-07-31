читать дальше

узнали много нового об истории монастырей Вологодского края, увидели прекрасные природные места, творения рук человека 14-16 веков, посетили святые храмы, уведили древние фрески, были поражены искусством архитектуры и живописи мастеров тех эпох. Очень благодарны Евгению, который сумел до нас донести красоту и величие Вологодского края, очень доступно, красочно и многогранно. Чувствуется, что это его любимое дело, будем рекомендовать своим знакомым и друзьям посетить эту великолепную экскурсию!