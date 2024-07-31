Все – экскурсии в Кириллове

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Кириллове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
60 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
Исследуйте монастыри Северной Фиваиды в Кириллове. Узнайте о духовных святых, древних крепостях и уникальных фресках Дионисия
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов
Пешая
57 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Кириллов: история и архитектура
Индивидуальная экскурсия по историческому Кириллову: живописные парки, старинные купеческие дома и величественный Кирилло-Белозерский монастырь
Начало: У Кирилло-Белозерского монастыря
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гостях у мастера корабельного дела
Увлекательное путешествие по частному музею, где вы узнаете о древних технологиях создания лодок
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 июля 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Спасибо большое нашему экскурсоводу Надежде! Экскурсия прошла на отлично! Маршрут был составлен с нашими пожеланиями, так как с нами на
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    экскурсию поехала возрастная женщина. Надежда замечательный,компетентный экскурсовод, рассказывает интересно, увлекательно, а самое главное это было очень комфортное общение! РЕКОМЕНДУЕМ! Большой привет от Людмилы Викторовны, Алисы и Екатерины.

  • Г
    Галина
    28 июля 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Прекрасная экскурсия с высокопрофессиональным экскурсоводом. Продуманный маршрут, чёткое изложение материала, полное представление о предмете без лишней информации, которая обычно вылетает из головы достаточно быстро. При этом очень комфортное личное общение.
  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
    Мы, группа путешественнец из Москвы, хотим выразить свою благодарность нашему гиду, Евгению, который нас ознакомил с монастырями Северной Фиваиды. Мы
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    узнали много нового об истории монастырей Вологодского края, увидели прекрасные природные места, творения рук человека 14-16 веков, посетили святые храмы, уведили древние фрески, были поражены искусством архитектуры и живописи мастеров тех эпох. Очень благодарны Евгению, который сумел до нас донести красоту и величие Вологодского края, очень доступно, красочно и многогранно. Чувствуется, что это его любимое дело, будем рекомендовать своим знакомым и друзьям посетить эту великолепную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Кириллову в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кириллове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Монастыри Северной Фиваиды: Кирилло-Белозерский, Горицкий, Ферапонтов
  2. Добро пожаловать в Кириллов
  3. В гостях у мастера корабельного дела
Какие места ещё посмотреть в Кириллове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Кирилло-Белозерский монастырь
  2. Ферапонтов монастырь
  3. Национальный парк «Русский Север»
Сколько стоит экскурсия по Кириллову в августе 2024
Сейчас в Кириллове в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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