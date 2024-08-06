1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вятка православная
Прогулка по Кирову с посещением двух монастырей. Узнайте о богатой истории Вятки, насладитесь видами набережной и откройте для себя уникальные храмовые росписи
Начало: У Преображенского женского монастыря
Сегодня в 10:30
8 авг в 09:30
2 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Великорецкое - уникальное село в 80 км от Кирова. Исследуйте храмовый комплекс, окунитесь в купель и насладитесь природой. Экскурсия на автомобиле
Начало: Театральная площадь
Завтра в 00:00
8 авг в 00:30
88007 920₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
Индивидуальная экскурсия по Кирову: Жуковлянские валуны и парк «Динозавры на Вятке». Пеший маршрут и трансфер на автомобиле
Начало: На Театральной площади
Завтра в 00:00
8 авг в 00:30
1170010 530₽ за всё до 3 чел.
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