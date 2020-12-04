Как добраться до Кирова на самолёте
В Кирове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kirov Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кирова
- Победилово KVXKirov Airport
Самые дешёвые билеты в Киров из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|1 999
|1ч 40м
|14.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 249
|1ч 55м
|17.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|2 914
|26ч (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|2 950
|32ч 40м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|2 950
|10ч 20м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|2 950
|35ч 20м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Пскова
|3 259
|38ч 15м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|3 358
|37ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|3 422
|5ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|3 422
|11ч 45м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|3 485
|17ч 15м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|3 485
|28ч (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|3 698
|14ч 25м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|3 810
|21ч (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|3 883
|53ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|3 914
|15ч 10м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|3 948
|10ч 55м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|4 000
|1ч 55м
|24.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|4 004
|13ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|4 020
|39ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|4 020
|28ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|4 093
|36ч (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|4 098
|10ч 35м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|4 151
|6ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|4 198
|17ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|4 248
|10ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|4 250
|28ч 20м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|4 408
|36ч 50м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|4 517
|8ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|4 517
|41ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|4 556
|38ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|4 565
|50ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|4 670
|31ч 40м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|4 698
|10ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|4 870
|19ч 55м (⇵1)
|15.11.2020
|из Ялты
|4 909
|20ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Калуги
|5 006
|28ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|5 298
|17ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|5 389
|52ч 20м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|5 556
|19ч 45м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Кировска
|5 775
|47ч 30м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|5 882
|15ч 50м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|5 899
|20ч 15м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|5 925
|23ч 10м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|6 148
|31ч 20м (⇵2)
|28.02.2021
|из 🇷🇺Оренбурга
|6 227
|16ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|6 336
|55ч 55м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|6 443
|15ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|6 838
|9ч 45м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|6 898
|18ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Саранска
|7 014
|22ч 55м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|7 198
|18ч 10м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 223
|7ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|7 366
|31ч (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|7 434
|59ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|7 590
|33ч (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 719
|30ч 35м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|7 742
|49ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|7 802
|25ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Ухты
|7 872
|12ч 25м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|8 101
|34ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|9 239
|18ч 5м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Белоярского
|9 778
|32ч 15м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇫🇷Парижа
|9 894
|22ч 20м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|10 448
|38ч 30м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Надыма
|10 574
|36ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|10 574
|41ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Воркуты
|11 759
|20ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|11 930
|18ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|12 523
|26ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|12 762
|17ч 50м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇰🇿Алматы
|13 269
|45ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Усинска
|14 179
|26ч 35м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Братска
|15 399
|29ч 45м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|15 848
|38ч 25м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|17 809
|43ч 25м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|17 936
|16ч 50м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Норильска
|18 033
|49ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|18 268
|18ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Усть-Кута
|18 852
|34ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ленска
|21 460
|37ч 55м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|21 583
|32ч (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|23 974
|43ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|25 187
|31ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|29 676
|18ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|31 509
|27ч 35м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Усть-Неры
|45 327
|41ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|46 321
|30ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кирова
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кирова, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Анталья, Калининград и Краснодар
- 16.11.202023.11.2020
- 04.11.202006.11.2020
- 11.12.202016.12.2020
- 30.10.202003.11.2020
- 02.11.202010.11.2020
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