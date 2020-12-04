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Как добраться до Кирова на самолёте

В Кирове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kirov Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кирова

  1. Победилово KVX
    Kirov Airport

Самые дешёвые билеты в Киров из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
04.12.2020из 🇷🇺Москвы1 9991ч 40м
14.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 2491ч 55м
17.10.2020из 🇷🇺Челябинска2 91426ч (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Воронежа2 95032ч 40м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Архангельска2 95010ч 20м (⇵1)
28.11.2020из 🇷🇺Казани2 95035ч 20м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Пскова3 25938ч 15м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Мурманска3 35837ч 45м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Уфы3 4225ч 10м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга3 42211ч 45м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Тюмени3 48517ч 15м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Волгограда3 48528ч (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Краснодара3 69814ч 25м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Сочи3 81021ч (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Владикавказа3 88353ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Ярославля3 91415ч 10м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Калининграда3 94810ч 55м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара4 0001ч 55м
24.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону4 00413ч 30м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Нижневартовска4 02039ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Перми4 02028ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Ижевска4 09336ч (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод4 09810ч 35м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Махачкалы4 1516ч 50м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Сургута4 19817ч 15м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Магаса4 24810ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Ставрополя4 25028ч 20м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Саратова4 40836ч 50м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Белгорода4 5178ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Самары4 51741ч 35м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода4 55638ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Ульяновска4 56550ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)4 67031ч 40м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Астрахани4 69810ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Брянска4 87019ч 55м (⇵1)
15.11.2020из Ялты4 90920ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Калуги5 00628ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Красноярска5 29817ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Грозного5 38952ч 20м (⇵1)
17.11.2020из 🇷🇺Анапы5 55619ч 45м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Кировска5 77547ч 30м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Омска5 88215ч 50м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Новосибирска5 89920ч 15м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Череповеца5 92523ч 10м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска6 14831ч 20м (⇵2)
28.02.2021из 🇷🇺Оренбурга6 22716ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Ноябрьска6 33655ч 55м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара6 44315ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Пензы6 8389ч 45м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Иркутска6 89818ч 5м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Саранска7 01422ч 55м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ7 19818ч 10м (⇵1)
25.11.2020из 🇹🇷Стамбула7 2237ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Кемерово7 36631ч (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя7 43459ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Геленджика7 59033ч (⇵1)
15.11.2020из 🇹🇷Антальи7 71930ч 35м (⇵1)
20.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива7 74249ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Барнаула7 80225ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Ухты7 87212ч 25м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Томска8 10134ч 30м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка9 23918ч 5м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Белоярского9 77832ч 15м (⇵2)
04.01.2021из 🇫🇷Парижа9 89422ч 20м (⇵2)
31.10.2020из 🇱🇻Риги10 44838ч 30м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Надыма10 57436ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Салехарда10 57441ч 10м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Воркуты11 75920ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Хабаровска11 93018ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Абакана12 52326ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска12 76217ч 50м (⇵1)
01.03.2021из 🇰🇿Алматы13 26945ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Усинска14 17926ч 35м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Братска15 39929ч 45м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Владивостока15 84838ч 25м (⇵2)
15.02.2021из 🇺🇿Ташкента17 80943ч 25м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Камчатки17 93616ч 50м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Норильска18 03349ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Читы18 26818ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Усть-Кута18 85234ч 25м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Ленска21 46037ч 55м (⇵2)
29.12.2020из 🇷🇺Благовещенска21 58332ч (⇵1)
06.01.2021из 🇷🇺Южно-Сахалинска23 97443ч 30м (⇵2)
25.10.2020из 🇦🇲Еревана25 18731ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇬Бишкека29 67618ч 45м (⇵1)
18.10.2020из 🇦🇿Баку31 50927ч 35м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Усть-Неры45 32741ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)46 32130ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Кирова