4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гостях у мастера корабельного дела
Увлекательное путешествие по частному музею, где вы узнаете о древних технологиях создания лодок
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 июля 2024Спасибо большое нашему экскурсоводу Надежде! Экскурсия прошла на отлично! Маршрут был составлен с нашими пожеланиями, так как с нами на
- ГГалина28 июля 2024Прекрасная экскурсия с высокопрофессиональным экскурсоводом. Продуманный маршрут, чёткое изложение материала, полное представление о предмете без лишней информации, которая обычно вылетает из головы достаточно быстро. При этом очень комфортное личное общение.
- ООльга21 июля 2024Мы, группа путешественнец из Москвы, хотим выразить свою благодарность нашему гиду, Евгению, который нас ознакомил с монастырями Северной Фиваиды. Мы
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